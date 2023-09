Digital Currency Group a été poursuivi en justice mercredi par son unité de prêt de crypto-monnaies Genesis Global Capital, alors que les deux parties négocient le remboursement par DCG de plus de 610 millions de dollars de prêts arrivés à échéance en mai.

Dans une plainte déposée au tribunal des faillites de Manhattan, Genesis cherche à récupérer 500 millions de dollars que DCG a empruntés dans le cadre de quatre prêts.

Elle a également déposé une plainte distincte pour récupérer 4 550 bitcoins, d'une valeur d'environ 117 millions de dollars, dus par la société affiliée Digital Currency Group International dans le cadre d'un cinquième prêt.

Genesis a déclaré que le recouvrement des sommes impayées offrirait un "avantage significatif" à sa masse en faillite, mais que DCG est "injustement en possession".

Dans des notes de bas de page, Genesis indique qu'elle est en pourparlers pour un "remboursement partiel" de la part de DCG et qu'elle a l'intention d'arrêter les poursuites si les deux parties parviennent à un accord.

Selon les documents judiciaires, DCG doit plus de 1,7 milliard de dollars à Genesis et à d'autres débiteurs.

Le 29 août, Genesis a déclaré avoir conclu un accord de principe avec DCG et les créanciers non garantis, en vertu duquel DCG paierait 275 millions de dollars pour s'acquitter de ses obligations et obtiendrait 1,16 milliard de dollars de nouvelles facilités de crédit arrivant à échéance dans deux ou sept ans.

Dans une déclaration faite mercredi, DCG a indiqué qu'elle s'attendait à déposer prochainement un règlement auprès du tribunal des faillites.

"À ce moment-là, nous commencerons à distribuer les fonds et nous continuerons sur la voie d'un recouvrement significatif pour les créanciers de Genesis", a déclaré la société.

Genesis s'est placée sous la protection du chapitre 11 en janvier, deux mois après avoir interrompu les retraits.

Cette demande est également intervenue après que Genesis a accordé des prêts importants aux fonds spéculatifs Three Arrows Capital et Alameda Research, qui ont tous deux déposé leur bilan en 2022.

La société mère d'Alameda, la bourse de crypto-monnaies FTX, a également demandé l'application du chapitre 11.

DCG, dont le directeur général est Barry Silbert, n'a pas demandé la protection de la loi sur les faillites. Elle possède également le site d'information sur les cryptomonnaies CoinDesk et le gestionnaire d'actifs numériques Grayscale.

Les affaires sont Genesis Global Capital LLC v. Digital Currency Group Inc, U.S. Bankruptcy Court, Southern District of New York, No. 23-ap-01168 ; et Genesis Global Capital LLC v. DCG International Investments Ltd dans le même tribunal, No. 23-ap-01169. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Stephen Coates)