Generali France et Generali Investments déploient leur offre d'actifs réels

L'ambition Generali France et Generali Investments est de proposer aux épargnants particuliers une offre globale d'actifs réels éligibles à l'assurance-vie, offrant des perspectives de rendement attractives et une volatilité maîtrisée, tout en participant à la relance de l'économie réelle.Cette offre en unités de compte de Generali France constitue une nouvelle solution de diversification pour les clients patrimoniaux en réponse aux taux bas, ainsi qu'une nouvelle étape dans la transformation du modèle Epargne de Generali France et la stratégie Multi-boutiques de Generali Investments.Plus globalement, le lancement de cette nouvelle offre - tournée vers le financement de l'économie réelle - fait écho au plan de relance post Covid-19 annoncé par le Gouvernement pour faire face au déficit public estimé à 11,4 % du PIB en fin d'année.