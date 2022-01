Genomic Vision : Bilan semestriel du Contrat de Liquidité contracté avec CM-CIC Securities

Regulatory News:

Genomic Vision (Paris:GV) (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à CM-CIC Securities en date du 29 juillet 2014, renouvelé le 15 février 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2021 :

40 337 titres ;

29 746,60 € en espèces.

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 506 296 titres 200 954,04 € 720 transactions VENTE 491 725 titres 199 314,60 € 723 transactions

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

25 766 titres ;

31 385,81 € en espèces.

Il est également rappelé que lors la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

27 685 titres ;

16 139,43 €.

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie qui développe des produits et des services dédiés à l’analyse (structurelle et fonctionnelle) des modifications du génome ainsi qu’au contrôle de la qualité et de la sécurité de ces modifications, en particulier dans les technologies d'édition du génome et dans les procédés de bioproduction. Les outils exclusifs de GENOMIC VISION basés sur la technologie du peignage de l’ADN et sur l'intelligence artificielle, fournissent des mesures quantitatives robustes nécessaires à une caractérisation fiable des altérations de l'ADN dans le génome. Ces outils sont notamment utilisés pour surveiller la réplication de l'ADN dans les cellules cancéreuses, pour la détection précoce de cancers et pour le diagnostic de maladie génétiques. Installée à Bagneux, en région parisienne, l’entreprise compte environ 30 collaborateurs. GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

www.genomicvision.com

Membre des indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué contient manière implicite ou expresse des déclarations prospectives relatives à Genomic Vision et à ses activités. Genomic Vision estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans la section « Facteurs de Risque » du Document de référence enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 mars 2019, sous le numéro d’enregistrement R.19-004, qui est disponible sur le site internet de la Société (www.genomicvision.com) et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Genomic Vision est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Genomic Vision dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

ANNEXE – 2nd SEMESTRE 2021

Achats Ventes Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 720 506 296 200 954,04 723 491 725 199 314,60 01/07/2021 7 3001 1 520,52 4 2001 1 020,52 02/07/2021 1 1 0,51 2 455 234,32 05/07/2021 1 1 0,51 1 1 0,51 06/07/2021 1 1 0,50 1 1 0,50 07/07/2021 4 3001 1 470,50 1 1 0,50 08/07/2021 5 3001 1 390,48 2 1001 465,48 09/07/2021 1 1 0,47 2 1001 470,47 12/07/2021 3 2001 920,47 4 2001 930,47 13/07/2021 2 1001 456,46 1 1 0,46 14/07/2021 1 1 0,45 1 1 0,45 15/07/2021 3 2001 905,36 1 1 0,46 16/07/2021 5 3501 1 511,44 3 1501 651,44 19/07/2021 3 2001 810,41 2 1001 410,41 20/07/2021 2 1001 400,40 4 2001 820,40 21/07/2021 3 1001 415,41 3 2001 835,41 22/07/2021 4 3001 1 225,80 6 5001 2 095,40 23/07/2021 58 41001 20 850,39 58 46262 23 599,62 26/07/2021 8 7001 3 120,47 5 4001 1 809,47 27/07/2021 6 4001 1 800,43 6 4001 1 820,43 28/07/2021 7 6001 2 770,46 15 11001 5 120,46 29/07/2021 10 5001 2 410,48 7 6001 2 935,48 30/07/2021 14 10001 4 572,46 9 7718 3 553,87 02/08/2021 1 1 0,47 1 1 0,47 03/08/2021 3 2001 905,47 3 2001 915,47 04/08/2021 2 1001 451,15 4 1001 460,45 05/08/2021 8 5001 2 229,55 4 2001 900,45 06/08/2021 6 3001 1 305,44 3 2001 880,44 09/08/2021 3 1060 456,10 3 2001 875,43 10/08/2021 1 1 0,45 1 1 0,45 11/08/2021 1 1 0,45 1 1 0,45 12/08/2021 4 2942 1 279,77 2 2001 887,24 13/08/2021 1 1 0,44 1 1 0,44 16/08/2021 2 1001 435,54 1 1 0,44 17/08/2021 3 1002 430,86 1 1 0,43 18/08/2021 2 1000 425,00 3 3001 1 275,73 19/08/2021 1 1 0,42 9 8001 3 615,22 20/08/2021 1 1 0,45 2 2001 898,05 23/08/2021 1 1 0,44 1 1 0,44 24/08/2021 2 1001 441,04 1 1 0,44 25/08/2021 1 1 0,46 1 1 0,46 26/08/2021 2 1001 450,45 1 1 0,45 27/08/2021 1 1 0,44 1 1 0,44 30/08/2021 2 1001 440,44 1 1 0,44 31/08/2021 1 1 0,44 1 1 0,44 01/09/2021 2 1001 440,44 2 1001 445,44 02/09/2021 1 1000 465,00 10 4000 1 830,00 03/09/2021 9 4101 1 860,47 5 3010 1 379,70 06/09/2021 4 2901 1 310,45 4 2001 915,45 07/09/2021 2 2000 880,00 1 1000 445,00 08/09/2021 2 1001 440,45 3 1001 445,45 09/09/2021 1 1 0,44 1 1 0,44 10/09/2021 2 1001 440,45 3 1001 450,25 13/09/2021 2 1001 430,43 1 1 0,43 14/09/2021 3 2001 835,43 1 1 0,43 15/09/2021 2 1001 410,41 1 1 0,41 16/09/2021 2 1001 410,42 3 1001 415,42 17/09/2021 1 1 0,41 1 1 0,41 20/09/2021 9 6001 2 360,41 7 2575 1 011,40 21/09/2021 4 3001 1 130,40 5 1428 554,06 22/09/2021 10 9001 3 600,38 20 15000 6 025,08 23/09/2021 5 3493 1 372,29 4 3001 1 195,41 24/09/2021 5 3001 1 185,40 5 2001 800,40 27/09/2021 3 1001 397,40 2 1001 400,40 28/09/2021 4 1509 593,52 2 1001 400,40 29/09/2021 53 40101 19 837,62 69 57992 28 313,19 30/09/2021 15 13001 6 629,55 12 8001 4 220,55 01/10/2021 14 10001 4 470,47 12 8002 3 614,94 04/10/2021 14 11001 4 745,46 12 6908 3 009,43 05/10/2021 17 11001 4 605,42 13 11420 4 844,78 06/10/2021 27 21001 9 450,42 29 19674 8 981,82 07/10/2021 6 2002 860,86 10 6001 2 600,43 08/10/2021 12 9000 4 013,10 11 9001 4 090,23 11/10/2021 8 6001 2 535,44 5 3001 1 275,44 12/10/2021 10 8001 3 300,42 8 5101 2 147,42 13/10/2021 5 3001 1 241,40 7 5901 2 458,40 14/10/2021 7 4001 1 655,43 4 2002 840,85 15/10/2021 1 1 0,41 1 1 0,41 18/10/2021 6 4001 1 590,40 3 2001 805,40 19/10/2021 2 1001 395,39 5 3001 1 205,42 20/10/2021 10 8001 3 455,41 13 11000 4 759,98 21/10/2021 4 3001 1 235,42 3 1001 415,42 22/10/2021 1 1 0,41 1 1 0,41 25/10/2021 1 1 0,40 2 859 356,47 26/10/2021 1 1000 400,00 27/10/2021 2 1001 400,40 2 1001 405,40 28/10/2021 1 1 0,40 1 1 0,40 29/10/2021 16 32569 12 450,03 11 32001 12 227,39 01/11/2021 2 1001 380,38 5 3001 1 170,38 02/11/2021 5 4001 1 550,40 7 3001 1 175,40 03/11/2021 2 1001 400,39 5 3001 1 200,39 04/11/2021 6 5001 1 930,39 4 2001 775,39 05/11/2021 6 3001 1 120,38 4 2900 1 101,50 08/11/2021 1 1 0,37 1 1 0,37 09/11/2021 2 1001 365,37 1 1 0,37 10/11/2021 7 5001 1 785,36 8 4338 1 580,05 11/11/2021 7 5001 1 690,36 4 2001 670,36 12/11/2021 3 2001 642,82 1 1 0,32 15/11/2021 6 5001 1 550,32 7 5001 1 575,32 16/11/2021 6 4001 1 260,32 4 3001 957,02 17/11/2021 2 1001 310,31 1 1 0,31 18/11/2021 5 4001 1 230,31 6 5001 1 565,31 19/11/2021 5 4001 1 185,30 3 2001 600,30 22/11/2021 6 4001 1 169,28 8 5001 1 500,28 23/11/2021 3 2000 585,00 2 1000 295,00 24/11/2021 3 2001 575,29 2 1001 290,29 25/11/2021 3 2001 575,30 3 1001 295,30 26/11/2021 4 3001 830,28 6 4001 1 135,28 29/11/2021 8 4177 1 238,09 7 6001 1 810,39 30/11/2021 6 5001 1 595,31 6 5001 1 620,31 01/12/2021 6 4825 1 452,51 5 3001 928,21 02/12/2021 5 3001 905,31 5 4001 1 234,11 03/12/2021 8 5001 1 490,31 5 4001 1 219,21 06/12/2021 4 2001 575,29 1 1 0,29 07/12/2021 5 2001 570,28 3 2001 580,28 08/12/2021 1 1 0,29 2 2 0,58 09/12/2021 1 1 0,28 1 1 0,28 10/12/2021 3 2001 555,28 1 1 0,28 13/12/2021 2 1001 275,28 2 1001 280,28 14/12/2021 4 2001 535,27 1 1 0,27 15/12/2021 7 4001 1 027,27 4 3001 778,07 16/12/2021 8 7001 1 715,25 8 6001 1 495,25 17/12/2021 2 1001 240,24 2 1001 245,24 20/12/2021 5 3001 705,24 1 1 0,24 21/12/2021 5 4001 925,23 6 5001 1 180,23 22/12/2021 3 2001 455,23 3 2001 465,23 23/12/2021 5 3001 690,24 3 2001 470,24 24/12/2021 1 1 0,23 1 1 0,23 27/12/2021 12 7001 1 569,22 7 6001 1 358,92 28/12/2021 8 9001 1 999,13 5 571 125,63 29/12/2021 11 13001 2 937,52 19 14001 3 166,12 30/12/2021 3 4001 880,82 30 4001 883,22 31/12/2021 9 8001 1 828,52 14 21001 4 801,62

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220110005529/fr/