PARIS, 23 septembre (Reuters) - Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a dénoncé dimanche les propos "intolérables" tenus la veille par l'écrivain et chroniqueur Yann Moix sur les policiers qui, a-t-il dit lors de l'émission Les Terriens du samedi, "chient dans leur froc".

"Grossier sur la forme, indécent sur le fond: M. Moix a, à nouveau, tenu des propos intolérables à l’encontre de nos policiers. Je les condamne sans réserve et réaffirme mon soutien à nos forces de l'ordre dont je veux rappeler l'action exemplaire, partout sur le territoire", a-t-il écrit sur Twitter.

Chroniqueur depuis cette rentrée de l'émission diffusée sur C8, Yann Moix s'en est pris aux policiers en réaction à la présentation par le journaliste Frédéric Ploquin de son livre "La peur a changé de camp" et au témoignage de deux agents.

"Si vous venez dire ici que les policiers ont peur, vous savez que la faiblesse attise la haine, et vous savez très bien que dire que vous chiez dans votre froc, alors que vous faites un métier qui devrait prendre en compte cette peur (...)", a-t-il dit sans terminer son raisonnement.

"La police française est une des plus violentes d'Europe", a ajouté l'écrivain. "Je trouve que venir vous victimiser à longueur d'émission (...), vous vous ridiculisez".

Il a ajouté que "les pauvres et les milieux défavorisés" étaient les cibles privilégiées des policiers et que ceux-ci n'avaient "pas les couilles d'aller dans les endroits dangereux".

Le syndicat de police Alternative Police CFDT a annoncé son intention de déposer dès lundi une plainte au pénal contre Yann Moix, "soit pour injures publiques, soit pour diffamation".

Il a également saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), en partenariat avec le SCSI-CFDT (syndicat des cadres de la sécurité intérieure), "pour ces déclarations à vomir qui n’incitent pas les plus jeunes, à une heure de grande écoute, à respecter les policiers".

"Yann Moix s’est cru autorisé d’insulter, une fois encore, les hommes et les femmes qui, quotidiennement, assurent la sécurité de leurs concitoyens", a écrit le syndicat dans un communiqué.

"Alternative Police CFDT le réaffirme: Oui la peur a changé de camp ! Oui les policiers ne peuvent plus intervenir en toute sécurité dans certains quartiers qui se trouvent sous le joug de voyous et de caïds, trafiquants de drogues notamment ! Oui les policiers sont les cibles quotidiennes de délinquants et de criminels tout comme les gendarmes, les policiers municipaux mais aussi les pompiers."

Le syndicat précise être "attaché à la liberté d’expression, droit fondamental de notre pays, mais cela n’autorise pas de tenir n’importe quel propos en toute impunité".

D'autres personnalités politiques ont réagi aux propos de l'écrivain et réalisateur.

"Confrontés aux propos orduriers de Yann Moix, les policiers peuvent compter sur nous: nous voulons leur dire que nous respectons leur courage, leur abnégation et bien souvent leur patience face aux agressions et aux insultes", a dit la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, sur Twitter.

"Scandalisé par les propos inadmissibles de Yann Moix. Alors que nos policiers sont pris pour cible, qu’ils assurent notre sécurité dans des conditions très difficiles, comment peut-on se permettre de dire ça? Tout mon soutien aux policiers. Ces propos doivent être sanctionnés", a dit pour sa part le maire de Nice, Christian Estrosi, membre des Républicains (LR). (Caroline Pailliez, édité par Henri-Pierre André)