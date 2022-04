Generali Luxembourg enrichit sa plateforme MyWings

Generali Luxembourg, filiale de Generali France, enrichit sa plateforme digitale MyWings, dédiée aux courtiers (CGP, banques privées, family office …) pour la gestion de leurs contrats d'assurance de Generali Luxembourg. Cette nouvelle version de MyWings permet notamment aux conseillers de souscrire, pour le compte de leurs clients, aux contrats d'assurance vie proposés par Generali Luxembourg que ce soit en souscription simple ou en co-souscription.



La plateforme est en mesure de gérer l'ensemble de la gamme de supports distribuée par notre Compagnie, que ce soit par les fonds externes ou par les fonds internes dédiés, en passant par les fonds d'assurance spécialisés.



Elle permet enfin au client final, et à son conseiller, de suivre leur portefeuille avec précision grâce à une remise à jour quotidienne des données financières et des mouvements. Ce suivi concerne à la fois la composition, la performance, les plus-values, les indicateurs de risques ainsi que les informations règlementaires et financières de chaque sous-jacent.