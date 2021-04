Genkyotex : Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2020

Regulatory News:

Genkyotex (Euronext Paris et Bruxelles : FR0013399474 – GKTX) (Paris:GKTX) (Brussels:GKTX), annonce aujourd’hui la publication de son Document d’enregistrement universel au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Le document, déposé le 30 avril 2021 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site Internet de la société (www.genkyotex.com), rubrique Informations financière, et sur celui de l’AMF (www.amf-france.org).

Il intègre notamment le rapport financier annuel 2020, le rapport sur le gouvernement d’entreprise, les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions, les rapports des Commissaires aux comptes et le montant de leurs honoraires au titre de 2020.

À propos de Genkyotex

Genkyotex est une société biopharmaceutique leader des thérapies NOX, cotée sur les marchés réglementés d’Euronext Paris et Euronext Brussels. Son approche thérapeutique unique est basée sur l’inhibition sélective des enzymes NOX qui amplifient de nombreux processus pathologiques comme les fibroses, l’inflammation, la perception de la douleur, l’évolution du cancer et la neurodégénérescence. Genkyotex développe un portefeuille de candidats médicaments représentant une nouvelle classe thérapeutique ciblant une ou plusieurs enzymes NOX. Son candidat médicament le plus avancé, le setanaxib (GKT831), un inhibiteur des enzymes NOX1 et 4, a attesté d’une activité anti-fibrotique dans un essai clinique de Phase 2 dans la cholangite biliaire primitive (CBP). Des essais cliniques avec le setanaxib dans la CBP et le cancer de la tête et du cou sont prévus en 2021 et des essais cliniques initiés par des investigateurs dans le diabète de type 1 et de néphropathie diabétique (DKD) et dans la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), une maladie pulmonaire chronique qui entraîne la fibrose des poumons, sont en cours.

Plus d’information sur le site www.genkyotex.com ou sur investors@genkyotex.com

