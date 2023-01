George de la Fed : Il sera essentiel de maintenir les taux à un niveau élevé une fois les hausses terminées.

Lors d'une interview sur CNBC, Mme George a déclaré qu'elle pense que la Fed devra relever le taux cible des fonds fédéraux, qui se situe actuellement entre 4,25 % et 4,5 %, à plus de 5 % et y rester "pendant un certain temps... jusqu'à ce que nous recevions le signal que l'inflation commence vraiment de manière convaincante à retomber vers notre objectif de 2 %".

George prend sa retraite de la Fed de Kansas City ce mois-ci. Elle a tenu un rôle de vote au sein du Comité fédéral de l'open market chargé de fixer les taux l'année dernière.

Cette vétérante de la Fed - elle a débuté à la banque en 1982 - était souvent l'un des décideurs les plus bellicistes en poste à la banque centrale. Elle a fini par voter contre la position de politique monétaire préférée de ses collègues lors de près de la moitié de ses votes au FOMC, un record sans pareil parmi les responsables politiques actuellement en poste.

Dans l'interview, Mme George a déclaré que ses collègues devraient poursuivre leurs efforts en cours pour réduire la taille du bilan de la Fed. Parallèlement à ses efforts pour augmenter les taux à court terme afin de combattre les niveaux élevés d'inflation, la Fed réduit la taille de ses avoirs en titres et en liquidités. D'un pic de près de 9 trillions de dollars cet été, la Fed détient maintenant 8,6 trillions de dollars, car elle se défait de près de 100 milliards de dollars par mois d'obligations qu'elle possède maintenant.

La Fed n'a donné aucune indication sur le moment où elle arrêtera son retrait. Un nombre croissant d'analystes pensent que la Fed pourrait devoir s'arrêter cette année en raison de la pénurie imminente de réserves dans le système bancaire qui menacerait sa capacité à avoir un contrôle fort sur son objectif de taux d'intérêt.

"Je pense qu'il est très important que le Comité donne suite à ses plans de réduction significative du bilan", a déclaré Mme George.

Elle a noté qu'elle considère toujours l'utilisation par la Fed de son bilan comme un outil de politique monétaire comme expérimental et plein de possibilités d'effets involontaires sur l'économie.

"Je pense que nous avons encore beaucoup à apprendre sur les conséquences de ces politiques de bilan", a déclaré Mme George. Mais elle n'était pas prête à dire que les actions de la Fed qui a doublé la taille de son bilan au cours de la pandémie étaient mauvaises, car on ne savait pas comment cette période de crise allait se dérouler.

Mme George a déclaré qu'elle ne pensait pas que la taille du bilan de la Fed avait créé des risques majeurs pour la stabilité financière, mais qu'il fallait la surveiller. Certains ont affirmé que l'achat d'actifs par la Fed pousse à prendre trop de risques, créant ainsi la menace croissante de problèmes inattendus.

"Je pense qu'il faut toujours s'inquiéter de la stabilité financière", a déclaré M. George. "Cela ne signifie pas que je vois quelque chose sur le point d'exploser, mais je pense que l'histoire nous a appris que ces choses ne se manifestent vraiment que lorsqu'elles le font."