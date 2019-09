Generali Investments nomme un nouveau Directeur commercial pour l'Italie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Generali Investments Partners a nommé Gabriele Alberici en tant que Directeur commercial pour l'Italie. Il remplace Paolo Casadonte, qui, après avoir dirigé avec succès l’équipe commerciale de Generali Investments en Italie pendant quatre ans, a pris les fonctions de Head of Relationship Management pour Generali Group Investments, Asset & Wealth Management, où il sera le point de contact des partenaires de la plateforme multi-boutiques de Generali.Gabriele Alberici travaille chez Generali Investments depuis 2016 en tant que Senior Sales Manager. À ce titre, il a joué un rôle décisif dans le développement de l'activité de distribution externe de Generali Investments et l'élargissement de son offre commerciale en matière de produits sous marque blanche et de solutions sur mesure.