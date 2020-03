Genève Aéroport sort les grands moyens pour assurer une distance minimale

Zurich (awp) - Genève Aéroport adopte un arsenal de mesures pour assurer les distances minimales entre ses visiteurs ainsi qu'avec ses employés, après avoir dû faire face les 14,15 et 16 mars à une fréquentation inhabituellement élevée du fait notamment de la fermeture prématurée des stations de ski. La police notamment a été sollicitée pour intervenir dans et devant l'aérogare.

En conformité avec les exigences du Conseil fédéral et du Conseil d'Etat, les restaurants et commerces ont été fermés à l'exception des pharmacies, kiosques proposant de la nourriture et espaces de restauration à emporter.

Les files d'attente ont été reconfigurées et disposent désormais d'un marquage au sol pour que la distance de deux mètres entre les individus soit respectée. Les zones d'attentes saturées verront leurs accès fermés. Un siège sur deux a par ailleurs été condamné.

Le filtrage à l'entrée du bâtiment introduit mardi soir a été renforcé, de manière à désencombrer les zones d'enregistrement. Les accompagnants, passagers dont le vol a été annulé et toute personne souhaitant modifier une réservation sont désormais systématiquement refoulés.

Seuls les voyageurs en possession de billets pour des vols confirmés sont autorisés à pénétrer dans l'aérogare, moins de trois heures avant l'heure de décollage prévue.

