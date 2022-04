Generix : offre publique d'acquisition en cours

Les dirigeants de Generix Group, acteur spécialisé dans le développement et l'élaboration de solutions SAAS collaboratives pour l'écosystème de la Supply Chain et du Commerce et Pléiade Investissement, sont entrés en négociations le 22 avril 2022 avec le fonds Montefiore Investment en vue de la conclusion d'un protocole d'investissement prévoyant la création d'une société ad hoc (' New Gen ') ayant vocation à acquérir les titres financiers détenus par les dirigeants et Pléiade au capital de Generix Group et à déposer ensuite une offre publique d'acquisition financée par Montefiore.



Dans ce cadre, Pléiade apporterait l'intégralité de ses actions Generix Group (44,8% du capital et 43,2% des droits de vote) à New Gen. Une partie des actions et BSA des dirigeants seraient acquis sur la base d'un prix par action Generix Group égal à 9,50 euros.



Au même prix, New Gen ferait également l'acquisition de 3.718.676 actions Generix Group détenues par 7 investisseurs institutionnels (16,4% du capital et 15,6% des droits de vote).



A l'issue de ces opérations, New Gen détiendrait 67,2% du capital de Generix Group représentant 65,4% des droits de vote théoriques de Generix Group.



Le prix de 9,50 euros par action valorise 100% du capital de Generix Group à environ 236,57 ME.



Si New Gen franchit, à l'issue de l'Offre Publique, le seuil de 90% du capital et des droits de vote de Generix Group, New Gen sollicitera la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire et versera à l'ensemble des actionnaires ayant apporté leurs titres à l'Offre Publique un complément de prix de 0,50 euro par action, le retrait obligatoire étant réalisé au prix de 10 euros par actions.



La clôture de cette offre pourrait intervenir d'ici la fin du mois de juillet 2022.



