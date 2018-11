Genève: les entreprises très contentes de leur année 2018

Genève (awp) - L'année 2018 a été un bon cru pour les entreprises genevoises. Selon l'Enquête conjoncturelle d'automne de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG) publiée vendredi, 35% d'entre elles jugent "bonnes à excellentes" leurs affaires durant l'exercice écoulé et 46% les qualifient de "satisfaisantes".

Il s'agit d'un léger mieux par rapport à 2017, où 31% des entreprises avaient exprimé le degré de satisfaction le plus élevé. Seules 19% des entreprises ont jugé 2018 médiocre à mauvaise (contre 21% l'an dernier).

Les entreprises restent optimistes pour l'année à venir. Elles ne prévoient pas de changement pour les six prochains mois. L'optimisme fléchit légèrement au-delà d'un semestre: elles ne sont plus que 26% à prévoir des affaires bonnes à excellentes et 44% seulement s'attendent à des affaires satisfaisantes.

Par ailleurs, l'augmentation moyenne des salaires au début 2018, pondérée selon la taille des entreprises, s'élevait à 0,7% (1,3% dans l'industrie et 0,6% dans les services), alors qu'elle avait été de 0,9% en 2017. Comme l'an dernier, l'industrie a connu une augmentation réelle de 1,3% (identique à celle de 2017), alors que la branche avait prévu une augmentation de 1,1%.

