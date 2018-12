Generali se renforce dans les stratégies alternatives

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Generali a fait l’acquisition de CM Investment Solutions Limited (CMISL), rachetée à Bank of America Merrill Lynch. En tant que leader reconnu en fonds alternatifs UCITS, CM Investment Solutions Limited apportera son savoir-faire dans le domaine des stratégies alternatives et renforcera la couverture du marché et la clientèle du Groupe Generali.La plateforme CMISL a été créée en 2007 et, depuis 11 ans, est partenaire de gérants alternatifs de premier plan, jusqu'à devenir aujourd'hui la principale plateforme de ce segment de marché, avec plus de 11 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre 2018.CMISL restera autonome tout en bénéficiant du soutien d'un grand groupe international. CM Investment Solutions Limited sera une filiale à 100 % de Generali Investments Holding S.p.A. et son siège restera situé à Londres, avec des opérations partout dans le monde." Cette acquisition représente une avancée significative dans la mise en œuvre de la stratégie de Generali dans le domaine de la gestion d'actifs, qui cible une expansion dans les stratégies alternatives et une croissance importante hors d'Europe ", a commenté l'assureur.Generali aspire à bâtir l'une des 5 principales plateformes multi-boutiques au monde en termes de profitabilité dans les 5 prochaines années, comme présenté lors de l'Investor Day le 21 novembre dernier.