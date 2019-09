Generali renforce sa division Investments, Asset & Wealth Management

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe Generali renforce sa division Investments, Asset & Wealth Managementavec des nominations clés. Daniel Charles Roy est nommé Head of Business Development and M&A. Il est chargé de superviser activement les opportunités de croissance de Generali Investments and Asset Management, d’évaluer et réaliser les opérations de fusions-acquisitions liées au déploiement de la plateforme multi-boutiques du groupe.Alan Cauberghs est nommé Head of Generali Private Assets, chargé de superviser la gouvernance, de définir la stratégie et de coordonner les investissements dans les actifs privés du groupe.