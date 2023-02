General Mills relève ses prévisions annuelles en misant sur les hausses de prix et la stabilité de la demande

Le fabricant de Cheerios prévoit désormais une croissance organique annuelle des ventes nettes d'environ 10 %, par rapport aux prévisions antérieures d'une hausse de 8 à 9 %, a-t-il déclaré dans un communiqué avant une conférence de l'industrie.

Les fabricants mondiaux de produits alimentaires emballés, tels que General Mills et Procter & Gamble Co, ont augmenté les prix de leurs produits au cours des derniers mois afin de préserver leurs marges bénéficiaires de la spirale des coûts de la main-d'œuvre, des matières premières, de la chaîne d'approvisionnement et du transport.

General Mills s'attend également à ce que le bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année augmente de 7 à 8 % à taux de change constant, par rapport à la prévision précédente d'une augmentation de 4 à 6 %.

La société, qui a connu relativement peu de réactions de la part des consommateurs touchés par l'inflation, avait prévenu en décembre d'une nouvelle série d'augmentations de prix au début de 2023, notamment pour son activité de soins pour animaux de compagnie.

Les actions du fabricant d'aliments emballés basé dans le Minnesota ont légèrement augmenté de 1,3 % dans les échanges de prémarchés.