General Electric équipe une centrale électrique à Taïwan

Aujourd'hui à 13:30

General Electric a annoncé que la centrale électrique Tung Hsiao de Taiwan Power Company (TPC) dans le comté de Miaoli, à Taïwan, a démarré en toute sécurité et avec succès des essais de connexion au réseau en janvier 2023 en utilisant six turbines à gaz aérodérivées GE. Les unités hautement modulaires récemment installées peuvent fournir jusqu'à 180 mégawatts (MW) d'électricité pour soutenir l'approvisionnement intermittent des centrales éoliennes offshore voisines qui sont en cours de construction.



La nouvelle centrale offre la flexibilité supplémentaire nécessaire pour accélérer la transition du charbon au gaz et soutenir la croissance des énergies renouvelables, conformément à l'objectif de Taïwan d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050.