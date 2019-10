Genomic Vision : et PolyAn signent un accord pour la production et la commercialisation de lamelles pour la culture cellulaire

Regulatory News:

Genomic Vision (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils moléculaires utilisant l'intelligence artificielle pour le contrôle qualité et la sécurité des modifications du génome annonce la signature d'un accord avec le groupe allemand de nanotechnologies PolyAn dans le domaine de la fabrication et de la production de lamelles pour la culture cellulaire (« coverslips »).

Le développement récent de la gamme de produits Life Science Research (LSR) de Genomic Vision a augmenté le besoin de lamelles de verre fonctionnalisées de haute qualité. Les deux parties entendent ainsi satisfaire cette demande croissante en lamelles disposant de surface de la meilleure qualité possible.

Pour relever ce défi, Genomic Vision était à la recherche du partenaire capable de produire des lamelles de haute qualité pour en faire son fournisseur.

Florence Mahé, responsable R&D et production de Genomic Vision, a déclaré : « PolyAn est le partenaire idéal pour Genomic Vision et la fabrication de lamelles : standard de qualité élevé, capacités de mise à l’échelle des processus industriels et très forte expertise dans la fonctionnalisation des surfaces en verre. Nos lamelles de protection représentent un consommable clé sans lequel l’ADN ne pourrait pas être peigné efficacement. Notre consommation de lamelles a constamment augmenté ces dernières années. En 2018, plus de 20 000 unités ont été utilisées à travers le monde. »

Fridtjof Lechhart, PDG de PolyAn, a ajouté : « Nous sommes très heureux de ce partenariat d’approvisionnement exclusif pour Genomic Vision. Avec le développement des différents tests prometteurs dans le domaine des LSR, du contrôle qualité et la réplication de l’ADN, nous sommes confiants dans notre capacité à répondre à la demande, d’augmenter la taille des lots et donc notre production. Nous sommes également très fiers d’aider ainsi les chercheurs, les médecins et les patients à obtenir des résultats plus précis et de haute qualité grâce à ces lamelles permettant d’étirer les brins d’ADN dans les meilleures conditions. »

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie qui développe des outils moléculaires basés sur l'intelligence artificielle pour contrôler la qualité et la sécurité des modifications du génome, en particulier dans les technologies d'édition du génome et les procédés de bioproduction.

Les outils moléculaires exclusifs de GENOMIC VISION fournissent des mesures quantitatives robustes qui sont nécessaires pour permettre une caractérisation hautement fiable de l'altération de l'ADN dans le génome. Ces outils sont actuellement utilisés pour surveiller la réplication de l'ADN dans les cellules cancéreuses, pour la détection précoce du cancer et pour le diagnostic des maladies génétiques.

Installée à Bagneux, en région parisienne, l’entreprise compte environ 30 collaborateurs. GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

www.genomicvision.com

A PROPOS DE POLYAN

PolyAn est une société de nanotechnologie spécialisée dans la modification des surfaces par l'ingénierie moléculaire. Depuis 1996, PolyAn développe et fabrique des consommables aux structures multiplex pour le diagnostic et la recherche en Sciences de la Vie.

PolyAn répond aux normes ISO 9001. Les installations de production de PolyAn comprennent également une salle blanche de classe ISO 7.

