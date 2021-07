Genomic Vision : élargit son offre de services pour répondre à la demande d'analyse de la réplication de l'ADN pour la découverte de médicaments dans le traitement du cancer

Regulatory News:

Genomic Vision (Paris:GV) (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome (la « Société »), a annoncé aujourd'hui qu'elle étend ses services EasyComb dans le champ de la découverte de médicaments, en raison du besoin du marché de la santé de développer des médicaments novateurs et spécifiques afin d’arrêter la prolifération du cancer.

Au cours des dix dernières années, le test exclusif de réplication (RCA) est devenu un outil standard pour comprendre la fonction et le mode d'action des médicaments utilisés dans le traitement du cancer. Genomic Vision s'est associé et a contribué à ce champ de recherche avec des institutions universitaires de premier plan dans le monde entier pour assurer l'adoption réussie de sa technologie, ce qui a donné lieu à de nombreuses publications scientifiques à fort rayonnement.

Un exemple récent est l'étude publiée dans la revue Molecular Cell‡ (Cong et al., 2021) par la faculté de médecine de l'Université du Massachusetts, qui a utilisé le RCA pour analyser les lacunes de réplication du gène BRCA1 afin de déterminer la sensibilité de l'inhibition de la poly (ADP-ribose) polymérase (PARPi), une nouvelle classe de cibles thérapeutiques potentielles.

« Nos résultats établissent un modèle pour aider à poursuivre le développement d'un traitement ciblé avec les PARPi, de telle sorte que les thérapies combinées maximisent les brèches dans les brins exposés », a déclaré Sharon Candor, docteur en médecine de l'Université du Massachusetts.

Au cours des derniers mois, Genomic Vision a connu une augmentation significative de la demande d'analyse de réplication de la part de leaders mondialement reconnus dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Ces entreprises recherchent de nouveaux médicaments pour inhiber la croissance des cellules cancéreuses en étudiant la recombinaison et la cinétique des fourches de réplication. Cela a permis l'extension des services de Genomic Vision et permettra à la Société de se positionner comme leader de la fourniture d'outils et de services dédiés à l'analyse spécifique de la réplication de l'ADN dans la découverte de médicaments.

« Sur la base de la quantité importante de données d'analyse de réplication accumulées au cours des dernières années, nous étendons à présent nos services afin d’y inclure une approche de bout en bout comprenant l'amélioration de notre pipeline d'analyse qui intègre la détection basée sur l'intelligence artificielle. Cela permettra aux industries pharmaceutiques et biotechnologiques d'utiliser les données RCA comme un outil unique pour trouver de nouvelles classes de médicaments pour le traitement du cancer », a déclaré Dominique Remy-Renou, PDG de Genomic Vision.

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie qui développe des produits et des services dédiés à l’analyse (structurelle et fonctionnelle) des modifications du génome ainsi qu’au contrôle de la qualité et de la sécurité de ces modifications, en particulier dans les technologies d'édition du génome et dans les procédés de bioproduction. Les outils exclusifs de GENOMIC VISION basés sur la technologie du peignage de l’ADN et sur l'intelligence artificielle, fournissent des mesures quantitatives robustes nécessaires à une caractérisation fiable des altérations de l'ADN dans le génome. Ces outils sont notamment utilisés pour surveiller la réplication de l'ADN dans les cellules cancéreuses, pour la détection précoce de cancers et pour le diagnostic de maladie génétiques. Installée à Bagneux, en région parisienne, GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

www.genomicvision.com

Membre des indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable

