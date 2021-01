Generali et le groupe Apicil entrent au capital d'Iznes 13/01/2021 | 11:10 Envoyer par e-mail :

Generali et le groupe Apicil entrent au capital d'Iznes, plateforme paneuropéenne d'achat et de vente d'organismes de placement collectif (OPC) utilisant la technologie blockchain. Ils deviennent respectivement le premier assureur et le premier groupe de protection sociale à entrer au capital de la fintech. Grâce à cette augmentation de capital et à cette prise de participation de ces deux acteurs majeurs, Iznes accélère son développement en France, au Luxembourg et en Irlande.



Generali et le groupe Apicil souhaitent également devenir utilisateurs de la plateforme Iznes dans les prochains mois, afin d'optimiser le traitement et le coût de leurs opérations en unités de compte.





