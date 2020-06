Genesis Metals : rapporte les résultats de la phase 1 de son programme de forage du projet Chevrier Gold au Québec

Vancouver, Colombie-Britannique, 2 juin 2020 - La Corporation Genesis Metals (« Genesis » ou la « Société ») (TSX-V : GIS, OTC : GGISF) rapporte les résultats d'analyse des quatre premiers trous (906 mètres) complétés de la phase 1 de son programme 2020 de forage aux diamants à son projet Chevrier Gold localisé dans la partie est de la ceinture verte d'Abitibi au centre du Québec.

Faits saillants des résultats de forage

8.92 g/t d'or sur 1.0 mètre dans le trou GM-20-59 débutant à 223 mètres mesurés du long du forage, intervalle inclus dans un plus grand intervalle de 1.79 g/t d'or sur 7.35 mètres

3.99 g/t d'or sur 3.0 mètres dans le forage GM-20-61 débutant à 98.85 mètres mesuré du long du forage

10.20 g/t d'or sur 1.15 mètre dans le forage GM-20-62 débutant à 88.75 mètres mesurés du long du forage, intervalle inclus dans un plus grand intervalle de 1.36 g/t d'or sur 19.7 mètres débutant à 74.6 mètres mesurés du long du forage

La phase 1 du programme de forage, interrompu le 23 mars 2020 à cause de la COVID-19 par les autorités sanitaires du Québec, est maintenant complétée et totalise 2502 mètres pour 9 trous forés. Les résultats de 5 trous (1,596 mètre) sont en attente. Les plans pour une seconde phase de forage seront annoncés dès que tous les résultats d'analyse seront obtenus et évalués. Genesis débutera un programme d'exploration de surface en juin dans le but d'évaluer les cibles identifiées par le levé de till glaciaire effectué sur l'ensemble de la propriété en 2019 et par la compilation de toutes les données acquises du projet sur plus de 290 kilomètres carrés. La Société est entièrement financée pour les travaux planifiés pour l'année 2020.

La phase 1 du programme de forage a été conçue afin d'améliorer la définition et d'augmenter le volume du domaine des plus hautes teneurs en or, lequel forme un corridor minéralisé ou « shoots » au sein du dépôt Chevrier Principal. Les trous GM-20-59 à 62 ont été forés dans la partie sud-ouest de la Zone Principale.

Les moyennes pondérées significatives sont présentées dans le Tableau 1 et la description des intervalles se trouve ci-dessous. La localisation des trous de forage est illustrée sur la carte 1 et la longitudinale ci-dessous.

Tableau 1: Moyennes pondérées des intervalles minéralisés de GM-20-59 à 62

Trou Zone De (m) À (m) Intervalle (m)* Or (g/t)** GM-20-59 Principale 128.05 129.05 1.00 3.71 223.00 230.35 7.35 1.79 incluant 223.00 224.00 1.00 8.92 270.75 277.00 6.25 0.73 GM-20-60 Principale 196.97 200.95 3.98 0.79 235.70 237.70 2.00 2.39 262.00 272.50 10.50 1.03 GM-20-61 Principale 98.85 101.85 3.00 3.99 GM-20-62 Principale 74.60 94.30 19.70 1.36 incluant 88.75 89.90 1.15 10.2

*L'épaisseur vraie interprétée correspond approximativement de 60 à 85% des longueurs mesurées le long du forage pour la plupart des trous; **Les teneurs moyennes sont calculées en utilisant des teneurs d'analyses non plafonnées. La longueur des intervalles sont calculées en utilisant une teneur de coupure de 0.10 g/t d'or et peut contenir 3 m de dilution avec une teneur 0 g/t d'or.

La localisation et les paramètres des trous se trouvent à la Table 2 et sont illustrés sur la carte 1 et la section longitudinale 1 ci-dessous.

Le trou GM-20-59 (-47°/135° azimuth) a été foré afin d'obtenir une meilleure définition du domaine des plus hautes teneurs en or dans la partie sud-ouest de la Zone Principale sous le forage GM-17-41 (5.06 g/t d'or sur 8.45 mètres); le collet est localisé à 91 mètres au nord-ouest du trou GM-17-41. Le trou a intersecté plusieurs zones minéralisées, approximativement, là où elles ont été anticipées par modélisation. Le trou a débuté dans les roches volcaniques mafiques, puis a recoupé une intrusion felsique et finalement un gabbro. Les zones minéralisées sont caractérisées par une bréchification, du cisaillement, des veines de quartz-ankérite et un fort halo d'altération en séricite, pyrite disséminée et tourmaline localement.

Le trou GM-20-60 (-48°/135° azimuth) localisé 26 mètres au sud-ouest du GM-20-59 a intersecté des lithologies similaires. Trois zones minéralisées ont été intersectées dans des cisaillements au sein du gabbro et sont caractérisées par des veines de quartz-carbonate et des altérations de séricite-ankérite-quartz avec 3 à 5% de pyrite.

Le trou GM-20-61 (-50°/315° azimuth) est localisé à 205 mètres au sud-est du trou GM-20-60. Les deux trous ont été forés dans des directions convergentes. Il a débuté dans le basalte puis a intersecté un petit intervalle de gabbro de 95.0 à 113.0 mètres et passant à du tuff et un tuff à lapilli. La zone minéralisée entre 98.85 et 101.85 mètres est composée de veines de quartz-ankérite-pyrite dans un cisaillement.

Le trou GM-20-62 (-50°/315° azimuth) est localisé à 25 mètres au nord-est du GM-20-61 et a été foré vers le GM-20-59. Il a intersecté du gabbro jusqu'à 91.3 mètres puis du tuff intermédiaire à grains fins et finalement du tuff à lapilli. Une zone minéralisée, bréchifiée et cisaillée, a été intersectée entre 74.6 et 94.3 mètres et est caractérisée par des altérations de quartz-ankérite-séricite. L'intervalle entre 88.75 et 89.90 mètres contient 7 à 10 % de pyrite associée à une intense altération de séricite-ankérite et une teneur de 10.2 g/t d'or.

Tableau 2: Détails des trous de forage GM-20-59 à 62

Trou Est* Nord* Elévation Longueur (m) Angle (°) Azimuth GM-20-59 534662 5497363 370 312 -47 135 GM-20-60 534649 5497340 369 297 -48 135 GM-20-61 534795 5497195 372 156 -50 315 GM-20-62 534815 5497210 372 141 -50 315

*Toutes les coordonnées sont en North American Datum 1983 UTM Zone 18N

La Société continuera de surveiller l'évolution de la situation de la COVID-19 et se conformera aux directives de tous les gouvernements et suit activement les protocoles qui consistent à minimiser la propagation du virus COVID-19 afin de protéger la santé de sa main d'œuvre et des communautés locales.

La propriété Chevrier d'une superficie de plus de 290 kilomètres carrés et accessibles par un réseau routier couvrant la Zone de Déformation Fancamp et les zones minéralisées en or associé à des roches à forte dominance mafique sur une longueur d'environ 15 kilomètres. La propriété est contigüe au projet d'or à haute teneur Monster Lake et à 20 kilomètres au nord-est de la découverte de 3,1 M on d'or du projet Nelligan de la Corporation IAMGOLD et Ressources Minière Vanstar. Pour de plus amples informations concernant les résultats de 2019 et les plans pour 2020 du projet Chevrier, s'il-vous-plait se référer au communiqué de presse de la Société du 5 février 2020.

Les travaux d'analyse rapportés ont été effectués par Activation Laboratories ltée à Ancaster, Ontario, un fournisseur de service d'analyse reconnu internationalement. Tous les échantillons ont été analysés pour l'or selon la méthode de pyroanalyse avec détection de l'or par Absorption atomique. Les échantillons retournant une teneur supérieure à 5.0 g/t d'or ont été réanalysés selon la méthode de pyroanalyse et gravimétrie. La Société adopte les procédures standards de l'industrie pour les travaux réalisés au projet Chevrier avec un programme d'Assurance Qualité et Contrôle de la Qualité (QA/QC). Des échantillons blancs, duplicatas et standards ont été insérés dans la séquence des échantillons de carotte de forage envoyés au laboratoire pour analyse. Genesis n'a détecté aucun problème significatif de QA/QC lors du traitement des données.

Personne qualifiée

La Personne qualifiée tel que défini dans le Règlement 43-101 pour ce communiqué de presse est M. André Liboiron, géo., directeur de l'exploration de la Société. Il a lu et approuvé les informations scientifiques et techniques formant la base des divulgations contenues dans le présent communiqué.

À propos de Genesis

Genesis Metals Corp. est membre du Groupe Discovery, une alliance de sociétés publics orientée sur l'avancement de projet d'exploration minérale et minier générant de la valeur en faveur des actionnaires par le biais de développement responsable et durable ainsi que l'innovation. Le Groupe Discovery a réalisé plus de $500 millions en dépense directe et indirecte résultante sur des activités de fusion et acquisition valant plus d'un milliard de dollars dont les récents succès notables sont la vente de Northern Empire Resources Corp. à Coeur Mining Inc. et la vente de Kaminak Gold Corp. à Goldcorp Inc. Actuellement, les sociétés membres du Groupe Discovery sont Great Bear Resources Ltd, Bluestone Resources Inc, ValOre Metals Corp, Ethos Gold Corp, Fireweed Zinc Ltd, Dunnedin Ventures inc., et K2 Gold Corporation.

Genesis Metals inc. est une compagnie d'exploration aurifère orientée dans le développement de son projet aurifère Chevrier dans la prolifique région d'Abitibi au Québec, Canada.

