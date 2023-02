Generali Investments : les stratégies de vente pour se protéger de la baisse sont judicieuses

La plupart des investisseurs ont été pris au dépourvu alors que les marchés ont commencé l'année avec un feu d’artifice, fait observer Vincent Chaigneau, Directeur de la Recherche de Generali Investments. Ce dernier signale que les indicateurs avancés américains continuent de démontrer une stagnation d'ici le milieu de l'année.



" Cette situation, ainsi que l'inflation ressortie plus faible qu'attendu ont soutenu les bons du Trésor. Dans le même temps, la réouverture de la Chine et la chute des prix du gaz naturel en Europe ont réduit les risques de dégradation de l'économie mondiale ", explique Vincent Chaigneau. D'où la surperformance constante des valeurs cycliques par rapport aux valeurs défensives.



Enfin, des signes de couverture des positions courtes ont été observés, notamment avec l'envolée des volumes sur les options d'achat actions.



Cependant, souligne le Directeur de la Recherche, les données américaines de vendredi (créations d'emplois, taux de chômage, indice des services ISM) ont pu mettre à mal ce scénario. Elles sont susceptibles de remettre en question l'interprétation dovish du comité de politique monétaire de la semaine dernière, de calmer le rallye du Trésor et la vente du dollar à court terme.



Vincent Chaigneau prévient que des données solides augmentent le risque que la Fed soit contrainte de poursuivre davantage en territoire restrictif, ce qui provoquerait un atterrissage plus difficile et une récession des bénéfices.



" Le positionnement semblant plus équilibré et la volatilité des actions se négociant sur les niveaux bas de trois ans, les stratégies de vente visant à se protéger de la baisse s'avèrent judicieuses ", conclut le gestionnaire d'actifs.