Genomic Vision : lance TeloSizer® pour la détection précise et la mesure quantitative de la longueur des télomères

Extension de l'offre de services pour renforcer l'utilité du peignage moléculaire dans la découverte de biomarqueurs

Regulatory News:

Genomic Vision (Paris:GV) (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce aujourd'hui le lancement de TeloSizer®, une solution innovante qui élargit l'offre de la société dans le domaine de la biologie des télomères et de l'analyse de la santé cellulaire.

Le nouveau service TeloSizer® s'appuie sur la technologie exclusive du peignage moléculaire de Genomic Vision associée à sa technologie FiberSmart® en phase pilote qui détecte, saisit automatiquement des images et quantifie la longueur des télomères sur des molécules d'ADN individuelles.

Les télomères se trouvent à l'extrémité des chromosomes et contribuent à minimiser la perte d'ADN à partir des extrémités de ces chromosomes pendant la réplication de l'ADN. Le rétrécissement des télomères est un processus naturel qui conduit à la sénescence des cellules et au vieillissement humain. L'allongement non programmé des télomères est lié à l'apparition de plusieurs types de maladies, notamment les maladies liées aux cancers.

TeloSizer® mesure physiquement la taille et la distribution des télomères pour découvrir le lien entre la longueur des télomères et l'apparition du vieillissement ou de certaines maladies. Il apporte de nouvelles perspectives essentielles pour déterminer comment la longueur des télomères peut servir, entre autres, de biomarqueur dans une médecine personnalisée.

Ces dernières années, le concept d'espérance de vie ajustée à la santé (HALE) a contribué à créer un marché mondial de 2 milliards de dollars pour le dépistage de la santé cellulaire. Une partie du marché de la santé cellulaire est centrée sur la compréhension de la façon dont la longueur des télomères peut être reconnue comme un biomarqueur du vieillissement cellulaire et dans des maladies telles que le cancer, les maladies neurodégénératives et autres téloméropathies.

« TeloSizer® permettra d'accélérer la création de nouveaux produits et services répondant à des besoins non satisfaits sur les marchés des soins de santé, de la pharmacie et de la biotechnologie », a déclaré Dominique Remy-Renou, Présidente du directoire de Genomic Vision. « TeloSizer® permet l'identification de nouveaux biomarqueurs associés à la longueur des télomères ou, ce qui est peut-être encore plus important, facilite la validation de biomarqueurs existants liés à la longueur des télomères. »

« Les tests de télomères devraient constituer le segment à la croissance la plus rapide du marché du dépistage de la santé cellulaire, qui devrait atteindre 3,8 milliards de dollars d'ici 2028. Les services TeloSizer® de Genomic Vision, combinés à l'analyse automatisée par intelligence artificielle du logiciel FiberSmart®, offrent au marché une solution unique, via le peignage moléculaire », a déclaré Mark Lynch, Directeur commercial et marketing monde de Genomic Vision.

Le lancement de TeloSizer® élargit l'offre de services de la société et l'utilité du peignage moléculaire. TeloSizer® est un nouveau domaine d'application qui, combiné aux produits existants sur le marché tels que l'analyse de la réplication de l'ADN, l'analyse de la variation structurelle et la variation du nombre de copies, montre comment Genomic Vision fournit des produits et des services uniques pour la caractérisation de la stabilité du génome, un ensemble important de conditions qui seront nécessaires pour les travaux futurs en matière de santé cellulaire et de médecine personnalisée.

***

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie qui développe des produits et des services dédiés à l’analyse (structurelle et fonctionnelle) des modifications du génome ainsi qu’au contrôle de la qualité et de la sécurité de ces modifications, en particulier dans les technologies d'édition du génome et dans les procédés de bioproduction. Les outils exclusifs de GENOMIC VISION basés sur la technologie du peignage de l’ADN et sur l'intelligence artificielle, fournissent des mesures quantitatives robustes nécessaires à une caractérisation fiable des altérations de l'ADN dans le génome. Ces outils sont notamment utilisés pour surveiller la réplication de l'ADN dans les cellules cancéreuses, pour la détection précoce de cancers et pour le diagnostic de maladie génétiques. Installée à Bagneux, en région parisienne, GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

www.genomicvision.com

Membre des indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué contient manière implicite ou expresse des déclarations prospectives relatives à Genomic Vision et à ses activités. Genomic Vision estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans la section « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 9 février 2021, sous le numéro d’enregistrement R21-002, qui est disponible sur le site internet de la Société (www.genomicvision.com) et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Genomic Vision est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Genomic Vision ou que Genomic Vision ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Genomic Vision diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Genomic Vision dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210928005871/fr/