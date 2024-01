Genève (awp) - L'aéroport de Genève a vu le nombre de passagers progresser de plus de 17% sur un an en 2023. Après le bond de 137,8% enregistré l'exercice précédent, la plateforme aéroportuaire se rapproche de son niveau d'avant la pandémie de Covid-19.

Près de 16,5 millions de passagers ont décollé, atterri ou transité sur les pistes de Cointrin en 2023, rapporte un communiqué paru mardi. Par rapport à 2019, c'est 8% de moins.

La plateforme aéroportuaire a enregistré 172'841 mouvements (atterrissages et décollages), soit une hausse de 5,9% par rapport à 2022, mais environ 7,1% de moins qu'en 2019.

"Les indicateurs de mouvements d'avions et de passagers mettent en évidence une sortie complète de crise et une entrée dans une phase de croissance mesurée," déclare l'exploitant du tarmac genevois qui prédit un retour au niveau prépandémique en 2025.

L'aéroport a desservi 148 destinations, soit deux de plus qu'en 2022. "Genève Aéroport a retrouvé la totalité de la desserte long courrier d'avant Covid", souligne le communiqué. Parmi les dix premières compagnies aériennes opérantes, Easyjet représente une large part de marché avec 46,4%, suivie de Swiss à 12,2% et British Airways à 4,9%.

Concernant le taux d'avions de dernière génération davantage privilégiés, 32,5% des mouvements étaient avec des avions de catégorie 5 (moins bruyants et moins gourmants en kérosène), contre 24,9% l'exercice précédent.

Concernant le fret, en baisse de 5,7% sur un an, 66'358 tonnes ont été avionnées, camionnées et traitées. La direction l'explique notamment par un ralentissement de la croissance économique helvétique et mondiale, et "la réorientation des flux des échanges internationaux en raison des situations géopolitiques."

Le rapport annuel complet pour l'exercice 2023 de Genève Aéroport sera publié le 19 mars.

