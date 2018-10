Generali Investments change d'organisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La réorganisation programmée de Generali Investments est devenue effective le 1er octobre. Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio scinde sa structure d’entreprise en deux sociétés de gestion distinctes, chacune ayant sa propre spécialisation : Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio (le nouveau nom de Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio) d’une part, et Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio (une nouvelle société de gestion d'actifs italienne) d’autre part.La première est dirigée par Santo Borsellino, directeur général, et la seconde par Carlo Trabattoni, directeur général.Les fonctions support aux deux entités sont de leur côté assurées par Generali Investments Holding S.p.A. Cette dernière est dirigée par Dominique Clair, directeur général."En adoptant un modèle d'entreprise fondé sur la spécialisation, au sein duquel chacune des sociétés exerce ses activités dans des domaines de compétence clairement définis, Generali Investments vise à répondre au mieux aux différents besoins de ses clients via des savoir-faire dédiées, des professionnels expérimentés, et des outils à la pointe de la technologie", a expliqué l'assureur italien.