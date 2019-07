Genomic Vision : Bilan semestriel du Contrat de Liquidité contracté avec CM-CIC Securities

Regulatory News:

Genomic Vision (Paris:GV) (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le développement de tests de diagnostic in-vitro (IVD) pour la détection précoce des cancers et des maladies héréditaires et d’applications pour les laboratoires de recherche (LSR), annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à CM-CIC Securities en date du 29 juillet 2014, renouvelé le 15 février 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2019 :

93 111 titres ;

3 734,11 € en espèces.

Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de :

ACHAT 486 753 titres 114 601,44€ 502 transactions VENTE 421 327 titres 102 196,12€ 491 transactions

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

27 685 titres ;

16 139,43 € en espèces.

Il est également rappelé que lors la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

200 000,00 € en espèces.

À PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions de diagnostic pour le dépistage précoce des cancers et des maladies héréditaires graves et d’applications pour les laboratoires de recherche. Sur la base du peignage moléculaire de l'ADN, une technologie robuste permettant d’identifier les anomalies génétiques, GENOMIC VISION stimule la productivité de la R&D des entreprises pharmaceutiques, des leaders du diagnostic et des laboratoires de recherche.

La Société développe un solide portefeuille de tests de dépistage (cancer du sein, du côlon, myopathies) et d’outils d’analyse clé en main (analyse de la réplication de l’ADN, découverte de biomarqueurs, contrôle qualité de l’édition du génome). Installée à Bagneux, en région parisienne, l’entreprise compte environ 40 collaborateurs. GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

www.genomicvision.com

Membre des indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190722005511/fr/