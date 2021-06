Generix : jusqu'à trois jours de télétravail par semaine

Generix a annoncé jeudi qu'il allait mettre en place une nouvelle organisation du travail 'hybride' prévoyant jusqu'à trois jours de télétravail par semaine pour ses salariés français.



Dans un communiqué, l'éditeur de logiciels 'SaaS' pour la chaîne logistique dit dresser un bilan 'positif' de l'expérience de travail à distance menée pendant la crise sanitaire.



Des études réalisées en interne montrent ainsi que 97% des salariés ont vécu de manière positive le télétravail et que plus de 70% d'entre eux souhaitent continuer de travailler à leur domicile de manière plus soutenue qu'auparavant.



Afin de manifester ses bonnes dispositions en la matière, Generix s'est engagé à verser une prime de 120 euros pendant la première année de télétravail à ses collaborateurs afin de leur permettre de faire face aux dépenses liées à la mise en place de cette nouvelle organisation.



D'une manière générale, le concepteur de logiciels estime que l'accord conclu avec ses salariés s'inscrit dans la droite ligne de sa stratégie de 'digitalisation' des métiers.



