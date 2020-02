Genkyotex : lève 4,9 M dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du DPS

Cette levée de fonds permet de financer ses opérations et de soutenir le développement clinique du setanaxib dans plusieurs indications fibrotiques

Le lancement de la phase 2 dans la fibrose pulmonaire idiopathique financée par le NIH devrait débuter dans les semaines à venir

Genkyotex (Paris:GKTX) (Brussels:GKTX) (Euronext Paris & Bruxelles : FR0013399474 – GKTX), société biopharmaceutique, leader des thérapies NOX (la « Société »), annonce aujourd’hui le résultat de son augmentation de capital par émission d’actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») dont la souscription s’est déroulée du 23 janvier au 3 février 2020 inclus.

Le montant brut de l’augmentation de capital, prime d’émission incluse, s’élève à 4,9 M€ et se traduit par la création de 2 447 297 Actions Nouvelles, au prix de souscription unitaire de 2,02 euros.

Le produit de l’émission des Actions Nouvelles est destiné à fournir à la Société des moyens supplémentaires au cours des 12 prochains mois, principalement pour poursuivre le développement clinique de son candidat médicament le plus avancé, le setanaxib, dans plusieurs indications fibrotiques incluant la cholangite biliaire primitive (CBP, une pathologie fibrotique orpheline), la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) et la néphropathie diabétique.

Dans ce but, la Société prévoit d’utiliser le produit de l’Augmentation de capital pour :

mener une réunion avec la Food and Drug Administration (FDA) sur le design de l’étude de phase 3 dans la CBP prévue au cours du 1 er trimestre 2020, avec un accord anticipé par la Société sur ce design au cours du 1 er semestre 2020 (0,4 M€),

trimestre 2020, avec un accord anticipé par la Société sur ce design au cours du 1 semestre 2020 (0,4 M€), soutenir l’évaluation du setanaxib en fournissant ce composé pour les besoins de deux études cliniques de phase 2 menées à l’initiative des investigateurs (1 M€) : dans la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), financée par le NIH (National Institutes of Health), qui devrait démarrer en février 2020, dans la néphropathie diabétique associée au diabète de type 1 (DKD), entièrement financée par la Fondation de la recherche australienne sur le diabète juvénile (Juvenile Research Foundation Australia - JDRF) et par le Baker Institute en Australie. Treize premiers patients ont déjà terminé le traitement complet de 48 semaines et l’étude a récemment été élargie à 3 nouveaux pays : l’Allemagne, le Danemark et la Nouvelle Zélande. Les comités d'éthique ont approuvé le protocole de l'étude en Nouvelle-Zélande et trois sites sont en attente d'activation. L'Allemagne et le Danemark suivront.

initier une étude de phase 1 avec le setanaxib à doses élevées dans le but de sélectionner la dose maximale qui pourra être utilisée dans les essais cliniques futurs (1 M€),

poursuivre le développement de molécules de nouvelle génération inhibitrices de NOX1/4 (0,4 M€), et

financer son fonds de roulement ainsi que ses dépenses courantes et de structure (2,1 M€ net de crédit impôt recherche).

Elias Papatheodorou, Directeur Général de Genkyotex, commente : « Je tiens à remercier l’ensemble des actionnaires, anciens et nouveaux, qui ont contribué à la réalisation de cette levée de fonds essentielle pour notre société. Grâce à leur soutien, et tout particulièrement à celui de nos actionnaires historiques, Andera Partners, Vesalius, Neomed, N5 Investment AS et Wellington qui y ont souscrit, nous allons pouvoir continuer l’évaluation du setanaxib dans le cadre de notre programme clinique avec les études de phase 2 initiées par des investigateurs, d’une part dans la FPI, qui sera lancée très prochainement, et d’autre part dans la néphropathie diabétique, actuellement en cours, ainsi qu’avec la préparation d’une future étude de phase 3 internationale dans la CBP. Nous disposons aujourd’hui d’une structure financière renforcée qui nous permet de travailler sereinement sur son design pour lequel nous attendons l’approbation de la FDA au cours du 1er semestre 2020, tout en poursuivant nos autres projets à fort potentiel dans les pathologies fibrotiques. »

Le conseil d’administration de Genkyotex, réuni le 6 février 2020, a constaté le montant des souscriptions et arrêté les termes définitifs de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires décidée le 15 janvier 2020.

Résultats de l’augmentation de capital

À l’issue de la période de souscription qui s’est achevée le 3 février 2020, le montant brut de l’augmentation de capital, prime d’émission incluse, s’élève à 4 943 539,94 euros et se traduit par l’émission de 2 447 297 actions nouvelles, à un prix de souscription unitaire de 2,02 euros, correspondant à un taux de souscription d’environ 80,67 % :

1 148 748 actions nouvelles (correspondant à 46,94% des Actions Nouvelles) ont été souscrites à titre irréductible, soit un taux d’exercice des DPS de 37,86 % ;

actions nouvelles (correspondant à 46,94% des Actions Nouvelles) ont été souscrites à titre irréductible, soit un taux d’exercice des DPS de 37,86 % ; 283 730 actions nouvelles ont été demandées à titre réductible et seront intégralement allouées (correspondant à 11,59% des Actions Nouvelles) ;

actions nouvelles ont été demandées à titre réductible et seront intégralement allouées (correspondant à 11,59% des Actions Nouvelles) ; 1 014 819 actions nouvelles (soit 41,47% des actions nouvelles émises) ont été allouées par le conseil d’administration dans le cadre de sa faculté de répartition libre des actions non souscrites, à Andera Partners, Neomed, N5 Investment AS et Vesalius, qui, au titre d’engagements de sécurisation de l’augmentation de capital donnés avant le lancement de l’opération, s’étaient engagés à y souscrire (étant précisé que Wellington qui s’y était également engagé, recevra séparément 268 054 Actions Nouvelles au titre de sa souscription à titre réductible comprise dans le nombre de 283 730 Actions Nouvelles demandées à titre réductible mentionné ci-dessus).

Conformément aux engagements décrits dans le Prospectus de la Société approuvé par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 20-012 le 16 janvier 2020, Andera Partners, Neomed, N5 Investment AS, Vesalius et Wellington, actionnaires qui s’étaient engagés à souscrire à l’augmentation de capital jusqu’à un montant de 4,62 millions d’euros dans le cas où celle-ci n’aurait pas absorbé au moins 75% de l’augmentation de capital et représenté un montant minimum de 4,5 millions d’euros, ont au total souscrit dans le cadre de l’augmentation de capital à 2 286 136 Actions Nouvelles (soit 93,41% des Actions Nouvelles émises) pour un montant total de 4 617 994,72 euros.

Le capital de la Société post-augmentation de capital s’élèvera à 11 548 562 euros, divisé en 11 548 562 actions de 1 euro de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur les marchés réglementés d’Euronext Paris et d’Euronext Bruxelles sont prévus le 10 février 2020.

Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0013399474).

Incidence de l’émission sur la structure de l’actionnariat et la situation de l’actionnaire

Le tableau suivant présente la répartition du capital, à la connaissance de la Société, avant et après la réalisation de l’augmentation de capital.

Actionnaires Nombre d'actions

avant l’opération % du capital et des droits de

vote(1) avant l’opération Nombre d'actions

après l’opération % du capital et des

droits de vote(1)

après l’opération Fonds Andera Partners 1 863 079 20,47% 3 001 692 25,99% Eclosion2 SA 1 393 285 15,31% 1 393 285 12,06% Vesalius Biocapital II SA, SICAR 691 529 7,60% 1 087 568 9,42% Neomed Innovation V L.P 544 550 5,98% 940 589 8,14% Wellington 161 185 1,77% 482 967 4,18% N5 Investment AS 33 970 0,37% 67 633 0,59% Management & Salariés 434 730 4,78% 434 730 3,76% Autres investisseurs 3 970 624 43,63% 4 131 785 35,78% Auto-détention (2) 8 313 0,09% 8 313 0,09% TOTAL 9 101 265 100,00% 11 548 562 100,00%

Droits de vote théoriques. Toutes les actions disposent des mêmes droits de vote, à l’exception des actions auto-détenues par la Société. Actions détenues au 5 février 2020 dans le cadre du contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux.

A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la participation dans le capital d’un actionnaire qui détenait 1% du capital social de la Société préalablement à l’émission et n’a pas souscrit à celle-ci serait (sur la base du nombre d’actions composant le capital social à la date d’approbation du Prospectus) est la suivante :

Participation de l’actionnaire (en %) Base non diluée Base diluée (1) Avant émission des Actions Nouvelles (2) 1,00% 0,96% Après émission des 2 447 297 Actions Nouvelles provenant de la présente émission 0,79% 0,77%

En cas d'émission d'un nombre total maximum de 345 904 actions ordinaires sur exercice de la totalité des BSA et des Stock-Options. Sur la base du nombre d'actions composant le capital social à la date du Prospectus soit 9 101 265 actions.

Calendrier indicatif de l’augmentation de capital

10 février 2020 Emission des Actions Nouvelles - Règlement-livraison Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris et Euronext Bruxelles Reprise de la faculté d’exercice des BSA et Stock-Options

Intermédiaire financier

Gilbert Dupont

Chef de file et Teneur de Livre

Mise à disposition du Prospectus

Le Prospectus ayant reçu l’approbation n°20-012 en date du 16 janvier 2020 de l’AMF est composé (i) du document de référence de la Société enregistré par l’AMF le 26 avril 2019 sous le numéro R.19-014 (le « Document de Référence 2018 »), (ii) du document d’enregistrement universel de la Société déposé auprès de l’AMF le 16 janvier 2020 sous le numéro 20-0012 (le « Document d’Enregistrement Universel »), (iii) de la note d’opération en date du 16 janvier 2020 (la « Note d’Opération ») et (iv) du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération).

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles au siège social de la Société (218 avenue Marie Curie - Forum 2 Archamps Technopole, 74166 Saint-Julien-en-Genevois Cedex), sur le site internet de la Société (www.genkyotex.com) et sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).

À propos de Genkyotex

Genkyotex est une société biopharmaceutique leader des thérapies NOX, cotée sur les marchés réglementés d’Euronext Paris et Euronext Brussels. Son approche thérapeutique unique est basée sur l’inhibition sélective des enzymes NOX qui amplifient de nombreux processus pathologiques comme les fibroses, l’inflammation, la perception de la douleur, l’évolution du cancer et la neurodégénérescence. Genkyotex développe un portefeuille de candidats médicaments représentant une nouvelle classe thérapeutique ciblant une ou plusieurs enzymes NOX. Son candidat médicament le plus avancé, le setanaxib (GKT831), un inhibiteur des enzymes NOX1 et 4, atteste d’une activité antifibrotique dans un essai clinique de Phase 2 dans la cholangite biliaire primitive (CBP, une pathologie fibrotique orpheline). Suite aux résultats positifs, un essai clinique de Phase 3 en CBP est envisagé. Le setanaxib est également évalué dans un essai clinique initié par des investigateurs dans le diabète de type 1 et de néphropathie diabétique (DKD). Une subvention de 8,9 M$ du National Institutes of Health (NIH) des États-Unis a été accordée au professeur Victor Thannickal de l’Université de l’Alabama à Birmingham (UAB) pour financer un programme de recherche pluriannuel évaluant le rôle des enzymes NOX dans la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), une maladie pulmonaire chronique qui entraîne la fibrose des poumons. L’élément central du programme sera de mener un essai de Phase 2 avec le setanaxib chez des patients atteints de FPI. Ce candidat pourrait également être actif dans d’autres indications fibrotiques.

Genkyotex dispose également d’une plate-forme polyvalente, Vaxiclase, particulièrement adaptée au développement d’immunothérapies. Un partenariat sur l’utilisation de Vaxiclase en tant qu’antigène en soi (GTL003) a été établi avec le Serum Institute of India Private Ltd (Serum Institute), le plus grand producteur de doses de vaccins au monde, pour le développement par le Serum Institute de vaccins de combinaison de cellules multivalentes contre plusieurs maladies infectieuses.

Plus d’information sur le site www.genkyotex.com.

Note de mise en garde

Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle concernant les objectifs de la Société. Ces énoncés prospectifs sont établis sur la base des hypothèses, estimations et attentes de la direction de Genkyotex et sont soumis à certains risques et incertitudes tels que la capacité de la société à mettre en œuvre sa stratégie, les tendances de marché, l’évolution des technologies et de l’environnement compétitif, les évolutions réglementaires, les risques industriels et cliniques ainsi que tous les risques associés au développement de la société. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises aux risques décrits dans le document d’enregistrement universel de Genkyotex déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 15 janvier 2020 sous le numéro D. 20-0012. La réalisation de tout ou partie de ces risques serait susceptible d’avoir un effet négatif sur les activités, la situation, les résultats financiers ou objectifs de la Société.

