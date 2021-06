Genomic Vision : lance une utilisation pilote de son nouveau logiciel d'analyse basé sur une technologie innovante d'intelligence artificielle

Regulatory News:

Genomic Vision (FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome, annonce aujourd'hui avoir lancé un programme pilote avec FiberSmart™, une nouvelle solution logicielle permettant d'automatiser la détection et la quantification des signaux fluorescents sur l'ADN peigné.

Grâce à des innovations dans le domaine de l'imagerie, de l'apprentissage automatique (machine learning) et de l'intelligence artificielle (IA), FiberSmart™ améliore considérablement la détection, la segmentation et la classification automatisées des signaux, avec une sensibilité de détection de 90% par échantillons dans le test de réplication (RCA) et une sensibilité de 97% pour le test de la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale (FSHD).

Cette solution a été développée pour permettre une détection à haut débit des signaux pour la majorité des applications du peignage moléculaire utilisées par les clients de Genomic Vision. Par exemple, pour le RCA, les spécifications actuelles montrent que 70% des détections peuvent être analysées sans aucune intervention de l'utilisateur.

FiberSmart™ permettra aux utilisateurs du peignage moléculaire d'améliorer la procédure, l'offre et de traiter des volumes d'échantillons 8 fois supérieurs. FiberSmart™ élimine les processus manuels précédemment requis dans la première génération de FiberStudio®.

Avant la commercialisation, Genomic Vision a fait appel à l'Institut Fritz Lipmann (FLI) de Jena, en Allemagne, en tant que site d’utilisation pilote pour FiberSmart™. Le Dr Helmut Pospiech du FL, a déclaré : « Les nouvelles améliorations développées par Genomic Vision pour le système d'analyse FiberSmart™ permettront de mettre le peignage moléculaire à la portée d'un plus grand nombre de chercheurs. Les premières données de performance montrent que le nombre d'interventions manuelles requises pendant l'analyse est considérablement réduit par rapport à FiberStudio®. Cela devrait améliorer à la fois le débit des échantillons et la qualité des résultats. Nous sommes ravis d'être un partenaire de choix pour confirmer l'utilité et la robustesse du FiberSmart™ développé par Genomic Vision. »

Genomic Vision prévoit de finaliser l’utilisation pilote d’ici l'été 2021, le lancement commercial de FiberSmart™ étant prévu pour l'automne 2021.

Dominique Remy-Renou, PDG de Genomic Vision, conclut : « Nous sommes convaincus que FiberSmart™, notre solution d'analyse basée sur l'IA, améliorera considérablement l'analyse des données de peignage moléculaire de nos clients, en premier temps, sur les marchés FSHD et RCA. En parallèle, nous prévoyons de tirer parti de nos améliorations avec FiberSmart™ pour cibler de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée dans le cadre de notre objectif de créer des procédures de bout en bout pour le peignage moléculaire, ce qui nous permettra d'élargir la base installée de nos produits. »

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie qui développe des produits et des services dédiés à l’analyse (structurelle et fonctionnelle) des modifications du génome ainsi qu’au contrôle de la qualité et de la sécurité de ces modifications, en particulier dans les technologies d'édition du génome et dans les procédés de bioproduction. Les outils exclusifs de GENOMIC VISION basés sur la technologie du peignage de l’ADN et sur l'intelligence artificielle, fournissent des mesures quantitatives robustes nécessaires à une caractérisation fiable des altérations de l'ADN dans le génome. Ces outils sont notamment utilisés pour surveiller la réplication de l'ADN dans les cellules cancéreuses, pour la détection précoce de cancers et pour le diagnostic de maladie génétiques. Installée à Bagneux, en région parisienne, GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

www.genomicvision.com

Membre des indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable

