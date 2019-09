Generali Investments Partners : nouveau directeur commercial pour la France et le Luxembourg

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Generali Investments Partners a annoncé la nomination de Mario Petrachi en tant que directeur commercial pour la France et le Luxembourg, Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et d'un DESS Banque/Finance de l’université Paris Dauphine, il apporte à Generali 20 ans d’expérience dans le secteur de la gestion d’actifs.Mario Petrachi arrive de BNP Paribas Asset Management, où il était directeur de la distribution externe pour la France et Monaco, et précédemment directeur des relations avec les institutions financières (établissements financiers, groupes bancaires et assureurs) pour la France.Avant cela, il a occupé des postes à responsabilité chez Robeco et Natixis dans le domaine des relations commerciales auprès des grands investisseurs français.Mario Petrachi est rattaché à Carlo Trabattoni, CEO de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio.