Generali Investments : l'environnement est favorable aux emprunts d'État européens

Le 18 janvier 2024 à 15:54 Partager

"Comme l'inflation devrait poursuivre sa tendance à la baisse et que les banques centrales pourraient adopter une position plus accommodante, nous pensons que l'environnement est favorable à la prospérité des emprunts d'État européens en 2024". C’est ce qu’affirme Mauro Vallé, responsable des titres à revenu fixe de Generali Investments . "Compte tenu des perspectives favorables, nous pensons que les investisseurs devraient exploiter les taux d'intérêt élevés actuels pour optimiser les rendements", ajoute-t-il.



"En ce qui concerne les obligations d'entreprises européennes, il existe de bonnes opportunités d'accumuler du portage et des rendements excédentaires uniquement avec des instruments de haute qualité et bien notés, en particulier de la part de sociétés financières solides et de conglomérats industriels dont les activités sont moins corrélées au cycle économique" estime le gérant.



"Nous pensons que les échéances de 1 à 5 ans offrent le meilleur rapport risque/rendement, mais en cours d'année, il peut être judicieux d'allonger la durée des spreads pour rester en territoire sûr".