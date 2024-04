Le conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a choisi vendredi l'économiste bulgare Kristalina Georgieva comme directrice générale pour un second mandat de cinq ans, à compter du 1er octobre de cette année, a indiqué le prêteur mondial.

"Le conseil d'administration a salué le leadership fort et agile de Mme Georgieva au cours de son mandat, qui a su faire face à une série de chocs mondiaux majeurs", a déclaré le conseil d'administration dans un communiqué. Mme Georgieva était la seule candidate à ce poste.

Le mois dernier, les ministres des finances de l'Union européenne ont approuvé la candidature de Mme Georgieva pour un second mandat à la tête du prêteur en dernier ressort, garantissant ainsi son approbation. Traditionnellement, les pays européens recommandent le directeur général du FMI et les États-Unis recommandent le directeur de la Banque mondiale.

Mme Georgieva a déclaré qu'elle était reconnaissante au conseil d'administration et honorée d'avoir été choisie pour un second mandat, et qu'elle se réjouissait de continuer à travailler avec le personnel "exceptionnel" du FMI.

"Ces dernières années, le FMI a aidé ses pays membres à surmonter les chocs successifs, notamment la pandémie, les guerres et les conflits, ainsi que la crise du coût de la vie", a-t-elle déclaré. "Nous avons également intensifié nos travaux sur le changement climatique, la fragilité et les conflits, ainsi que sur la transition numérique, compte tenu de leur importance accrue pour la stabilité macroéconomique et financière, la croissance et l'emploi".

Mme Georgieva est la deuxième femme à diriger le FMI et la première personne issue d'une économie de marché émergente. Elle est le douzième directeur général du FMI depuis sa création en 1944.

Se décrivant elle-même comme une "éternelle optimiste", Mme Georgieva a dirigé le bailleur de fonds en dépit des chocs considérables subis par l'économie mondiale, de l'apparition de la pandémie de COVID-19 quelques mois seulement après sa prise de fonctions à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Très tôt, elle s'est attiré des critiques à l'intérieur et à l'extérieur du FMI pour avoir insisté sur la nécessité d'inclure le changement climatique dans les rapports de surveillance des économies des pays membres et pour avoir mis l'accent sur les marchés émergents et les économies en développement.

Elle a joué un rôle déterminant dans l'obtention de prêts importants pour l'Ukraine, a supervisé la refonte du programme de prêts massifs de l'Argentine et a travaillé sans relâche pour aider la Chine à adopter les restructurations de la dette souveraine.

Elle a également survécu à un défi personnel en 2021, lorsque le conseil d'administration du FMI a exprimé sa pleine confiance en elle après avoir examiné les allégations selon lesquelles elle aurait exercé des pressions sur son personnel pour qu'il modifie des données en faveur de la Chine lorsqu'elle travaillait à la Banque mondiale.