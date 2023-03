General Mills relève ses prévisions de ventes annuelles en raison d'une demande soutenue et de hausses de prix

General Mills Inc a revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles jeudi, bénéficiant d'augmentations de prix et d'une demande soutenue pour ses barres à grignoter, ses céréales pour le petit-déjeuner et ses produits pour animaux de compagnie.

L'entreprise s'attend maintenant à ce que les ventes nettes organiques, qui excluent l'impact des fluctuations des taux de change, des acquisitions et des cessions, augmentent de 10 % à 11 % au cours de l'exercice 2023. Elle prévoyait auparavant une croissance organique annuelle des ventes d'environ 10 %.