Genomic Vision : Résultats prometteurs du nouveau test TLA (New Telomere Assay) dans le cadre de sa collaboration avec le Children's Medical Research Institute (CMRI) pour le développement de nouvelles thérapies en oncologie

Genomic Vision (Paris:GV) (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils moléculaires utilisant l'intelligence artificielle pour le contrôle qualité et la sécurité des modifications du génome annonce aujourd’hui des résultats prometteurs de son partenariat stratégique de recherche avec le Children’s Medical Research Institute (CMRI, Sydney), portant sur la compréhension des effets de la longueur des télomères sur l’évolution de pathologies complexes, notamment les maladies cardiovasculaires et les cancers.

Les télomères sont des régions situées à l’extrémité de chaque chromosome qui protègent les terminaisons chromosomiques de la détérioration ou de la fusion avec les chromosomes voisins. Chez l’homme, les télomères sont liés aux cancers et au vieillissement, et potentiellement à d’autres maladies. De ce fait, il existe un intérêt scientifique considérable pour l’analyse de la longueur de ces structures essentielles.

Le partenariat établi entre le laboratoire du Prof. Hilda Pickett et l'équipe de Genomic Vision en mai 2018 visait à explorer la corrélation entre le raccourcissement des télomères et l'apparition du cancer. La nouvelle approche de Genomic Vision basée sur le peignage moléculaire, appelée "Telomere Length Assay (TLA)", permet de distinguer les variations de longueur des télomères avec une grande précision et une grande reproductibilité dans les modèles humains et autres mammifères.

La technologie du peignage moléculaire a déjà été utilisée par Genomic Vision et d'autres laboratoires pour mesurer la longueur des télomères, mais c'est la première fois que TLA est développé dans la perspective d'une application thérapeutique.

Aaron Bensimon, Co-Fondateur et Président du Directoire de Genomic Vision a déclaré : « Après un an de collaboration avec le CMRI, nous sommes heureux d'annoncer nos premiers résultats prometteurs sur le test TLA. Les recherches du Prof. Hilda Pickett portent sur les mécanismes permettant d’assurer la stabilité et la maintenance des télomères dans les cellules cancéreuses. Le laboratoire du Prof. Pickett a utilisé notre plateforme de peignage moléculaire et le TLA, pour mesurer la longueur de chacun des télomères dans ces cellules malades. Cette technologie peut être appliquée à des modèles murins et humains pour étudier des maladies impliquant la stabilité des télomères. Le TLA combine un protocole simple de biologie moléculaire avec le logiciel FiberStudio® de Genomic Vision. Les résultats, obtenus grâce à notre technologie brevetée et à la collaboration avec le CMRI, confirment que le peignage moléculaire offre des avantages considérables par rapport aux méthodes classiques dans le domaine de la mesure de la longueur et de la modification des télomères. »

Le docteur Hilda Pickett, Professeur associé au Children Medical Research Institute (CMRI), a ajouté :

« Nous apprécions énormément notre partenariat avec Genomic Vision. Cette collaboration existe depuis environ un an et nous avançons rapidement sur la détection et l'analyse des télomères dans les cellules. En utilisant le TLA, il nous est possible de distinguer la longueur de chaque télomère et de mesurer la distribution précise de leurs longueurs dans une grande variété d’échantillons, des souris ou de cellules humaines. Le TLA peut mesurer des longueurs de télomère comprises entre1 kb et 80 kb, ce qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension de l'association entre la longueur du télomère et la maladie. Au sein de notre laboratoire, nous étudions comment la longueur des télomères contribue à la prolifération cellulaire, et comment les mécanismes de maintien des télomères sont activés dans les cellules cancéreuses. TLA fournit une nouvelle façon d'examiner la longueur des télomères, qui peut être appliquée pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents du dysfonctionnement et de la régulation de la longueur des télomères. »

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie qui développe des outils moléculaires basés sur l'intelligence artificielle pour contrôler la qualité et la sécurité des modifications du génome, en particulier dans les technologies d'édition du génome et les procédés de bioproduction.

Les outils moléculaires exclusifs de GENOMIC VISION fournissent des mesures quantitatives robustes qui sont nécessaires pour permettre une caractérisation hautement fiable de l'altération de l'ADN dans le génome. Ces outils sont actuellement utilisés pour surveiller la réplication de l'ADN dans les cellules cancéreuses, pour la détection précoce du cancer et pour le diagnostic des maladies génétiques.

Installée à Bagneux, en région parisienne, l’entreprise compte environ 30 collaborateurs. GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

www.genomicvision.com

