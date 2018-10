Genkyotex : données précliniques favorables à GKT831

08/10/2018 | 08:47

Genkyotex annonce la présentation de données précliniques montrant que son GKT831 cible efficacement les fibroblastes associés au cancer (CAF) dans le cancer de la prostate et annule l'effet pro-tumorigène du microenvironnement tumoral.



Les résultats ont été présentés par le Dr. Natalie Sampson, de l'Université de médecine d'Innsbruck en Autriche, lors du 25e Congrès de l'Association Européenne d'Urologie ESUR18, qui s'est tenu du 4 au 6 octobre à Athènes en Grèce.



Les résultats préliminaires de l'étude en cholangite biliaire primitive sont attendus début novembre 2018 et les résultats finaux au printemps 2019. Une troisième étude de phase 2, dans la fibrose pulmonaire idiopathique, devrait démarrer au premier semestre 2019.



