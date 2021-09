Genkyotex: COMMUNIQUE DE PRESSE DU 9 SEPTEMBRE 2021

Communiqué de mise à disposition du public de la note en réponse et du document « Autres informations » relatif aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Genkyotex dans le cadre de l'offre publique de retrait initiée par Calliditas Therapeutics AB (publ) sur les actions de Genkyotex

Genkyotex (Paris:GKTX) (Brussels:GKTX) :

Ce communiqué ne constitue pas une offre d’acquérir des titres ni une quelconque forme de démarchage.

PRIX DE L’OFFRE : 2,85 euros par action Genkyotex SA

COMPLEMENTS DE PRIX EVENTUELS : les actionnaires qui auront apporté leurs actions à l’Offre se verront remettre des droits à complément de prix éventuels dans les conditions décrites à la Section 1.4.5 de la Note en Réponse (« Compléments de Prix Eventuels »)

DUREE DE L’OFFRE : 10 jours de négociation

Le calendrier de l’offre publique de retrait (l’ « Offre ») sera fixé par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») conformément à son Règlement général.

Le présent communiqué de presse a été établi et est diffusé par la société Genkyotex SA (Euronext Paris et Euronext Brussels : FR0013399474 – GKTX) (« Genkyotex ») conformément aux dispositions des articles 231-27, 3° et 231-28, I du Règlement général de l’AMF.

Conformément aux dispositions de l'article 231-28, I du règlement général de l'AMF et à l’instruction n°2006-07 du 25 juillet 2006 relative aux offres publiques de l’AMF, telle que modifiée le 10 février 2020, le présent document présentant les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Genkyotex (le « Document Autres Informations ») a été déposé auprès de l’AMF le 7 septembre 2021 et est mis à la disposition du public ce jour.

Le présent document, conformément à l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et à l'article 231-26 du règlement général de l’AMF, complète la note d’information établie par Genkyotex en réponse (la « Note en Réponse ») à l'offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire initiée par Calliditas Therapeutics AB (publ) sur les actions de Genkyotex (ci-après l' « Offre ») sur laquelle l'AMF a apposé le visa n°21-383 en date du 7 septembre 2021.

La Note en Réponse et le Document Autres Informations de Genkyotex sont disponibles sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Genkyotex (https://www.genkyotex.com/fr/) et peuvent être obtenus sans frais auprès de Genkyotex, dont le siège social est situé au 218 avenue Marie Curie – Forum 2 Archamps Technopole, 74166 Saint-Julien-en-Genevois Cedex, France.

La note d’information et le document « Autres Informations » de Calliditas Therapeutics AB (publ) ont été déposés auprès de l’AMF le 7 septembre 2021. Ces documents sont disponibles sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Calliditas Therapeutics AB (publ) (www.calliditas.se).

Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF publiera un avis d’ouverture et de calendrier, et Euronext Paris et Euronext Brussels publieront un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre qui sera centralisée par Euronext Paris.

Avertissement

Ce communiqué de presse est diffusé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d’acquérir des titres. L’Offre ne sera réalisée que conformément à la documentation relative à l’Offre qui contient les termes et conditions complets de l’Offre. Toute décision relative à l’Offre doit se fonder exclusivement sur l’information contenue dans la documentation relative à l’Offre. Le présent communiqué de presse a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n’est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France et la Belgique. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. Genkyotex décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

À propos de Genkyotex

Genkyotex est une société biopharmaceutique leader des thérapies NOX, cotée sur les marchés réglementés d’Euronext Paris et Euronext Brussels. Son approche thérapeutique unique est basée sur l’inhibition sélective des enzymes NOX qui amplifient de nombreux processus pathologiques comme les fibroses, l’inflammation, la perception de la douleur, l’évolution du cancer et la neurodégénérescence. Genkyotex développe un portefeuille de candidats médicaments représentant une nouvelle classe thérapeutique ciblant une ou plusieurs enzymes NOX. Son candidat médicament le plus avancé, le setanaxib (GKT831), un inhibiteur des enzymes NOX1 et 4, a attesté d’une activité anti-fibrotique dans un essai clinique de Phase 2 dans la cholangite biliaire primitive (CBP). Des essais cliniques avec le setanaxib dans la CBP et le cancer de la tête et du cou sont prévus en 2021 et des essais cliniques initiés par des investigateurs dans le diabète de type 1 et la néphropathie diabétique (DKD) et dans la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), une maladie pulmonaire chronique qui entraîne la fibrose des poumons, se poursuivent.

Plus d’information sur le site www.genkyotex.com ou sur investors@genkyotex.com

Note de mise en garde

Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle concernant les objectifs de la Société. Ces énoncés prospectifs sont établis sur la base des hypothèses, estimations et attentes de la direction de Genkyotex et sont soumis à certains risques et incertitudes tels que la capacité de la Société à mettre en œuvre sa stratégie, les tendances de marché, l’évolution des technologies et de l’environnement compétitif, les évolutions réglementaires, les risques industriels et cliniques ainsi que tous les risques associés au développement de la Société. Ces facteurs ainsi que d’autres risques et incertitudes peuvent empêcher la Société d’atteindre les objectifs mentionnés dans le présent communiqué de presse et, par voie de conséquence, les résultats réels peuvent différer de ce qui y est indiqué. Les facteurs qui pourraient influencer les résultats futurs incluent également, sans être exhaustifs, les incertitudes liées au développement des produits de Genkyotex qui pourrait ne pas aboutir, les incertitudes liées aux autorisations de commercialisation des produits donnés par les autorités administratives compétentes, ainsi que tout facteur qui pourrait influencer la capacité de Genkyotex à commercialiser les produits qu’elle développe. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, décrits dans le document d’enregistrement universel de Genkyotex déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 30 avril 2021, et aux changements des conditions économiques, des marchés financiers ou des marchés sur lesquels Genkyotex est présent. Les produits de Genkyotex sont à ce jour utilisés exclusivement dans le cadre d’essais cliniques. Ils ne sont pas disponibles en dehors de ces essais ou à la vente.

