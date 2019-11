Generali Investments lance une nouvelle stratégie obligataire à maturité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Generali Investments a lancé un nouveau compartiment obligataire à maturité : Generali Investments Global Solutions Fund (GIGSF) Futuro 2024-1. Sur un horizon d’investissement défini de 5 ans, le portefeuille vise à fournir une solution robuste en termes de risque-rendement, avec une sensibilité décroissante aux taux d’intérêt sur la vie du compartiment et un objectif de rendement brut de 3,5% par an.La stratégie d'investissement combine l'échéance du compartiment à un portefeuille à faible risque investi dans des obligations très bien notées avec des positions dérivées, apportant une exposition supplémentaire au crédit afin d'améliorer le rendement généré.Le compartiment est ouvert à la souscription jusqu'au 6 décembre 2019 et l'échéance est fixée au bout au 30 décembre 2024.Le compartiment est géré par deux gérants de fonds seniors de l'équipe Fixed income de Generali Investments Partners3, Fabrizio Viola et Stefano Perin, qui gèrent plus de 300 millions d'euros de stratégies buy & hold avec une expérience combinée de 35 années dans le secteur.