Genkyotex : 90 patients randomisés pour l'étude de phase 2

28/08/2018 | 08:13

Genkyotex annonce que 90 patients ont été randomisés dans son étude de phase 2 avec le GKT831 dans le traitement de la cholangite biliaire primitive (CBP), et que l'analyse intermédiaire sera menée lorsque ces patients auront terminé les six semaines de traitement.



Cette étude de 24 semaines évalue GKT831 chez des patients atteints de CBP avec une réponse insuffisante à l'acide ursodésoxycholique. La publication des résultats intermédiaires est prévue à l'automne 2018 et celle des résultats finaux au premier semestre 2019.



'Il est important de noter que le profil de sécurité du GKT831 reste favorable, sans aucun événement indésirable grave ni événement indésirable hépatique constaté à ce jour', déclare Elias Papatheodorou, directeur général de la société biopharmaceutique.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.