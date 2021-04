Genomic Vision : nomme Mark David Lynch au poste de Directeur commercial et marketing monde

Regulatory News:

Genomic Vision (Paris:GV)(FR0011799907 – GV, éligible PEA-PME), société de biotechnologie qui développe des outils et des services dédiés à l’analyse et au contrôle des modifications du génome (la « Société »), annonce aujourd'hui la nomination de Mark David Lynch au poste de Directeur commercial et marketing monde.

Diplômé en microbiologie de l'université de Glasgow, Mark David Lynch possède une vaste expérience dans le développement commercial de dispositifs de recherche et de diagnostic.

Avant de rejoindre Genomic Vision, Mark a passé près de 10 ans chez Fluidigm Corporation, une société de biotechnologie américaine, où il a occupé différentes fonctions managériales, avant de devenir Directeur des ventes et du support. Il a joué un rôle déterminant dans l'expansion de la société, avec une contribution majeure à la croissance de son activité microfluides sur le marché américain en 2020. Au cours de sa carrière chez Fluidigm, Mark a reçu plusieurs prix d'entreprise pour ses performances.

Mark a commencé sa carrière en 2003 en tant que Technicien en biologie moléculaire à l'Université de Glasgow. Avant de rejoindre Fluidigm en 2011, il a travaillé comme Spécialiste des applications sur le terrain chez Applied Biosystems et comme Directeur de compte pour les instruments de biologie moléculaire chez Life Technologies.

« Intégrer une entreprise aussi innovante que Genomic Vision, avec une technologie à fort potentiel dans le domaine de la recherche et du diagnostic, est particulièrement stimulant. Je suis heureux de contribuer, avec mes 15 années d'expérience, au développement commercial et marketing de l'entreprise », a déclaré Mark Lynch, Directeur commercial et marketing monde de Genomic Vision.

Dominique Remy-Renou, PDG de Genomic Vision, a ajouté : « Je suis ravie que Mark Lynch ait rejoint Genomic Vision en tant que directeur commercial et marketing monde. La présence de Mark à nos côtés contribuera directement à la stratégie de notre entreprise visant à développer et à commercialiser de nouvelles applications par peignage moléculaire, essentiellement dans différents secteurs du marché de la santé. Le succès de notre nouveau portefeuille de services a récemment démontré l'intérêt du marché pour notre technologie. Nous nous réjouissons de la coopération avec Mark, qui nous permettra de renforcer notre présence dans ce domaine. »

A PROPOS DE GENOMIC VISION

GENOMIC VISION est une société de biotechnologie qui développe des produits et des services dédiés à l’analyse (structurelle et fonctionnelle) des modifications du génome ainsi qu’au contrôle de la qualité et de la sécurité de ces modifications, en particulier dans les technologies d'édition du génome et dans les procédés de bioproduction. Les outils exclusifs de GENOMIC VISION basés sur la technologie du peignage de l’ADN et sur l'intelligence artificielle, fournissent des mesures quantitatives robustes nécessaires à une caractérisation fiable des altérations de l'ADN dans le génome. Ces outils sont notamment utilisés pour surveiller la réplication de l'ADN dans les cellules cancéreuses, pour la détection précoce de cancers et pour le diagnostic de maladie génétiques. Installée à Bagneux, en région parisienne, l’entreprise compte environ 30 collaborateurs. GENOMIC VISION est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment C (Euronext : GV - ISIN : FR0011799907).

www.genomicvision.com

Membre des indices CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable

