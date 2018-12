Géorgie-Contestée par l'opposition, la présidente prête serment

TELAVI, Géorgie, 16 décembre (Reuters) - La présidente élue de Géorgie Salomé Zourabichvili, dont l'élection est contestée par l'opposition, a prêté serment dimanche en promettant de réconcilier le pays et d'oeuvrer à un rapprochement avec l'Otan.

Agée de 66 ans, née en France dans une famille d'émigrés géorgiens, ancienne ambassadrice de France à Tbilissi, Salomé Zourabichvili est la première femme chef de l'Etat en Géorgie, un rôle largement protocolaire.

Elle a obtenu 59,5% des voix lors de l'élection présidentielle du 28 novembre dernier mais son adversaire Grigol Vachadze, candidat d'une coalition de partis d'opposition, a refusé de reconnaître le résultat du scrutin en dénonçant des irrégularités.

Pour sa cérémonie d'investiture, la présidente avait choisi un palais du XVIIIe siècle à Telavi, dans l'est de la Géorgie, une ville où le candidat d'opposition a gagné le 28 novembre, afin d'afficher sa volonté de réconciliation.

Plusieurs milliers de militants d'opposition qui comptaient se rendre à Telavi ont été bloqués par un barrage des forces de l'ordre, a rapporté un journaliste de Reuters.

"Je prends la responsabilité d'être la présidente de tous les Géorgiens", a déclaré Salomé Zourabichvili.

Elle a promis de contribuer au processus de rapprochement de la Géorgie avec l'Union européenne et l'Otan et critiqué l'occupation par la Russie des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud.

Plusieurs personnalités assistaient à la cérémonie, parmi lesquelles le président arménien Armen Sarkissian et l'ancien président français Nicolas Sarkozy. (Margarita Antidze Jean-Stéphane Brosse pour le service français)