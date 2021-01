Georgia on my mind

L'année 2021 démarre d'une page qui n'est pas tout à fait blanche pour les marchés boursiers, puisque le monde est toujours aux prises avec le coronavirus. Nous n'avons peut-être plus les yeux rivés sur les décomptes macabres, mais sachez que l'outil de suivi développé par l'université Johns Hopkins fait état de 1,84 million de décès liés à la Covid-19 sur la planète au matin du 4 janvier 2021, dont plus de 350 000 aux États-Unis. On est loin de la grippe espagnole qui avait sévi il y a un siècle, mais le bilan n'est pas anodin et continue à grossir.

En ce qui concerne les indices, on retiendra de l'année 2020 qu'une énorme disparité de performances est possible alors que le contexte économique général était à peu près identique pour les principales économies développées. Quand le CAC 40 perdait 7 %, le Nasdaq s'envolait de plus de 40 %, loin devant son compatriote le S&P 500 (+16 %) ou le Nikkei (+16 %), tandis que le SMI faisait preuve d'une certaine neutralité (+0,8 %), nationalité oblige. Le tout dans un contexte économique extrêmement dégradé.

Comme manifestement l'être humain est devenu un râleur professionnel, n'attendons pas pour clamer notre déception.

Il y a ceux qui sont déçus de leur cadeau de Noël, à tel point qu'on nous rebat les oreilles sur l'écosystème qui s'est créé autour de l'exercice qui consiste à refourguer son livre sur l'histoire du Cor des Alpes ou son gilet parfait-pour-sortir-la-poubelle.

Il y a ceux qui sont déçus de ne pas avoir acheté du Bitcoin au printemps, comme ils avaient songé à le faire, puis d'avoir raté le coche pendant l'été. Et une nouvelle fois en novembre, parce que ça avait déjà trop monté.

Il y a ceux qui sont déçus de la stratégie vaccinale, parce que les doses n'arrivent pas assez vite, ne sont pas administrées suffisamment rapidement, ou qu'elles ne sont pas miraculeuses.

Il y a ceux qui sont déçus que Donald Trump ne fasse pas un nouveau mandat, même s'il s'emploie manifestement à convaincre des autorités politiques de lui trouver des voix manquantes.

Malgré cette somme de déceptions, l'attentisme qui prévaut parfois à l'aube d'une nouvelle année n'aura probablement pas lieu en 2021 car les échéances politiques importantes pour les marchés financiers sont très proches. Dès demain, un vote crucial aura lieu en Géorgie pour le contrôle du Sénat américain. Deux sièges sont en jeu. Actuellement, les républicains tiennent 50 sièges contre 48 aux démocrates. Si ces derniers remportent les deux sièges vacants, ils égaliseront à la chambre haute. Mais les égalités seront tranchées par la présidente du Sénat, soit la vice-présidente de Joe Biden, Kamala Harris. Les démocrates auraient donc de fait le contrôle des deux chambres, ce qui donnerait une équation politique très différente de celle permettant aux républicains de conserver un pouvoir de blocage parlementaire. Après ce vote, le nouveau président des Etats-Unis sera intronisé le 20 janvier.

Voilà quelques informations qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours :

Donald Trump quémandant au secrétaire d'Etat de la Géorgie de lui trouver les voix nécessaires pour invalider la victoire de Joe Biden dans l'Etat, tel est l'enregistrement qui circule dans les médias depuis hier soir. Pathétique.

La couleur du Sénat américain dépendra donc du vote de mardi en Géorgie. Une chambre haute qui a outrepassé vendredi le veto de Donald Trump au projet de budget de la défense 2021, par 81 voix contre 13.

Le gouvernement français va prolonger au-delà de la date prévue du 31 janvier les aides pour l'emploi des jeunes et a décidé de changer de stratégie vaccinale.

Le reconfinement revient au goût du jour dans plusieurs pays ou zones géographiques, avec des indications préoccupantes en provenance de Tokyo, de l'Ecosse ou de la Corée du Sud.

Les indicateurs avancés sont haussiers ce matin en Europe.

Les temps forts économiques du jour

L'année démarre sur les PMI manufacturiers de décembre des principales économies mondiales (de 01h30 au Japon à 15h45 aux Etats-Unis), accompagnés des dépenses de construction aux Etats-Unis (16h00). Au Japon justement, le PIB manufacturier final a atteint la neutralité à 50 points, contre 49,7 anticipé. En Chine, l'indice PMI manufacturier Caixin a déçu, à 53 points contre 54,7 attendu. Ce matin, Singapour a fait état d'une contraction de 5,8 % de son PIB en 2020, un peu moins que ce que le consensus redoutait (-6 %).

La paire euro / dollar s'échange 1,2251 USD. L'once d'or progresse à 1922 USD. Le pétrole est en hausse à 49 USD le baril WTI et à 52,34 USD le baril de Brent. Le rendement de la dette américaine atteint 0,95 % sur 10 ans. Le Bitcoin gagne 14 % à 33 450 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adyen : Citigroup passe de neutre à vendre.

Atos : Citigroup passe de neutre à acheter.

ConvaTec : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 196 GBp.

Demant : J.P. Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 199 DKK.

ENI : Bernstein passe de performance de marché à sousperformance en visant 7 EUR.

Equinor : Bernstein passe de surperformance à performance de marché en visant 173 NOK.

Galp Energia : Bernstein passe de surperformance à performance de marché en visant 13 EUR.

Roche : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 345 CHF.

Total : Bernstein passe de surperformance à performance de marché en visant 43 EUR.

Yara : Citigroup passe de neutre à achat.

L’actualité des sociétés

En France

Annonces importantes

Les immatriculations de véhicules neufs ont reculé de 25,5% en 2020 en France, selon le CCFA, à 1,65 million d'unités.

Les assemblées générales de Peugeot et Fiat Chrysler se tiennent aujourd'hui pour entériner le rapprochement des deux groupes et créer le quatrième constructeur automobile mondial.

Nissan prévoit de réduire sa présence en Europe et d'y confier la vente et la fabrication de ses voitures à Renault, selon Yomiuri.

Alstom procède au premier essai pour le tramway de Mostaganem en Algérie.

Lagardère obtient un prêt garanti par l'État de 465 M€.

Voltalia débute la production à la centrale biomasse de Cacao en Guyane française.

La Française de l'Energie lance la seconde tranche du financement participatif du projet Gazonor Béthune.

Téléverbier a publié ses revenus annuels.

Dans le monde

Annonces importantes

Microsoft a reconnu jeudi que la gigantesque cyberattaque qui a visé des systèmes clefs aux Etats-Unis a permis aux hackers d'accéder à son code source.

Tesla a livré 499 550 véhicules en 2020, un peu moins que le cap des 500 000 espéré par la société, mais au-delà de ce que prévoyaient les analystes.

MGM Resorts négocie le rachat d'Entain, maison-mère de Ladbrokes et de Bwin, après avoir été éconduit avec une offre à 10 Mds$, selon plusieurs sources.

L'Inde autorise deux vaccins dont celui d'AstraZeneca/Oxford.

Le vice-président de BlackRock, Philipp Hildebrand, dément avoir postulé pour la présidence d'UBS Group.

Carl Icahn aurait cédé plus de la moitié de sa participation dans Herbalife, selon le Wall Street Journal.

Honda rappelle 1 million de véhicules en Chine à cause de pompes à carburant défectueuses.

Angelini Pharma rachète Arvelle Therapeutics pour 960 M$.

SGS finalise le rachat de Synlab A&S.

Kuehne + Nagel finalise la restructuration de la logistique contractuelle.

Pfizer et BioNTech s'attendent à des ruptures d'approvisionnement de vaccins, malgré les efforts de production.

Le NYSE déliste China Mobile, China Telecom et China Unicom pour se conformer aux nouvelles règles fédérales.

Roku négocierait le rachat du catalogue de Quibi, a appris le Wall Street Journal.

Ça publie aujourd'hui. Avanza Bank, Argan.