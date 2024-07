Lorsque Georges Elhedery a pris une pause de six mois chez HSBC en 2022, certains ont craint qu'il n'ait mis un terme à ses 17 ans de carrière au sein du prêteur centré sur l'Asie. Mais deux ans plus tard, ce novice qui parle le mandarin est à quelques semaines de devenir directeur général.

Le banquier d'origine libanaise, nommé mercredi pour succéder au patron sortant Noel Quinn à partir de septembre, a occupé certains des postes les plus élevés de la banque depuis 2005, principalement au sein de ses activités au Moyen-Orient et en Afrique.

Il occupe le poste de directeur financier depuis 2022, une fonction pour laquelle certains analystes et investisseurs ont estimé qu'il n'était pas fait, mais qui lui permettrait de renforcer ses compétences en matière de direction.

M. Quinn a déclaré que HSBC avait à l'esprit la question de la succession lorsque M. Elhedery, plus connu pour sa vision stratégique et ses compétences en matière de gestion du personnel, a remplacé Ewen Stevenson, ancien haut dirigeant de NatWest, qui avait déjà élaboré un vaste plan de réduction des coûts afin de relancer les maigres bénéfices de la banque.

La dernière promotion d'Elhedery, à ce qui est sans doute le poste le plus important dans le secteur bancaire européen, est beaucoup moins surprenante pour les actionnaires et les initiés, dont beaucoup ont dit que l'homme connu pour courir 10 km avant le travail était le choix évident.

HSBC et M. Elhedery ont refusé de commenter ce rapport.

DE BEYROUTH À PARIS

M. Elhedery, 50 ans, est né pendant la guerre civile au Liban, qui a divisé la capitale Beyrouth entre l'est chrétien et l'ouest musulman. Il a grandi avec un père banquier et une mère enseignante, comme il l'a déclaré dans des interviews précédentes.

Il a ensuite déménagé à Paris pour étudier l'ingénierie à l'École polytechnique et a obtenu un diplôme de troisième cycle en statistiques et en économie.

Il a commencé sa carrière bancaire en tant que trader au sein de la division Global Banking and Markets, qui regroupe les activités de trading et de conseil de la banque d'investissement de HSBC, et a gravi les échelons.

En 2016, il prend la tête de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord et Turquie, où il gère 10 000 personnes dans tous les secteurs d'activité de la banque et supervise les risques, la criminalité financière, la conformité et la gestion des capitaux.

En 2020, une quinzaine d'années après avoir rejoint la division Global Banking and Markets, M. Elhedery en devient le codirecteur, succédant à son compatriote d'origine libanaise, Samir Assaf, qui a fait ses études à Paris.

Une série de blocages mondiaux imposés par la pandémie de COVID-19 a suivi, et HSBC a vu son activité de transaction disparaître du jour au lendemain, à l'instar d'autres banques.

L'activité s'est également contractée sur son marché phare de Hong Kong, le plus gros moteur de profit de la banque.

L'autorité britannique de régulation prudentielle a mis en sommeil les dividendes de la banque, ce qui a porté un coup très dur aux investisseurs particuliers et institutionnels, qui allaient plus tard exiger des dirigeants qu'ils chassent HSBC de Grande-Bretagne au cours d'une guerre des mots qui a duré plusieurs mois.

Au moment où l'activité mondiale reprenait au début de l'année 2022, M. Elhedery a pris un congé sabbatique pour passer plus de temps avec sa famille.

Il a repris le travail en septembre de la même année, après avoir rechargé ses batteries et appris le mandarin - soulignant discrètement son ambition ultime d'obtenir un jour le poste le plus élevé de la banque.

Selon les investisseurs, M. Elhedery prend la tête d'une banque en bonne santé, mais imparfaite.

Si M. Quinn a réussi à calmer les inquiétudes de certains actionnaires basés en Asie, des questions subsistent quant à l'avenir de HSBC, alors que la tension monte entre l'Occident et la Chine, et qu'elle pourrait encore s'accroître après les élections présidentielles américaines de novembre.

Les banques centrales s'apprêtent à réduire les taux d'intérêt, ce qui diminuera les marges de HSBC, et la concurrence pour les introductions en bourse et les rachats est plus féroce que jamais. (Rédaction : Clarence Fernandez)