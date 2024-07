Generali AM : "l'inflation reste au cœur de toute évaluation par les banquiers centraux"

"Les derniers indicateurs macroéconomiques suggèrent un possible atterrissage en douceur, avec un ralentissement de la croissance et un alignement progressif de l'inflation sur les objectifs des banques centrales. La confiance dans les secteurs de l'industrie et des services est inférieure aux seuils de croissance, ce qui laisse présager un ralentissement. Par ailleurs, les données récentes de l'IPC et de l'IPP montrent un déclin lent mais régulier vers les niveaux cibles", souligne Antonio Cavarero, responsable des investissements chez Generali Asset Management.



"Sans surprise, l'inflation est et reste au cœur de toute évaluation par les banquiers centraux, qui doivent trouver le bon équilibre avec les trajectoires de croissance attendues", poursuit Antonio Cavarero.



À cet égard, le président de la Fed, M. Powell, a souligné l'impact potentiel d'une politique monétaire restrictive sur le marché du travail, suggérant un possible changement d'orientation de la Fed vers un soutien à la croissance plutôt qu'à la stabilité des prix, mais toujours avec la nécessité d'impressions d'inflation bénignes. La BCE dispose d'une plus grande marge de manœuvre, mais la désinflation ne peut pas être considérée comme acquise".



Les évolutions politiques et les menaces géopolitiques influencent les marchés financiers. Les élections françaises ont rappelé à tout le monde que la stabilité politique est un élément que les acteurs du marché examinent attentivement : si un parlement sans majorité empêche la mise en œuvre de politiques extrémistes, l'absence de réformes sera probablement un fardeau.