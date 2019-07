Genomic Vision : Information financière du 1er semestre 2019

Regulatory News:

Genomic Vision (Paris:GV) (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le développement de tests de diagnostic in-vitro (IVD) pour la détection précoce des cancers et des maladies héréditaires et d’applications pour les laboratoires de recherche (LSR), publie aujourd’hui ses revenus et sa trésorerie1 au 30 juin 2019.

Revenus du 1er semestre et du 2ème trimestre 2019

1er semestre 2ème trimestre En milliers d’Euros – normes IFRS 2019 2018 2019 2018 Produits de R&D Quest Diagnostics 150 150 75 75 Ventes de produits et services 631 461 211 289 Dont marché de la recherche (LSR) 502 319 182 191 Dont diagnostic in-vitro (IVD) 129 143 29 99 Total chiffre d’affaires 781 611 286 364 Autres revenus 354 872 136 492 Total revenus de l’activité 1 135 1 484 422 857

Les ventes de produits et services du 1er semestre 2019 progressent de +37% à 631 K€, grâce notamment à la vente d’une plateforme FiberVision® aux laboratoires de l’Université d’Oxford au cours du 1er trimestre de l’année.

1 Données non auditées

Par marché, l’analyse des ventes s’établit comme suit :

sur le segment LSR : +57% à 502 K€ grâce à la vente de la plateforme FiberVision ® à l’Université d’Oxford ;

à l’Université d’Oxford ; sur le segment IVD : -10% à 129 K€, en raison du ralentissement provisoire du test FSHD chez Quest Diagnostic et ce malgré une forte croissance des ventes en Chine réalisées par le partenaire AmCare.

Le chiffre d’affaires total du 1er semestre 2019 s’élève à 781 K€ (+28%), compte tenu de 75 K€ provenant de Quest Diagnostics qui correspondent à l’étalement sur l’année des paiements de licences.

Le total des revenus de l’activité du 1er semestre 2019, après prise en compte des autres revenus de 354 K€, correspondant aux crédits d’impôt (CIR, CII) et à la fin de la subvention de R&D au titre du programme H2020 BeyondSeq, ressort à 1 135 K€, soit une baisse de 24% par rapport au 1er semestre 2018.

Structure financière au 30 juin 2019

Genomic Vision disposait d’une trésorerie de 0,6 M€ au 30 juin 2019, contre 3,2 M€ au 31 décembre 2018. Ce montant tient compte :

du remboursement du prêt sans intérêt obtenu à l’automne 2018 de Quest Diagnostics pour 0,3 M€ ;

d’un prêt relais d’un montant de 1,5 M€ accordé par Winance, qui a été remboursé par l’augmentation de capital par compensation de créance souscrite par Winance dans le cadre du tirage de la 1ère tranche d’ABSA de 1,5 M€ en avril 2019.

La consommation de trésorerie au cours du semestre ressort à 3,8 M€, notamment en raison des coûts de restructuration sociaux provisionnés au 31 décembre 2018 pour 0,4 M€.

Le 9 juillet 2019, Genomic Vision a procédé à une augmentation de capital de 1 M€ par création de 10 000 000 actions nouvelles émises au nominal de 0,10 € dans le cadre de la 2ème tranche d’ABSA. La société dispose d’un solde de 2,5 M€ sur cette ligne de financement, exerçable selon les caractéristiques détaillées dans le prospectus de la Société visé par l’AMF le 29 mars 2019 sous le numéro 19-122 et notamment sous les conditions contractuelles et légales, dont des conditions de calendrier et d’évolution du cours de bourse décrites au paragraphe 4.1 du prospectus.

Genomic Vision étudie différentes options en vue de mobiliser les moyens de financement complémentaires pour étendre sa visibilité financière aux 12 prochains mois.

La Société reporte la publication de ses résultats semestriels complets à fin septembre 2019, à l’issue de l’arrêté des comptes par le directoire et leur revue par le conseil de surveillance.

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions de diagnostic pour le dépistage précoce des cancers et des maladies héréditaires graves et d’applications pour les laboratoires de recherche. Sur la base du peignage moléculaire de l'ADN, une technologie robuste permettant d’identifier les anomalies génétiques, GENOMIC VISION stimule la productivité de la R&D des entreprises pharmaceutiques, des leaders du diagnostic et des laboratoires de recherche.

La Société développe un solide portefeuille de tests de dépistage (cancer du sein, du côlon, myopathies) et d’outils d’analyse clé en main (analyse de la réplication de l’ADN, découverte de biomarqueurs, contrôle qualité de l’édition du génome). Installée à Bagneux, en région parisienne, l’entreprise compte environ 30 collaborateurs. GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

www.genomicvision.com

Membre des indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué contient manière implicite ou expresse des déclarations prospectives relatives à Genomic Vision et à ses activités. Genomic Vision estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans la section « Facteurs de Risque » du Document de référence enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 mars 2019, sous le numéro d’enregistrement R.19-004, qui est disponible sur le site internet de la Société (www.genomicvision.com) et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Genomic Vision est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Genomic Vision dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

