Géorgie, bons du Trésor: Londres accélère et prend 3%

Londres (awp/afp) - La Bourse de Londres accélérait sa hausse mercredi et gagnait plus de 3% à la mi-journée, dopée par des rendements des bons du Trésor américains en hausse et une victoire démocrate en Géorgie.

Vers 13H30 GMT, l'indice FTSE 100 des plus grosses valorisations de la cote gagnait 3,08% à 6.815,68 points.

Les rendements du Trésor américain à dix ans "ont passé la barre des 1% pour la première fois en neuf mois", relève Neil Wilson, analyste de Markets.com.

Cette envolée dope les valeurs bancaires qui voient ainsi leurs perspectives de revenus embellies, note Russ Mould, analyste de AJ Bell.

"Les marchés tentent de regarder au-delà de la pandémie et des campagnes de vaccinations et anticipent une amélioration plus tard dans l'année. Une victoire démocrate promet plus de soutien à l'économie américaine, la plus vaste et le moteur de l'économie planétaire", ajoute M. Mould, interrogé par l'AFP.

Les taux d'intérêt sur la dette américaine et européenne remontaient fortement mercredi, poussés par la perspective d'une potentielle majorité démocrate au Sénat dans le sillage d'élections dans l'Etat américain de Géorgie.

Les démocrates ont remporté une première victoire historique dans cette double élection sénatoriale, avec Raphael Warnock.

Le deuxième candidat du parti, Jon Ossoff, a revendiqué également la victoire qui n'a pas été encore annoncée par les médias américains. Si une victoire pour lui se confirme, cela permettra au parti de Joe Biden de contrôler à la fois la Chambre des représentants et le Sénat.

Les valeurs bancaires étaient en tête du FTSE-100: Standard Chartered bondissait de 9,08% à 508,40 pence, et HSBC 7,84% à 408,30 pence.

afp/rp