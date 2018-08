Genkyotex : accord de financement avec Yorkville

21/08/2018 | 08:08

Genkyotex annonce avoir obtenu un financement d'un montant nominal pouvant atteindre 7,5 millions d'euros par émission d'obligations convertibles en actions assorties de BSA au profit de YA II PN, Ltd, un fonds d'investissement géré par Yorkville Advisors Global.



'Ce financement vient soutenir l'avancement rapide du développement de notre anti-fibrotique en essai clinique de Phase II, le GKT831, sur lequel nous concentrons nos efforts', a déclaré Elias Papatheodorou, directeur général de Genkyotex.



La société biopharmaceutique précise que 4,9 millions d'euros sont attendus à la signature du contrat d'émission ce jour et qu'elle se réserve le droit de tirer 2,45 millions supplémentaires entre 80 et 95 jours après l'opération.



