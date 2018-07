Accueil Zone bourse > Actualités > Sociétés > Toute l'info Actualités : Sociétés Toute l'info Sociétés Indices / Marchés Economie / Forex Mat. Premières Taux Barons de la bourse Pro. de la finance Agenda Secteurs Toute l'info Recommandations des analystes Rumeurs Introductions Opérations capitalistiques Nouveaux contrats Profits warnings Nominations Communiqués Evénements Opérations sur titre Getlink : Résultats semestriels 2018 0 0 25/07/2018 | 07:31 Envoyer par e-mail :

EBITDA en progression à 250 millions d’euros (+5%)

Résultat net en forte hausse à 39 millions d’euros (+15%) Eurotunnel : Chiffre d’affaires en hausse à 450 millions d’euros (+4%)

Progression de l’EBITDA de 4% à 247 millions d’euros Europorte : Chiffre d’affaires en hausse à 60 millions d’euros (+2%)

EBITDA en nette hausse à 4 millions d’euros Regulatory News: Jacques Gounon, Président-Directeur général de Getlink (Paris:GET), a déclaré : « Au premier semestre 2018, Getlink publie le 9ème premier semestre consécutif de croissance de son chiffre d’affaires et de son EBITDA. Nous confirmons donc avec confiance nos perspectives 2022 ainsi que notre politique de rémunération des actionnaires. » Rappel des faits marquants du semestre Groupe Entrée d’Atlantia au capital du Groupe Tenue d’un Investor Day le 19 juin, avec confirmation des objectifs financiers et de la politique de dividende Versement de 160 millions d’euros de dividende au titre de l’exercice 2017 Impact négatif de la grève SNCF sur l’EBITDA estimé à hauteur de 4,5 millions d’euros

Eurotunnel Fort succès des Navettes Le Shuttle et Le Shuttle Fret Ouverture du salon Flexiplus britannique Augmentation de la part de marché camions (+1,7 point) à 40,9% et quasi maintien de la part de marché voitures pour les Navettes Passagers à 57,6%. Trafic Eurostar en croissance à 5,2 millions de passagers (+3%), porté par l’ouverture du service Londres-Amsterdam le 4 avril 2018 et un mois de juin record à 1,016 million de passagers (+6,6%), soit le second trafic mensuel de son histoire, en dépit de l’impact des grèves sur le second trimestre. Croissance sous-jacente de +20% pour le trafic de trains de marchandises transmanche, fortement impacté par les grèves SNCF.

Europorte Augmentation du chiffre d’affaires (+2%) grâce au gain de nouveaux contrats. Impact négatif des grèves SNCF sur l’EBITDA d’Europorte estimé à hauteur de 1,6 million d’euros Forte hausse de l’EBITDA à 4 millions d’euros, en ligne avec le plan stratégique

ElecLink On time et on budget 355 millions d’euros d’investissement à ce jour depuis la prise de contrôle en 2016.

_______________________ 1 L’ensemble des comparaisons avec le compte de résultat du premier semestre 2017 se fait au taux de change moyen du premier semestre 2018 de 1 £=1,136 €. Résultat opérationnel en progression continue Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe du premier semestre 2018 s’élève à 510 millions d’euros, en augmentation de 18 millions d’euros, soit +4%, par rapport au premier semestre 2017. Les charges d’exploitation du Groupe sont en hausse de 7 millions d’euros pour le semestre. Pour la Liaison Fixe, les charges d’exploitation sont en hausse de 4% à 203 millions d’euros. Les chiffres consolidés du premier semestre font apparaître une augmentation de 11 millions de l’EBITDA à 250 millions d’euros. Pour la Liaison Fixe, c’est le neuvième premier semestre consécutif de hausse pour l’EBITDA, +4% à 247 millions d’euros. Il est rappelé que le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel courant restent caractérisés par une saisonnalité forte sur l’année et que les résultats du premier semestre ne peuvent donc être extrapolés à l’ensemble de l’exercice. Les frais financiers nets sont en légère augmentation (+3 millions d’euros) sur les six premiers mois de l’année 2018, une hausse essentiellement liée à l’impact de l’augmentation des taux d’inflation britannique et français sur le coût de la tranche indexée de la dette. Au premier semestre 2018, le Groupe enregistre un bénéfice net consolidé de 39 millions d’euros, en hausse de +15%. Le Free Cash Flow des activités poursuivies est en augmentation (+2 millions d’euros) à 108 millions d’euros au premier semestre 2018, comparé aux 106 millions d’euros au premier semestre 2017. PERSPECTIVES À horizon 2022, le Groupe reste confiant dans sa capacité à générer une croissance durable et continue de tabler sur une croissance de son EBITDA. Le Groupe reconfirme donc ses perspectives à moyen terme : Objectifs 2018 : EBITDA : 545 million d’euros (au taux de change 1£=1,14€)

Dividende 2018 : 35 centimes d’euros par action Horizon 2022 : EBITDA : supérieur à 735 million d’euros (+38% au moins)

Free Cash Flow : c.400 millions d’euros (+70% environ)

Augmentation annuelle du dividende : + 5 centimes d’euros par action CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE Premier semestre (janvier-juin) En millions d’euros 1er semestre

2018* 1er semestre

2017** Variation 1er semestre

2017 Taux de change €/£ 1,136 1,136 1,161 Navettes Eurotunnel 296 282 +5% 285 Réseau Ferroviaire 147 144 +2% 146 Autres revenus 7 7 0% 7 Sous-total Liaison Fixe 450 433 +4% 438 Europorte 60 59 +2% 59 Chiffre d’affaires 510 492 +4% 497 * Taux de change du premier semestre 2018 : 1 £ = 1,136 €. ** Recalculé au taux de change du premier semestre 2018. Deuxième trimestre (avril-juin) En millions d’euros 2ème trimestre

2018 2ème trimestre

2017 Variation 2ème trimestre

2017 Navettes Eurotunnel 157,5 152,6 +3% 153,9 Réseau Ferroviaire 77,5 76,3 +2% 77,0 Autres revenus 3,9 4,1 -5% 4,0 Sous-total Liaison Fixe 238,9 233,0 +3% 234,9 Europorte 30,1 30,3 -1% 30,3 Chiffre d’affaires 269,0 263,3 +2% 265,2 Rappel premier trimestre (janvier-mars) En millions d’euros 1er trimestre

2018* 1er trimestre

2017** Variation 1er trimestre

2017 Taux de change €/£ 1,137 1,137 1,168 Navettes Eurotunnel 138,3 129,4 +7% 130,8 Réseau Ferroviaire 70,1 68,1 +3% 68,9 Autres revenus 3,3 3,1 +5% 3,2 Sous-total Liaison Fixe 211,7 200,6 +6% 202,9 Europorte 29,7 28,9 +3% 28,9 Chiffre d’affaires 241,4 229,5 +5% 231,8 * Taux de change du premier trimestre 2018 : 1 £ = 1,137 €. ** Recalculé au taux de change du premier trimestre 2018. TRAFIC DE LA LIAISON FIXE Premier semestre (janvier-juin) 1er semestre

2018 1er semestre

2017 Variation Navettes Camions 845 132 823 147 +3% Navettes Passagers Voitures* 1 163 054 1 138 087 +2% Autocars 27 274 27 714 -2% Trains à Grande Vitesse Passagers (Eurostar)** Passagers 5 198 821 5 040 425 +3% Trains de marchandises*** Tonnes 670 853 601 237 +12% Trains 1 060 1 043 +2% Deuxième trimestre (avril-juin) 2ème trimestre

2018 2ème trimestre

2017 Variation Navettes Camions 421 281 413 291 +2% Navettes Passagers Voitures* 675 851 671 525 +1% Autocars 16 462 16 548 -1% Trains à Grande Vitesse Passagers (Eurostar)** Passagers 2 819 078 2 769 754 +2% Trains de marchandises*** Tonnes 298 692 292 512 +2% Trains 484 500 -3% Rappel premier trimestre (janvier-mars) 1er trimestre

2018 1er trimestre

2017 Variation Navettes Camions 423 851 409 856 +3% Navettes Passagers Voitures* 487 203 466 562 +4% Autocars 10 812 11 166 -3% Trains à Grande Vitesse Passagers (Eurostar)** Passagers 2 379 743 2 270 671 +5% Trains de marchandises*** Tonnes 372 161 308 725 +21% Trains 576 543 +6% * Y compris motos, véhicules avec remorques, caravanes et camping-cars. ** Seuls sont comptabilisés dans ces tableaux les passagers d’Eurostar qui empruntent le Tunnel, ce qui exclut les trajets entre les gares continentales (liaisons Bruxelles-Calais, Bruxelles-Lille, Bruxelles-Amsterdam, etc…). *** Les trains des entreprises ferroviaires (DB Cargo pour le compte de BRB, la SNCF et ses filiales, GB Railfreight, Rail Operations Group, RailAdventure et Europorte) ayant emprunté le Tunnel. www.getlinkgroup.com RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL DE GETLINK SE AU 30 JUIN 2018 SOMMAIRE RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITÉ AU 30 JUIN 2018 1 Analyse du compte de résultat consolidé 1 Analyse du bilan consolidé 6 Analyse des flux de trésorerie consolidés 7 Autres indicateurs financiers 8 Perspectives 9 Risques 9 Parties liées 9 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS 10 Compte de résultat consolidé 10 État du résultat global consolidé 10 Bilan consolidé 11 Tableau de variation des capitaux propres consolidé 12 Tableau de flux de trésorerie consolidé 13 Notes annexes 14 A. Événements importants 14 B. Principes de préparation, principales règles et méthodes comptables 15 C. Périmètre de consolidation 16 D. Données opérationnelles 17 E. Charges et avantages du personnel 19 F. Immobilisations incorporelles et corporelles 20 G. Financement et instruments financiers 21 H. Capitaux propres et résultat par action 24 I. Impôts sur les bénéfices 26 J. Événements postérieurs à la clôture de la période 27 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE 2018 28 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2018 29 RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITÉ AU 30 JUIN 2018 ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ Afin de permettre une meilleure comparaison entre les deux périodes, le compte de résultat consolidé du premier semestre 2017 présenté dans ce rapport d’activité semestriel a été recalculé au taux de change utilisé pour le résultat du premier semestre 2018, soit 1 £=1,136 €. Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe au titre du premier semestre 2018 s’élève à 510 millions d’euros, en progression de 18 millions d’euros (4 %) par rapport à 2017. Les charges d’exploitation s’élèvent à 260 millions d’euros, en augmentation de 7 millions d’euros (3 %) par rapport à 2017. L’EBITDA est en amélioration de 11 millions d’euros (5 %) à 250 millions d’euros et le résultat opérationnel courant de 173 millions d’euros est en amélioration de 10 millions d’euros. À 170 millions d’euros, le résultat opérationnel des six premiers mois de 2018 est en hausse de 13 millions d’euros par rapport à 2017. Le coût de l’endettement financier net est en hausse de 3 millions d’euros principalement en raison de l’impact de la hausse des taux d’inflation britannique et français sur le coût de la tranche indexée de la dette. Le résultat avant impôts des activités poursuivies du Groupe pour le premier semestre 2018 est un profit de 36 millions d’euros, en amélioration de 1 million d’euros par rapport à 2017 recalculé. Après prise en compte d’un produit d’impôt net de 3 millions d’euros, le résultat net des activités poursuivies du Groupe est un profit de 39 millions d’euros par rapport à un profit de 29 millions d’euros en 2017. Le bénéfice net consolidé du Groupe du premier semestre 2018 s’élève à 39 millions d’euros, par rapport à un profit net de 34 millions d’euros en 2017. En millions d'euros 1er semestre

2018 1er semestre

2017 Variation 1er semestre

2017 Amélioration / (détérioration) du résultat * recalculé M€ % publié Taux de change €/£ 1,136 1,136 1,161 Liaison Fixe 450 433 17 +4 % 438 Europorte 60 59 1 +2 % 59 Chiffre d’affaires 510 492 18 +4 % 497 Liaison Fixe (203 ) (196 ) (7 ) -4 % (198 ) Europorte (56 ) (56 ) – – (56 ) ElecLink (1 ) (1 ) – – (1 ) Charges d’exploitation (260 ) (253 ) (7 ) -3 % (255 ) Marge d’exploitation (EBITDA) 250 239 11 +5 % 242 Amortissements (77 ) (76 ) (1 ) -1 % (76 ) Résultat opérationnel courant 173 163 10 +6 % 166 Autres charges opérationnelles nettes (3 ) (6 ) 3 (6 ) Résultat opérationnel (EBIT) 170 157 13 +8 % 160 Coût de l’endettement financier net (135 ) (132 ) (3 ) -2 % (134 ) Autres produits financiers nets 1 10 (9 ) -90 % 10 Résultat avant impôts des activités poursuivies : profit 36 35 1 +3 % 36 Impôts sur les bénéfices 3 (6 ) 9 +150 % (6 ) Résultat net des activités poursuivies : profit 39 29 10 +34 % 30 Résultat net des activités non poursuivies : profit** – 5 (5 ) 5 Résultat net consolidé : profit 39 34 5 +15 % 35 * Recalculé au taux de change du compte de résultat du premier semestre 2018 (1£ = 1,136 €). ** Le Groupe applique la norme IFRS 5 « Actifs non courants destinés à la vente et activités non poursuivies » à son segment maritime depuis la cessation de l’activité de MyFerryLink au second semestre 2015 et à l’activité de GB Railfreight Limited depuis sa cession en novembre 2016. En conséquence, les résultats nets de la période et de la période comparative de ces activités sont présentés sur une seule ligne du compte de résultat intitulée « Résultat net des activités non poursuivies ». L’évolution du résultat des activités poursuivies avant impôts par segment d’activité par rapport au premier semestre 2017 est détaillée ci-après : En millions d'euros Liaison Fixe Europorte ElecLink Total

activités

poursuivies Résultat avant impôts des activités poursuivies du 1er semestre 2017 * 37 - (2 ) 35 Amélioration / (détérioration) du résultat : Chiffre d’affaires +17 +1 - +18 Charges d’exploitation -7 - - -7 EBITDA +10 +1 - +11 Amortissements -1 - - -1 Résultat opérationnel courant +9 +1 - +10 Autres produits / charges opérationnels nets +3 - - +3 Résultat opérationnel (EBIT) +12 +1 - +13 Charges financières nettes et autres -12 - - -12 Total variations - +1 - +1 Résultat avant impôts des activités poursuivies du 1er semestre 2018 37 1 (2 ) 36 * Recalculé au taux de change du compte de résultat du premier semestre 2018 (1£ = 1,136 €). 1 SEGMENT LIAISON FIXE Dans le segment Liaison Fixe, qui représente son cœur de métier, le Groupe exploite et commercialise directement un Service de Navettes dans le Tunnel et donne accès, moyennant péage, à la circulation des Trains à Grande Vitesse Voyageurs (Eurostar) et des Trains de Fret des Entreprises Ferroviaires à travers le Réseau Ferroviaire. Comme indiqué à la note D.1 de l’annexe aux comptes consolidés semestriels au 30 juin 2018, du fait du caractère récent de la mise en place de la réorganisation interne juridique détaillée à la note A.1 de l’annexe aux états financiers consolidés semestriels au 30 juin 2018, la séparation entre les segments Eurotunnel et Getlink n’est pas présentée dans le rapport financier semestriel et les activités des services corporate du Groupe sont intégrées dans le segment Liaison Fixe comme précédemment. En millions d'euros 1er semestre 1er semestre Variation Amélioration / (détérioration) du résultat 2018 *2017 M€ % Taux de change €/£ 1,136 1,136 Navettes 296 282 14 +5 % Réseau Ferroviaire 147 144 3 +2 % Autres revenus 7 7 – – Chiffre d’affaires 450 433 17 +4 % Achats et charges externes (112 ) (107 ) (5 ) -5 % Charges de personnel (91 ) (89 ) (2 ) -2 % Charges d’exploitation (203 ) (196 ) (7 ) -4 % Marge d’exploitation (EBITDA) 247 237 10 +4 % EBITDA / chiffre d’affaires 55 % 55 % 0 pts * Recalculé au taux de change du compte de résultat du premier semestre 2018 (1£ =1,136 €). 1.1 CHIFFRE D’AFFAIRES DU SEGMENT LIAISON FIXE Le chiffre d’affaires du segment, qui au premier semestre 2018 représente 88 % du chiffre d’affaires du Groupe, s’élève à 450 millions d’euros, +4 % par rapport à 2017. 1.1.1 Service Navettes Trafic (en nombre de véhicules) 1er semestre

2018 1er semestre

2017 Variation Navettes Camions 845 132 823 147 3 % Navettes Passagers : Voitures * 1 163 054 1 138 087 2 % Autocars 27 274 27 714 -2 % * Y compris motos, véhicules avec remorques, caravanes et camping-cars. À 296 millions d’euros au premier semestre 2018, le chiffre d’affaires du Service Navettes est en hausse de 5 % par rapport à 2017 grâce à la progression des prix moyens qui bénéficient toujours de l’impact de la stratégie menée par le Groupe d’optimisation de la rentabilité de son activité Navettes par une politique de gestion active des tarifs à la fois du trafic camions et du trafic passagers. Navettes Camions Le service Navettes Camions a vu une progression de sa part de marché sur les lignes du Détroit de 39,2 % au premier semestre 2017 à 40,9 % au premier semestre 2018. Le nombre de véhicules transportés a progressé de 2,7 % à 845 132 camions, ce qui constitue un record pour un premier semestre. Navettes Passagers Avec une hausse de trafic de 2,2 % au premier semestre 2018, la part de marché de l’activité voitures des Navettes Passagers reste relativement stable par rapport à l’année précédente, à 57,6 %. La part de marché des autocars du service Navettes Passagers du premier semestre 2018 est en progression d’un point par rapport à l’année précédente, à 41,0 %. 1.1.2 Réseau Ferroviaire Trafic 1er semestre

2018 1er semestre

2017 Variation Trains à Grande Vitesse Passagers (Eurostar) : Passagers * 5 198 821 5 040 425 3 % Services de Trains de Fret des Entreprises Ferroviaires ** : Nombre de tonnes 670 853 601 237 12 % Nombre de trains 1 060 1 043 2 % * Seuls sont comptabilisés dans ce tableau les passagers d’Eurostar qui empruntent le Tunnel, ce qui exclut les trajets entre gares continentales (liaisons Bruxelles-Calais, Bruxelles-Lille, Bruxelles-Amsterdam, etc.). ** Les trains des entreprises ferroviaires (DB Cargo pour le compte de BRB, la SNCF et ses filiales, GB Railfreight, Rail Operations Group, RailAdventure et Europorte) ayant emprunté le Tunnel. Au premier semestre 2018, l’utilisation du Réseau Ferroviaire du Tunnel par les trains à grande vitesse d’Eurostar et par les trains de marchandises a généré un revenu de 147 millions d’euros, en hausse de 2 % par rapport à 2017. Le chiffre d’affaires généré par les trains d’Eurostar et les trains de marchandises a été impacté par les grèves SNCF en France en avril, mai et juin 2018. Malgré l’impact des grèves SNCF, les 5 198 821 voyageurs Eurostar ayant emprunté le Tunnel au premier semestre 2018 représentent un record pour un premier semestre et le mois de juin 2018 constitue le second plus haut trafic mensuel depuis l’ouverture du service. Cette progression de 3 % par rapport à la même période en 2017, est portée par toutes les destinations ainsi que par l’ouverture de la desserte directe Londres-Amsterdam le 4 avril 2018. Au premier semestre 2018, le fret ferroviaire transmanche enregistre une hausse de trafic de 2 % par rapport au premier semestre 2017. Après un premier trimestre en croissance de 6 % avec notamment le démarrage de deux nouvelles liaisons de fret ferroviaire transmanche avec l’Italie et l’Allemagne et le nouveau service de la route de la soie, le deuxième trimestre, impacté par les grèves SNCF, est en baisse de 3 %. Au premier semestre 2018, l’impact des grèves SNCF sur le chiffre d’affaires généré par le Réseau Ferroviaire est estimé à 2,9 millions d’euros. 1.2 CHARGES D’EXPLOITATION DU SEGMENT LIAISON FIXE Les charges d’exploitation du segment Liaison Fixe du premier semestre 2018 sont en augmentation de 4 % par rapport à 2017, à 203 millions d’euros. Cette hausse de 7 millions d’euros est due principalement à l’impact d’une augmentation de l’activité et de la maintenance ainsi qu’à une hausse des coûts d’énergie et des taxes locales britanniques, partiellement compensées par l’impact sur la période des crédits au titre des certificats d’économie d’énergie d’EDF au titre de l’exploitation des nouvelles Navettes Camions, à hauteur de 4 millions d’euros. 2 SEGMENT EUROPORTE Le segment Europorte, qui intervient sur l’ensemble de la chaîne logistique du transport ferroviaire de marchandises sur le territoire français, regroupe, notamment, Europorte France et Socorail. En millions d'euros 1er semestre 1er semestre Variation Amélioration / (détérioration) du résultat 2018 2017 M€ Chiffre d'affaires 60 59 1 Achats et charges externes (33 ) (33 ) – Charges de personnel (23 ) (23 ) – Charges d'exploitation (56 ) (56 ) – Marge d'exploitation (EBITDA) 4 3 1 Malgré les grèves SNCF qui ont fortement impacté l’activité d’Europorte du deuxième trimestre 2018, le chiffre d’affaires et l’EBITDA d’Europorte sur le premier semestre 2018 ont progressé de 1 million d’euros par rapport à 2017. Les résultats de la période sont portés par la contribution de nouvelles affaires et une activité accrue notamment dans le secteur pétrochimie ainsi que par la poursuite de la stratégie de renforcement durable de la rentabilité du segment. L’impact des grèves SNCF sur le chiffre d’affaires et l’EBITDA d’Europorte du premier semestre 2018 est estimé à 1,6 millions d’euros. 3 SEGMENT ELECLINK ElecLink a pour objet la réalisation et l'exploitation d'une interconnexion électrique de 1 000 MW entre la France et la Grande-Bretagne. Les travaux ont démarré en 2016 et la mise en exploitation de l’interconnexion est prévue début 2020. Les coûts directement attribuables au projet sont comptabilisés en immobilisations en cours. Au cours du premier semestre 2018, les travaux se poursuivent selon le calendrier et l’investissement dans le projet sur la période s’est élevé à 116 millions d'euros. Les charges d’exploitation d’ElecLink du premier semestre 2018 sont de 1 million d’euros, au même niveau qu’au premier semestre 2017. 4 MARGE D’EXPLOITATION (EBITDA) L’EBITDA par segment d’activité évolue comme suit : En millions d'euros Liaison Fixe Europorte ElecLink Total Groupe EBITDA 1er semestre 2017 * 237 3 (1 ) 239 Amélioration / (détérioration) : Chiffre d'affaires 17 1 – 18 Charges d'exploitation (7 ) – – (7 ) Total variations 10 1 – 11 EBITDA 1er semestre 2018 247 4 (1 ) 250 * Recalculé au taux de change du compte de résultat du premier semestre 2018 (1£ = 1,136 €). La marge d’exploitation consolidée du Groupe de 250 millions d’euros est en progression de 11 millions d’euros (5 %) par rapport à 2017 grâce à l’augmentation du chiffre d’affaires et à la maitrise des coûts. L’EBITDA de la Liaison Fixe et d’Europorte a été impacté à hauteur d’environ 4,5 millions d’euros par les grèves SNCF sur le deuxième trimestre 2018. 5 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (EBIT) Les dotations aux amortissements s’élèvent à 77 millions d’euros et sont en hausse de 1 million d’euros par rapport au premier semestre 2017. Le résultat opérationnel courant pour le premier semestre 2018 est de 173 millions d’euros, en progression de 10 millions d’euros (+6 %) par rapport à 2017. Après prise en compte des autres charges opérationnelles nettes de 3 millions d’euros (6 millions d’euros en 2017), le résultat opérationnel du premier semestre 2018 est en amélioration de 13 millions d’euros (8 %) par rapport à 2017, à 170 millions d’euros. 6 FRAIS FINANCIERS NETS À 135 millions d’euros pour les six premiers mois de 2018, le coût de l’endettement financier net est en hausse de 3 millions d’euros par rapport à 2017 à taux de change constant. Cette évolution résulte pour l’essentiel des effets de la hausse des taux d’inflation britannique et français sur le coût de la tranche indexée de la dette et de la mise en place du financement de l’acquisition des obligations indexées sur l’inflation partiellement compensés par la capitalisation des intérêts liés au financement d’ElecLink. Au premier semestre 2018, les autres produits financiers nets d'un montant de 1 millions d’euros intègrent des pertes de change nettes de 0,1 millions d’euros (2017 : gains de change nets de 8 millions d’euros) ainsi que des produits nets provenant des obligations détenues par le Groupe de 1 millions d’euros (2017 : 3 millions d’euros). 7 RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES Le résultat avant impôts des activités poursuivies du Groupe pour le premier semestre 2018 est un profit de 36 millions d’euros, en amélioration de 1 millions d’euros par rapport à 2017 à taux de change constant. Après prise en compte d’un produit net d’impôts sur les bénéfices d’un montant de 3 millions d’euros, le résultat consolidé des activités poursuivies du Groupe au premier semestre 2018 est un profit de 39 millions d’euros à comparer à un profit de 29 millions d’euros en 2017. 8 RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS NON POURSUIVIES L’information sur les activités non poursuivies est présentée à la note C.2 des états financiers consolidés semestriels au 30 juin 2018. 9 RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ Le résultat net consolidé du Groupe du premier semestre 2018 est un profit de 39 millions d’euros rapport à un profit de 34 millions d’euros à taux de change équivalent pour le premier semestre 2017. ANALYSE DU BILAN CONSOLIDÉ En millions d'euros 30 juin

2018 31 décembre

2017 Taux de change €/£ 1,129 1,127 Actifs immobilisés 6 554 6 493 Autres actifs non courants 559 229 Total des actifs non courants 7 113 6 722 Clients et comptes rattachés 111 96 Autres actifs courants 65 61 Trésorerie et équivalents de trésorerie 274 613 Total des actifs courants 450 770 Total de l'actif 7 563 7 492 Capitaux propres 1 914 2 051 Dettes financières 4 568 4 346 Instruments de couverture 719 716 Autres passifs 362 379 Total des passifs et capitaux propres 7 563 7 492 Le tableau ci-dessus présente un résumé du bilan consolidé du Groupe au 30 juin 2018 et au 31 décembre 2017. Les principaux éléments et évolutions sont les suivants (présentés en contre-valeur au taux de change de chaque période) : Au 30 juin 2018, le poste « Actifs immobilisés » est constitué des immobilisations incorporelles et corporelles du segment de la Liaison Fixe pour un montant de 5 964 millions d’euros, du segment ElecLink pour un montant de 512 millions d’euros et du segment Europorte pour un montant de 79 millions d’euros. L’évolution entre le 31 décembre 2017 et le 30 juin 2018 est principalement due aux investissements de 116 millions d’euros au titre du projet ElecLink.

Les « Autres actifs non courants » au 30 juin 2018 comprennent principalement les obligations indexées sur l’inflation acquises par le Groupe au mois de février 2018 à hauteur de 336 millions d’euros (voir note A.2 aux états financiers semestriels au 30 juin 2018) ainsi que l’actif d’impôt différé d’un montant de 218 millions d’euros.

Au 30 juin 2018, le poste « Trésorerie et équivalents de trésorerie » s’élève à 274 millions d’euros après le versement d’un dividende d’un montant de 160 millions d’euros, des dépenses nettes d’investissement d’un montant de 111 millions d’euros, des versements liés au service de la dette (intérêts nets, remboursements et frais) à hauteur de 126 millions d’euros et un décaissement net de 192 millions euros au titre de l’acquisition des obligations indexées sur l’inflation (acquisition des obligations pour un montant de 407 millions d’euros financée pour partie par un emprunt de 214 millions d’euros).

Les « Capitaux propres » sont en diminution de 137 millions d’euros en raison de l’impact du versement du dividende (160 millions d’euros), de l’impact de la première l’application d’IFRS 9 sur le bilan d’ouverture au 1 er janvier 2018 (22 millions d’euros) et de l’achat des actions propres (13 millions d’euros) partiellement compensés par le recyclage de la juste valeur des instruments de couverture (18 millions d’euros) et le résultat de la période (39 millions d’euros).

janvier 2018 (22 millions d’euros) et de l’achat des actions propres (13 millions d’euros) partiellement compensés par le recyclage de la juste valeur des instruments de couverture (18 millions d’euros) et le résultat de la période (39 millions d’euros). Les « Dettes financières » sont en augmentation de 222 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2017 en conséquence de la mise en place d’un emprunt d’un montant de 214 millions d’euros pour financer l’acquisition des obligations indexées sur l’inflation en février 2018, d’une augmentation de 30 millions d’euros provenant des frais et de l’indexation sur l’inflation des tranches indexées de l’Emprunt à Long Terme et 26 millions d’euros pour l’impact de la première application d’IFRS 9 sur la valeur comptable de la dette au 1 er janvier 2018. Ces augmentations sont partiellement compensées par les remboursements contractuels de principal à hauteur de 39 millions d’euros.

janvier 2018. Ces augmentations sont partiellement compensées par les remboursements contractuels de principal à hauteur de 39 millions d’euros. Le passif au titre de la juste valeur des « Instruments de couverture » est en augmentation de 3 millions d’euros.

Les « Autres passifs » sont constitués de 287 millions d’euros de dettes d’exploitation, provisions et autres passifs et de 75 millions d’euros liés aux engagements de retraite. ANALYSE DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS Variations des flux de trésorerie consolidés En millions d'euros 1er semestre

2018 1er semestre

2017 Taux de change €/£ 1,129 1,137 Activités poursuivies : Variation de trésorerie courante 271 261 Autres produits et charges opérationnels et impôt (9 ) 1 Flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles 262 262 Flux de trésorerie net lié aux activités d'investissement (111 ) (168 ) Flux de trésorerie net lié aux activités de financement (298 ) (269 ) Flux de trésorerie net lié à l’opération de refinancement (192 ) 265 Variation de trésorerie des activités poursuivies (339 ) 90 Activités non poursuivies * : Flux de trésorerie net lié à la cession des titres – (2 ) Flux de trésorerie net lié aux activités de financement – 120 Variation de trésorerie des activités non poursuivies – 118 Variation de trésorerie totale (339 ) 208 * Segment maritime et GB Railfreight Limited, voir note C.2 des états financiers consolidés au 30 juin 2018. Activités poursuivies À 271 millions d’euros, la variation de trésorerie courante des activités poursuivies du premier semestre 2018 est en amélioration de 10 millions d’euros par rapport au premier semestre 2017. Cette évolution s’explique principalement par : les flux de trésorerie nets provenant des activités de la Liaison Fixe qui sont en augmentation de 9 millions d’euros à 271 millions d’euros (premier semestre 2017 : 262 millions d’euros) ;

les flux de trésorerie nets provenant des activités d’Europorte qui restent stables à 1 million d’euros ; et

les dépenses d’ElecLink qui restent relativement stables à 1 million d’euros (premier semestre 2017 : 2 millions d’euros). La variation négative entre les deux périodes de 10 millions d’euros en « Autres produits et charges opérationnels et impôt » est principalement due à une augmentation des décaissements nets liés aux impôts : paiements nets de 6 millions d’euros au premier semestre 2018 à comparer à des encaissements nets de 3 millions d’euros au premier semestre 2017. Au premier semestre 2018, le flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement de 111 millions d’euros, en diminution de 57 millions d’euros, est composé essentiellement de : un montant net de 31 millions d’euros lié aux activités de la Liaison Fixe (27 millions d’euros au premier semestre 2017). Les principales dépenses d’investissement sont composées de 11 millions d’euros pour infrastructure, de 8 millions d’euros pour le matériel roulant, de 4 millions d’euros pour les nouveaux salons Flexiplus (ouverture du salon à Folkestone le 18 mai 2018), de 3 millions d’euros pour améliorer le service aux clients sur les terminaux et de 2 millions d’euros pour des projets informatiques et digitaux, et

décaissements de 79 millions d’euros liés aux travaux de construction du projet d’ElecLink (140 millions d’euros au premier semestre 2017). Le 9 février 2018, le Groupe a finalisé une opération portant sur l’acquisition d’obligations indexées sur l’inflation (voir notes A.2 et G.1 des états financiers consolidés au 30 juin 2018), partiellement financée par un prêt externe. Cette opération a généré un décaissement net de 192 millions d’euros. Les autres flux de trésorerie nets liés aux activités de financement au premier semestre 2018 représentent un décaissement de 298 millions d’euros par rapport à 269 millions d’euros au premier semestre 2017. En 2018, ils sont composés : du coût de service de la dette à hauteur de 126 millions d’euros, constitué : des intérêts payés de 84 millions d’euros sur l’Emprunt à Long Terme et sur les autres emprunts (111 millions d’euros au premier semestre 2017 y compris pour les contrats de couverture associés avant leur résiliation partielle en juin 2017) ; la diminution des intérêts payés reflète les nouvelles conditions financières obtenues lors de la restructuration financière de juin 2017 ; du versement de 39 millions d’euros au titre des remboursements contractuels de l’Emprunt à Long Terme et des autres emprunts (17 millions d’euros au premier semestre 2017), dont 31 millions d’euros au titre des premiers remboursements des tranches A de la dette, et 4 millions d’euros au titre de frais liés à l’opération de simplification de la dette conclue fin 2015 (3 millions d’euros au premier semestre 2017).

du versement de 15 millions d’euros au titre du programme du rachat d’actions (4 millions d’euros au premier semestre 2017),

du versement d’un dividende pour un montant de 160 millions d’euros (139 millions d’euros au premier semestre 2017), et

d’un encaissement net de 3 millions d’euros principalement au titre du contrat de liquidité et d’intérêts reçus (7 millions d’euros au premier semestre 2017 dont 3 millions d’euros relatifs aux obligations à taux variable détenues par le Groupe jusqu’en juin 2017). Free Cash Flow Le Free Cash Flow tel que défini par le Groupe, est le flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles diminué du flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement (hors investissements initiaux associés aux nouvelles activités et acquisition de titres de participation) et du flux de trésorerie net relatif au service de la dette et augmenté des intérêts reçus (sur trésorerie, équivalents de trésorerie et autres actifs financiers). En millions d'euros 1er semestre

2018 1er semestre

2017 Taux de change €/£ 1,129 1,137 Flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles 262 262 Flux de trésorerie net lié aux activités d'investissement (31 ) (28 ) Service de la dette (intérêts versés, frais et remboursements) (126 ) (134 ) Intérêts reçus et autres recettes 3 6 Free Cash Flow des activités poursuivies 108 106 Free Cash Flow des activités non poursuivies – 5 Free Cash Flow 108 111 Dividende versé (160 ) (139 ) Rachat des actions propres et contrat de liquidité (net) (16 ) (2 ) ElecLink : investissements (79 ) (140 ) Opérations de refinancement (192 ) 266 Cession de GB Railfreight Limited – (2 ) Cession des navires – 114 Utilisation du Free Cash Flow (447 ) 97 Variation de trésorerie (339 ) 208 À 108 millions d’euros pour les six premiers mois de 2018, le Free Cash Flow des activités poursuivies est en augmentation de 2 million d’euros par rapport à la même période de 2017 pour les raisons détaillées à la section ci-dessus. AUTRES INDICATEURS FINANCIERS Covenants financiers Suite à la réorganisation juridique interne du Groupe au cours du premier semestre 2018 (voir note A.1 aux états financiers semestriel au 30 juin 2018), le ratio de couverture du service de la dette est désormais calculé sur la base des flux de trésorerie des entités du sous-groupe Eurotunnel Holding SAS, étant définis comme leurs flux de trésorerie nets opérationnels diminués des investissements et des impôts par rapport au montant du service de la dette sur une période glissante de 12 mois. Le ratio de couverture synthétique du service de la dette est calculé sur la même base mais en tenant compte d’un amortissement théorique de l’Emprunt à Long Terme. Les ratios pour les 12 mois au 30 juin 2018 sont respectivement de 2,53 et de 2,53. Les engagements financiers ont donc été respectés. Ratio dette nette sur EBITDA Le ratio de dette nette sur EBITDA tel que défini par le Groupe à la section 2.1.4 du Document de Référence 2017 est le rapport entre l’EBITDA consolidé et les dettes financières diminuées de la valeur des obligations à taux variable détenues et la trésorerie et équivalents de trésorerie. Le Groupe ne considère pas pertinent la publication de ce ratio au titre de six mois d’activité. Au 31 décembre 2017, ce ratio était de 7,1. Ratio EBITDA sur coût de l’endettement financier Le rapport de l’EBITDA consolidé du Groupe sur le coût de l’endettement financier brut (hors indexation) tel que défini par le Groupe à la section 2.1.4 du Document de Référence 2017 s’établit à 2,2 au 30 juin 2018 (30 juin 2017 retraité : 2,2). PERSPECTIVES Les résultats du Groupe sur le premier semestre 2018 reflètent les orientations prises dans le cadre du plan stratégique. Ils confirment la robustesse de son modèle économique axé sur une croissance durable de ses différents secteurs d’activité et sur la création de valeur pour ses actionnaires. Les résultats de l’activité Navettes, avec un trafic en hausse d’entre 2 et 3 % et un chiffre d’affaires en progression de 5 %, sont le reflet de la stratégie d’optimisation de la rentabilité à travers une gestion active des tarifs, tant pour les camions que pour les voitures. Cette stratégie, portée par une politique commerciale attractive assise sur la qualité de service et la digitalisation des processus, vise à permettre une croissance continue du trafic du Tunnel, tout en optimisant ses marges. La politique d’investissement du Groupe sert cette stratégie et, après l’ouverture du nouveau salon Flexiplus sur le terminal de Folkestone au cours du premier semestre, le Groupe poursuit un programme d’investissements ciblés sur le renforcement de sa qualité de service et la modernisation de ses infrastructures et de ses équipements. Malgré l’impact des grèves SNCF au cours de la période, le trafic passagers de trains à grande vitesse passant par le Tunnel a amplifié sa progression constatée sur 2017, et le lancement en avril 2018 du nouveau service entre Londres et Amsterdam confirme le potentiel de croissance du marché de transport ferroviaire entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale au-delà des dessertes et des services historiques. Le Groupe reste très confiant dans la solidité de son activité de Liaison Fixe et son potentiel de croissance. La Liaison Fixe reste, et s’affirmera de plus en plus, comme l’acteur incontournable des échanges commerciaux et de personnes entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale. Le Groupe suit de près le déroulement des négociations relatives à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, qui, avec la publication récente d’un livre blanc par le gouvernement britannique, sont rentrées dans une phase intense avant la date d’effet du 29 mars 2019. Depuis 2016, le Groupe est en contact permanent avec les autorités et les parties prenantes françaises et britanniques pour être informé de l'évolution potentielle du cadre des futurs contrôles transfrontaliers et à la définition des options technologiques visant à les faciliter. En tant qu’entreprise privée, gestionnaire de sa propre infrastructure et fort de 25 ans d’expérience dans la gestion du changement, le Groupe reste confiant dans sa capacité – une fois les dispositifs convenus entre les parties – de livrer les solutions nécessaires permettant de garantir la fluidité du trafic par le Tunnel et à renforcer sa position de lien vital dans le paysage économique européen. Il est rappelé que la gestion des frontières est du ressort conjoint des États dans le cadre du Traité de Cantorbéry. Europorte poursuit sa stratégie de priorité donnée à la rentabilité des opérations et à la qualité de service. Sa performance au cours du premier semestre réalisée en dépit des grèves SNCF renforce l’objectif du Groupe de créer de la valeur dans le fret ferroviaire en France à travers une croissance maitrisée et une qualité de service de haut niveau. Le projet ElecLink se déroule normalement, en ligne par rapport au budget et au programme, sauf un léger décalage pour le déploiement dans le tunnel ferroviaire. Les diverses études et expertises indépendantes demandées par la CIG pour délivrer l’autorisation de tirage du câble seront finalisées et remises dans les prochaines semaines. L’objectif de mise en service début 2020 n’est pas remis en cause. Suite à la finalisation de sa réorganisation juridique interne en avril 2018, le Groupe continue à travailler à l'optimisation de la structure de son financement afin de minimiser, en fonction des conditions de marché, le coût de sa dette, et de soutenir la stratégie de développement de son cœur de métier que sont les infrastructures et les activités de transport. Un refinancement du prêt externe EASL de 190 millions de livres est prévu au cours du deuxième semestre 2018. Confiant en son avenir, et au vu de ses résultats du premier semestre, le Groupe confirme l’objectif financier publié dans son Document de Référence 2017 d’un EBITDA consolidé de 545 millions d’euros pour 2018 (sur la base d’un taux de change de 1£=1,14€ et du périmètre à date)*. La mise en service d’ElecLink en 2020 permettra une accélération sensible de la profitabilité du Groupe. Au total, dans le contexte actuel le Groupe pense dépasser 735 millions d’euros d’EBITDA à l’horizon de 2022 (à £1=1,14€)*. Le Groupe affirme son intention de poursuivre sa politique de croissance régulière du dividende au service de ses actionnaires avec un objectif d’augmentation de 5 centimes d’euros par an. RISQUES Les principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe pourrait être confronté dans les six mois restants de l’exercice sont identifiés dans le chapitre 3 « Risques et contrôle » du Document de Référence 2017 qui comprend une description détaillée des facteurs de risque auxquels le Groupe est exposé. Cependant, d’autres risques, non identifiés à la date de publication du présent rapport financier semestriel, peuvent exister. PARTIES LIÉES Sur le premier semestre 2018, le Groupe n’a pas eu d’opérations avec les parties liées au sens de la norme IAS 24. ______________________ * Objectifs fondés sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables. Elles tiennent compte tout particulièrement des conséquences du contexte géopolitique et sont toutefois susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. En outre, la matérialisation de certains risques décrits au chapitre 3 « Risques et contrôle » du Document de Référence 2017 pourrait avoir un impact sur les activités du Groupe et sa capacité à réaliser ses objectifs. Le Groupe ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et les informations prospectives figurant au présent chapitre ne sauraient être utilisées pour établir des prévisions de résultat. ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS SEMESTRIELS RÉSUMÉS COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ En milliers d'euros Note 1er semestre

2018 1er semestre

2017 Exercice

2017 Chiffre d'affaires D.1 510 373 496 993 1 032 978 Achats et charges externes D.2 (145 128 ) (141 119 ) (278 184 ) Charges de personnel E (115 169 ) (113 682 ) (228 550 ) Marge d'exploitation (EBITDA) D.1 250 076 242 192 526 244 Dotation aux amortissements F (77 353 ) (76 448 ) (152 590 ) Résultat opérationnel courant 172 723 165 744 373 654 Autres produits opérationnels D.3 663 696 1 289 Autres charges opérationnelles D.3 (2 966 ) (6 205 ) (10 241 ) Résultat opérationnel 170 420 160 235 364 702 Produits financiers G.2 859 565 1 808 Coût de l'endettement financier brut G.2 (136 421 ) (134 438 ) (272 031 ) Coût de l'endettement financier net (135 562 ) (133 873 ) (270 223 ) Autres produits financiers G.3 9 317 57 064 69 245 Autres charges financières G.3 (7 937 ) (47 291 ) (112 092 ) Résultat des activités poursuivies avant impôts : profit 36 238 36 135 51 632 Impôts sur les bénéfices des activités poursuivies I.1 2 961 (5 939 ) 56 534 Résultat net des activités poursuivies : profit 39 199 30 196 108 166 Résultat net des activités non poursuivies : profit C.2 4 5 205 5 116 Résultat net consolidé : profit 39 203 35 401 113 282 Résultat net attribuable : Part du Groupe 39 203 35 460 112 932 Part des minoritaires – (59 ) 350 Résultat net par action (en euros) : H.3 Résultat de base, part du Groupe 0,07 0,07 0,21 Résultat dilué, part du Groupe 0,07 0,07 0,21 Résultat de base des activités poursuivies 0,07 0,06 0,20 Résultat dilué des activités poursuivies 0,07 0,06 0,20 ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ En milliers d'euros Note 1er semestre

2018 30 juin

2017 Exercice

2017 Éléments non recyclables en résultat net : Gains et pertes actuariels sur avantages de personnel (21 ) (363 ) 26 560 Impôts liés ,, I 6 93 (300 ) Éléments recyclables en résultat net : Écarts de conversion (2 133 ) 41 960 56 608 Instruments de couverture de taux : variation de la valeur de marché et recyclage de la juste valeur des instruments partiellement résiliés G.1 25 780 126 913 126 337 Impôts liés I (7 376 ) 65 601 50 434 Profit net enregistré directement en capitaux propres 16 256 234 204 259 639 Profit de la période - part du Groupe 39 203 35 460 112 932 Profit comptabilisé - part du Groupe 55 459 269 664 372 571 Profit / (perte) comptabilisé - part des minoritaires – (59 ) 650 Total des profits comptabilisés 55 459 269 605 373 221 Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. Les taux de change applicables aux états financiers sont indiqués à la note B.2 ci-dessous. BILAN CONSOLIDÉ En milliers d'euros Note 30 juin

2018 31 décembre

2017 ACTIF Écarts d’acquisition F 20 392 20 392 Immobilisations incorporelles F 119 955 119 955 Total des immobilisations incorporelles 140 347 140 347 Immobilisations mises en Concession F 5 960 681 6 013 175 Immobilisations propres F 452 877 339 529 Total des immobilisations corporelles 6 413 558 6 352 704 Impôts différés actif I.2 218 371 217 420 Autres actifs financiers G.4 341 246 11 697 Total des actifs non courants 7 113 522 6 722 168 Stocks 2 123 1 843 Clients et comptes rattachés 110 669 96 422 Autres créances 62 383 58 781 Autres actifs financiers G.4 199 – Trésorerie et équivalents de trésorerie 274 297 612 533 Total des actifs courants 449 671 769 579 Total de l’actif 7 563 193 7 491 747 PASSIF Capital social H.1 220 000 220 000 Primes d’émission 1 711 796 1 711 796 Réserves H.4 (347 687 ) (286 106 ) Résultat de l’exercice 39 203 112 932 Écart de conversion 290 257 292 390 Capitaux propres – part du Groupe 1 913 569 2 051 012 Intérêts minoritaires – – Total des capitaux propres 1 913 569 2 051 012 Engagements de retraite 74 934 73 970 Dettes financières G 4 251 674 4 219 528 Autres dettes financières 41 646 52 078 Instruments dérivés de taux G.1 718 726 716 371 Total des passifs non courants 5 086 980 5 061 947 Provisions D.4 15 805 73 059 Dettes financières G 270 038 67 872 Autres dettes financières 4 820 6 885 Dettes d’exploitation 206 730 197 925 Dettes diverses et produits constatés d’avance 65 251 33 047 Total des passifs courants 562 644 378 788 Total des passifs et capitaux propres 7 563 193 7 491 747 Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. Les taux de change applicables aux états financiers sont indiqués à la note B.2 ci-dessous. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉ En milliers d'euros Capital

social Primes

d'émission * Réserves

consolidées Résultat Écart de

conversion Part du

Groupe Intérêts

minoritaires Total 1er janvier 2017 220 000 1 711 796 (555 788 ) 200 585 235 782 1 812 375 (650 ) 1 811 725 Transfert en réserves consolidées – – 200 585 (200 585 ) – – – – Paiement de dividende – – (139 005 ) – – (139 005 ) – (139 005 ) Paiements fondés sur des actions – – 5 972 – – 5 972 – 5 972 Acquisition / vente d'actions auto-détenues – – (901 ) – – (901 ) – (901 ) Résultat de l'exercice – – – 112 932 – 112 932 350 113 282 Intérêts minoritaires – – – – – – 300 300 Résultat net enregistré directement dans l'État de résultat global : ▪ Gains et pertes actuariels sur avantages de personnel – – 26 560 – – 26 560 – 26 560 ▪ Impôts liés – – (300 ) – – (300 ) – (300 ) ▪ Variation de la valeur de marché des instruments de couverture de taux – – 96 104 – – 96 104 – 96 104 ▪ Recyclage de la juste valeur des instruments de couverture de taux partiellement résiliés – – 30 233 – – 30 233 – 30 233 ▪ Impôts liés – – 50 434 – – 50 434 – 50 434 ▪ Écarts de conversion – – – – 56 608 56 608 – 56 608 31 décembre 2017 220 000 1 711 796 (286 106 ) 112 932 292 390 2 051 012 – 2 051 012 Transfert en réserves consolidées – – 112 932 (112 932 ) – – – – Impact de la première application d'IFRS9 (G.1) – – (25 901 ) – – (25 901 ) – (25 901 ) Impôts liés – – 3 448 – – 3 448 – 3 448 Paiement de dividende (H.4) – – (160 385 ) – – (160 385 ) – (160 385 ) Paiements fondés sur des actions ** – – 3 094 – – 3 094 – 3 094 Acquisition / vente d'actions auto-détenues – – (13 158 ) – – (13 158 ) – (13 158 ) Résultat de la période – – – 39 203 – 39 203 – 39 203 Résultat net enregistré directement dans l'État de résultat global : ▪ Gains et pertes actuariels sur avantages de personnel – – (21 ) – – (21 ) – (21 ) ▪ Impôts liés – – 6 – – 6 – 6 ▪ Variation de la valeur de marché des instruments de couverture de taux (G.1) – – (2 635 ) – – (2 635 ) – (2 635 ) ▪ Recyclage de la juste valeur des instruments de couverture de taux partiellement résiliés (G.1) – – 28 415 – – 28 415 – 28 415 ▪ Impôts liés – – (7 376 ) – – (7 376 ) – (7 376 ) ▪ Écarts de conversion – – – – (2 133 ) (2 133 ) – (2 133 ) 30 juin 2018 220 000 1 711 796 (347 687 ) 39 203 290 257 1 913 569 – 1 913 569 * Voir note H.4 ci-dessous. ** Dont 1 516 milliers d’euros au titre des actions gratuites et 1 578 milliers d’euros au titre des actions de préférence. Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. Les taux de change applicables aux états financiers sont indiqués à la note B.2 ci-dessous. TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ En milliers d'euros Note 1er semestre

2018 1er semestre

2017 Exercice

2017 Marge d'exploitation (EBITDA) des activités poursuivies D.1 250 076 242 192 526 244 Marge d'exploitation (EBITDA) des activités non poursuivies C.2 (48 ) (531 ) (681 ) Ajustement de taux * (904 ) (2 216 ) (3 397 ) Variation des stocks (279 ) 124 153 Variation des créances courantes (11 023 ) (11 653 ) (3 106 ) Variation des dettes courantes 33 012 32 996 19 713 Variation de trésorerie courante 270 834 260 912 538 926 Autres charges opérationnelles (3 297 ) (3 010 ) (5 302 ) Impôts décaissés (5 373 ) 4 136 (1 406 ) Flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles 262 164 262 038 532 218 Achats d'immobilisations (110 604 ) (167 691 ) (275 240 ) Ventes d'immobilisations 17 6 169 Acquisition de titres – – 300 Cession de titres – (2 338 ) (2 338 ) Flux de trésorerie net lié aux activités d'investissement (110 587 ) (170 023 ) (277 109 ) Dividende versé (160 385 ) (139 005 ) (139 005 ) Exercice des stocks options 2 922 1 735 2 365 Rachat des actions propres (14 923 ) (3 698 ) (8 695 ) Flux net sur contrat de liquidité (460 ) 1 725 4 816 Encaissement provenant d'emprunts 214 435 1 956 708 1 949 757 Frais payés sur nouveaux emprunts (1 622 ) (19 879 ) (25 177 ) Achat des obligations indexées sur l'inflation (405 028 ) – – Frais payés sur résiliation partielle des contrats de couverture de taux – (484 297 ) (481 982 ) Remboursement anticipé des emprunts – (1 351 030 ) (1 347 486 ) Encaissement provenant du remboursement des obligations à taux variable – 163 995 163 995 Frais payés sur emprunts (3 546 ) (3 435 ) (7 151 ) Intérêts versés sur emprunts (83 656 ) (77 639 ) (162 954 ) Intérêts versés sur les contrats de couverture de taux – (33 786 ) (33 703 ) Remboursement contractuel des emprunts (38 998 ) (18 681 ) (25 968 ) Encaissement provenant de contrats de location-financement – 119 552 121 807 Intérêts reçus sur trésorerie et équivalents de trésorerie 938 563 2 641 Intérêts reçus sur autres actifs financiers – 2 742 2 742 Flux de trésorerie net lié aux activités de financement ** (490 323 ) 115 570 16 002 Variation de trésorerie (338 746 ) 207 585 271 111 * L’ajustement résulte de la prise en compte des éléments du compte de résultat au taux de clôture. ** En 2017, les frais payés lors de la renégociation de la tranche C en juin 2017 d’un montant total de 25 millions d’euros ont été comptabilisés à hauteur de 18 millions d’euros en ajustement du montant de la dette. Les frais payés sur la résiliation des swaps correspondent à la juste valeur des instruments (502 millions d’euros à la date de transaction) après prise en compte de la décote obtenue des contreparties et des frais de négociation. Mouvements de la période En milliers d'euros 1er semestre

2018 1er semestre

2017 Exercice

2017 Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 612 533 346 637 346 637 Incidence des variations des taux de change 471 (4 061 ) (5 395 ) Variation de trésorerie (338 746 ) 207 585 271 111 Variation des intérêts 39 (9 ) 180 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 274 297 550 152 612 533 Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. Les taux de change applicables aux états financiers sont indiqués à la note B.2 ci-dessous. NOTES ANNEXES Getlink SE, anciennement Groupe Eurotunnel SE, est l’entité consolidante du Groupe. Son siège social est situé au 3 rue La Boétie, 75008 Paris, France, et ses actions sont cotées sur le marché d’Euronext à Paris et sur NYSE Euronext Londres. Le terme « Getlink SE » utilisé ci-après fait référence à la société holding régie par le droit français. Le terme « Groupe » concerne l’ensemble économique composé de Getlink SE et de ses filiales. Les activités du Groupe sont notamment la conception, le financement, la construction et l’exploitation de l’infrastructure et du système de transport de la Liaison Fixe, selon les termes de la Concession (expirant en 2086), l’activité de fret ferroviaire du segment d’Europorte ainsi que la réalisation et l’exploitation (prévue début 2020) de l’interconnexion électrique 1 000 MW dans le tunnel sous la Manche par ElecLink. L’activité maritime a été abandonnée en 2015 (voir note C.2 ci-dessous). Les états financiers consolidés semestriels résumés 2018 ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration qui s’est tenu le 24 juillet 2018. A. Événements importants A.1 Réorganisation juridique interne du Groupe Le 23 avril 2018, le Groupe a finalisé la mise en œuvre d’une réorganisation de sa structure juridique. Cette réorganisation interne a pour effet que son activité principale, l’exploitation de la Liaison Fixe, figure désormais dans un sous-groupe distinct des autres secteurs d’activité du Groupe qui sont gérés et financés séparément de l’activité Liaison Fixe. Elle libère Getlink SE de ses engagements en qualité de garant au titre de l’Emprunt à Long Terme décrits en section 8.1.4 du Document de Référence 2017 et ainsi permet, à l’avenir, la mise en place d’une structure de financement plus adaptée aux besoins de développement du Groupe. Cette réorganisation a été réalisée à travers un transfert des sociétés formant le groupe Liaison Fixe de Getlink SE, notamment les Concessionnaires, France Manche SA et Channel Tunnel Group Ltd, à la société Eurotunnel Holding SAS qui devient la nouvelle société holding du sous-groupe « Eurotunnel » et le débiteur des obligations de Getlink SE au titre de l’Emprunt à Long Terme. Cette évolution s’inscrit dans le cadre de la stratégie de long terme du Groupe visant à développer son cœur de métier que sont les infrastructures et ses activités de transport. Du fait de son caractère récent, l’impact de la nouvelle organisation interne du Groupe n’est pas reflété dans les informations sectorielles à la note D.1 des comptes consolidés semestriels au 30 juin 2018, mais sera intégré dans les états financiers consolidés annuels au 31 décembre 2018. A.2 Acquisition d’obligations indexées sur l’inflation Le 9 février 2018, une filiale britannique de Getlink SE, Eurotunnel Agent Services Limited, a finalisé l’acquisition des obligations G2 de Channel Link Enterprises Finance Plc (CLEF) détenues par FMS. L’acquisition des obligations G2, d’un montant nominal de 150 millions de livres indexées sur l’inflation britannique, a été réalisée pour un montant de 359 millions de livres, financée en partie par un prêt externe d’un montant de 190 millions de livres, et en partie par les ressources propres du Groupe. Les obligations G2 ont été comptabilisées en « Autres actifs financiers » à leur juste valeur à leur date d’acquisition pour un montant de 302 millions de livres. Les informations sur le traitement comptable de l’opération sont détaillées aux notes D.4 et G.4 de l’annexe des états financiers consolidés semestriels au 30 juin 2018. A.3 ElecLink Les travaux de construction d’ElecLink se sont poursuivis au cours de la période et avancent conformément au programme. L’investissement dans le projet au cours du premier semestre 2018 s’élève à 116 millions d'euros, portant l’investissement total depuis la prise de contrôle d’ElecLink par le Groupe en 2016 à 355 millions d’euros. B. Principes de préparation, principales règles et méthodes comptables B.1 Déclaration de conformité Les états financiers consolidés semestriels résumés ont été préparés en conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne et applicable à cette date. Ils ont été préparés conformément à la norme IAS 34. Ainsi, ils ne comportent pas l’intégralité des informations requises pour des états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les états financiers consolidés de Getlink SE pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. B.2 Principes de préparation et de présentation des états financiers consolidés Les états financiers consolidés semestriels de Getlink SE et de ses filiales sont établis au 30 juin. Les états financiers consolidés semestriels résumés ont été préparés en utilisant les principes de conversion des devises définis dans les états financiers annuels au 31 décembre 2017. Les taux moyens et de clôture des états financiers semestriels 2018 et 2017 et pour l’exercice 2017, ont été les suivants : €/£ 30 juin 2018 30 juin 2017 31 décembre 2017 Taux de clôture 1,129 1,137 1,127 Taux moyen 1,136 1,161 1,140 B.3 Évolution du référentiel comptable au 30 juin 2018 Les normes et interprétations utilisées et décrites dans les états financiers annuels au 31 décembre 2017 ont été complétées par les normes, amendements et interprétations dont l’application est obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. B.3.1 Textes adoptés par l’Union Européenne dont l’application est obligatoire Les textes adoptés par l’Union européenne dont l’application est obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 sont les suivants : IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients » et ses amendements ;

IFRS 9 « Instruments Financiers » ;

modifications d’IFRS 4 « Application d’IFRS 9 et d’IFRS 4 » ;

modifications d’IFRS 2 « Classement et évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions » ;

IAS 40 « Transferts d’immeubles de placement » ; et

interprétation IFRIC 22 « Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée ». L’impact de la première application d’IFRS 9 est exposé à la note G.1 ci-dessous. L’application des autres textes n’a pas eu d’impact significatif sur les comptes consolidés du Groupe. B.3.2 Textes adoptés par l’Union européenne mais d’application non encore obligatoire La norme IFRS 16 « Locations » sera d’application obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Selon cette norme, toutes les locations autres que celles de courte durée et celles portant sur des actifs de faible valeur, doivent être comptabilisées au bilan du preneur, sous la forme d’un actif de droit d’utilisation et en contrepartie d’une dette financière. À ce jour, le Groupe présente les locations qualifiées de « simples » hors bilan. Les analyses de l’impact potentiel de cette norme, qui concerne principalement l’activité du segment Europorte, sont en cours de finalisation. Le Groupe n’envisage pas d’appliquer par anticipation ce texte. B.3.3 Autres textes et amendements publiés par l’IASB mais non approuvés par l’Union européenne Les textes suivants, concernant des règles et méthodes comptables appliquées spécifiquement par le Groupe, n’ont pas encore fait l’objet d’une approbation par l’Union européenne : interprétation IFRIC 23 « Incertitudes relatives à l’impôt sur le résultat » ;

modifications d’IAS 28 « Intérêts à long terme dans des entités associées et des coentreprises » ;

amendements d’IAS 19 « Modification, réduction ou liquidation de plans » ; et

modifications d’IFRS 10 et IAS 28 « Vente ou apport d’actifs entre un investisseur et une entreprise associée ou une coentreprise ». L’impact potentiel de ces autres textes sera évalué par le Groupe au cours des exercices ultérieurs. B.4 Utilisation d’estimations La préparation des états financiers consolidés nécessite de retenir des estimations et des hypothèses qui influencent la valeur des actifs et des passifs du bilan, ainsi que le montant des produits et charges de la période. La direction du Groupe et le conseil d’administration revoient périodiquement les valorisations et les estimations sur la base de l’expérience et de tout autre élément pertinent utile pour la détermination d’une évaluation raisonnable et appropriée des actifs et passifs présentés au bilan. Par conséquent, les estimations sous-jacentes à la préparation des comptes consolidés semestriels au 30 juin 2018 ont été établies dans le contexte de la décision prise par le Royaume-Uni de sortir de l’Union européenne, tel que décrit ci-dessous. En fonction de l’évolution de ces hypothèses, les réalisations pourraient s’avérer différentes des estimations actuelles. L’utilisation d’estimations concerne principalement l’évaluation des immobilisations incorporelles et corporelles (voir note F), l’évaluation de la situation fiscale différée du Groupe (voir note I), l’évaluation des engagements de retraite du Groupe et certains éléments de valorisation des actifs et passifs financiers (voir note G.5). Brexit : sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne Suite à la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne le 23 juin 2016, les négociations formelles entre le gouvernement britannique et la Commission Européenne sur les modalités et mécanismes de sortie, démarrées le 19 juin 2017, sont entrées dans la deuxième phase en décembre 2017 et se poursuivent à la date d’arrêté des comptes. Au cours du premier semestre 2018, le Groupe n’a pas constaté d’impact significatif de cette décision sur son activité mais poursuit son processus de veille active et de suivi détaillé des risques potentiels qui pourraient en découler. Le Groupe a tenu compte de ce contexte dans la détermination des principales estimations et hypothèses établies dans le cadre de l’arrêté de ses états financiers consolidés au 30 juin 2018, tel qu’exposé ci-dessus. B.5 Saisonnalité Le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel courant intermédiaires dégagés sont caractérisés par une saisonnalité sur l’année, notamment sur l’activité voiture des Navettes Passagers avec les périodes estivales. Les niveaux du premier semestre ne peuvent donc pas être extrapolés sur l’ensemble de l’exercice. C. Périmètre de consolidation C.1 Évolutions du périmètre de consolidation Le périmètre de consolidation au 30 juin 2018 est identique à celui des états financiers annuels du Groupe au 31 décembre 2017. C.2 Actifs destinés à la vente et activités non poursuivies Les résultats nets des activités non poursuivies s’analysent comme suit : En milliers d'euros 1er semestre

2018 1er semestre

2017 Exercice

2017 Segment maritime 4 2 316 2 230 GB Railfreight Limited – 2 889 2 886 Résultat net des activités non poursuivies 4 5 205 5 116 Résultat net par action des activités non poursuivies (en euros) : Résultat de base – 0,01 0,01 Résultat dilué – 0,01 0,01 Segment maritime MyFerryLink Depuis l’arrêt de son activité maritime au cours du deuxième semestre 2015, le Groupe applique la norme IFRS 5 « Actifs non courants destinés à la vente et activités non poursuivies » à son segment maritime. En 2017, le Groupe a cédé ses trois navires. Le Groupe fait l’objet de différents contentieux faisant suite à l’arrêt de son activité maritime, provisionnés à hauteur de 11 millions d’euros au 30 juin 2018. Compte de résultat du segment maritime En milliers d'euros 1er semestre

2018 1er semestre

2017 Exercice

2017 Charges d'exploitation (48 ) (531 ) (681 ) Marge d'exploitation (EBITDA) (48 ) (531 ) (681 ) Autres produits et (charges) opérationnels 48 2 847 2 911 Résultat opérationnel – 2 316 2 230 Frais financiers nets 4 – – Résultat avant impôts 4 2 316 2 230 Impôt différé – 15 790 15 790 Impôts sur les bénéfices – (15 790 ) (15 790 ) Résultat net : profit 4 2 316 2 230 Tableau de flux de trésorerie du segment maritime En milliers d'euros 1er semestre

2018 1er semestre

2017 Exercice

2017 Flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles (17 ) (331 ) (13 371 ) Flux de trésorerie net lié aux activités d'investissement 12 – 75 Flux de trésorerie net lié aux activités de financement – 119 552 121 807 Variation de trésorerie (5 ) 119 221 108 511 GB Railfreight Limited Au premier semestre 2017, un produit net de 2,9 millions d’euros a été comptabilisé au titre de l’ajustement définitif de prix suite à la cession par le Groupe de sa filiale GB Railfreight Limited conclue le 15 novembre 2016. D. Données opérationnelles D.1 Information sectorielle Comme exposé à la note A.1 ci-dessus, le Groupe a procédé à une réorganisation juridique interne lors du premier semestre 2018, en scindant l’ancien segment « Liaison Fixe » en deux nouveaux segments : « Eurotunnel » et « Getlink ». Le Groupe est désormais organisé autour des quatre secteurs d’activité suivants, qui correspondent aux informations internes revues et utilisées par les principaux décideurs opérationnels (le Comité exécutif) : le segment « Eurotunnel », incluant les Concessionnaires de la Liaison Fixe du tunnel sous la Manche et leurs filiales,

le segment « Europorte », qui a une activité principale d’opérateur de fret ferroviaire,

le segment « ElecLink », qui a pour activité la réalisation et l'exploitation de l’interconnexion électrique 1 000 MW dans le tunnel sous la Manche, et

le segment « Getlink » qui incorpore les services corporate du Groupe qui, depuis la réorganisation juridique interne sont suivis séparément du segment Eurotunnel. Du fait du caractère récent de cette nouvelle organisation, la séparation entre les segments Eurotunnel et Getlink n’est pas présentée dans cette note qui reprend l’ancienne segmentation regroupant Eurotunnel et Getlink dans le segment Liaison Fixe. Cette nouvelle organisation sera reflétée dans les états financiers consolidés au 31 décembre 2018. Information par segment En milliers d'euros Liaison Fixe Europorte ElecLink Ajustements

de conso-

lidation Total des

activités

poursuivies * Activités

non

poursuivies Total 30 juin 2018 Chiffre d'affaires 450 604 59 769 – – 510 373 – 510 373 EBITDA 248 465 3 813 (926 ) (1 276 ) 250 076 – 250 076 Résultat opérationnel courant 173 997 948 (946 ) (1 276 ) 172 723 – 172 723 Résultat des activités poursuivies avant impôt 38 951 993 (2 430 ) (1 276 ) 36 238 – 36 238 Résultat net consolidé 39 199 4 39 203 Investissements 24 238 943 115 816 (1 272 ) 139 725 – 139 725 Actifs immobilisés (incorporels et corporels) 5 964 018 78 907 511 614 (634 ) 6 553 905 – 6 553 905 Endettement financier hors Groupe 4 508 641 13 071 – – 4 521 712 – 4 521 712 Au 30 juin 2017 Chiffre d'affaires 437 773 59 220 – – 496 993 – 496 993 EBITDA 241 388 2 634 (1 397 ) (433 ) 242 192 – 242 192 Résultat opérationnel courant 167 902 (317 ) (1 408 ) (433 ) 165 744 – 165 744 Résultat des activités poursuivies avant impôt 35 741 18 (2 088 ) 2 464 36 135 – 36 135 Résultat net consolidé 30 196 5 205 35 401 Investissements 24 716 1 281 136 572 2 464 165 033 – 165 033 Actifs immobilisés (incorporels et corporels) 6 039 721 81 480 330 977 2 397 6 454 575 – 6 454 575 Endettement financier hors Groupe 4 272 350 14 072 – – 4 286 422 – 4 286 422 Au 31 décembre 2017 Chiffre d'affaires 914 531 118 447 – – 1 032 978 – 1 032 978 EBITDA 522 058 5 939 (800 ) (953 ) 526 244 – 526 244 Résultat opérationnel courant 375 423 12 (828 ) (953 ) 373 654 – 373 654 Résultat des activités poursuivies avant impôt 53 936 325 (3 329 ) 700 51 632 – 51 632 Résultat net consolidé 108 166 5 116 113 282 Investissements 76 913 3 648 180 964 705 262 230 – 262 230 Actifs immobilisés (incorporels et corporels) 6 015 767 80 829 395 817 638 6 493 051 – 6 493 051 Endettement financier hors Groupe 4 273 823 13 577 – – 4 287 400 – 4 287 400 * Pour les activités non poursuivies, voir note C.2 ci-dessus. D.2 Achats et charges externes Les achats et charges externes s’analysent comme suit : En milliers d'euros 1er semestre

2018 1er semestre

2017 Exercice

2017 Exploitation et maintenance : sous-traitance et pièces détachées 54 470 51 060 104 782 Énergie 14 037 14 349 30 086 Coûts de vente et frais commerciaux 9 637 9 940 16 349 Coûts règlementaires, assurance et taxes 25 040 22 960 40 040 Frais généraux et coûts centraux 8 747 8 872 20 166 Sous-total Liaison Fixe 111 931 107 181 211 423 Europorte 32 619 33 029 66 252 ElecLink 578 909 509 Total 145 128 141 119 278 184 D.3 Autres produits et (charges) opérationnels En milliers d'euros 1er semestre

2018 1er semestre

2017 Exercice

2017 Autres produits opérationnels 663 696 1 289 Sous-total autres produits opérationnels 663 696 1 289 Perte nette sur cession ou mise au rebut des immobilisations (2 196 ) (1 419 ) (4 733 ) Autres (770 ) (4 786 ) (5 508 ) Sous-total autres charges opérationnelles (2 966 ) (6 205 ) (10 241 ) Total (2 303 ) (5 509 ) (8 952 ) D.4 Provisions En milliers d'euros 1er janvier

2018 Dotations Reprises non-

utilisées Reprises 30 juin

2018 Activités poursuivies 61 059 165 (2 174 ) (54 443 ) 4 607 Activité non poursuivie maritime

(voir note C.2) 12 000 – – (802 ) 11 198 Total 73 059 165 (2 174 ) (55 245 ) 15 805 La provision de 48 millions de livres sterling comptabilisée au 31 décembre 2017 au titre de l’indemnité à verser dans le cadre de l’acquisition d’obligations indexées sur l’inflation a été reprise au cours du premier semestre 2018, suite à la finalisation de l’opération en février 2018 (voir note A.2 ci-dessus). E. Charges et avantages du personnel Paiements fondés sur des actions E.1 Plan collectif d’attribution gratuite d’actions sans conditions de performance Suite à l’approbation par l’assemblée générale des actionnaires le 18 avril 2018 d’un plan collectif d’attribution gratuite d’actions existantes, le conseil d’administration de Getlink SE a procédé le 18 avril 2018 à une attribution d’un total de 348 700 actions ordinaires Getlink SE au bénéfice de l’ensemble du personnel salarié de Getlink SE et des sociétés ou groupements qui lui sont liés (à l’exclusion des dirigeants et mandataires sociaux de Getlink SE) à raison de 100 actions par salarié. La période d’acquisition de ces actions est d’un an et est suivie d’une période d'incessibilité de trois ans. Par ailleurs, 122 600 actions gratuites attribuées en 2014 et 237 975 actions gratuites attribuées en 2017 ont été acquises par les salariés au cours du premier semestre 2018. Évolution des actions gratuites Nombre d'actions 2018 2017 En circulation au 1er janvier 573 075 954 550 Attribuées durant la période 348 700 253 800 Renoncées durant la période (9 100 ) (54 175 ) Acquises durant la période (360 575 ) (581 100 ) En circulation à la fin de la période 552 100 573 075 Données utilisées pour évaluer la juste valeur des actions gratuites à la date d’attribution Année d'attribution 2018 Juste valeur moyenne des actions gratuites en date d'attribution (€) 10,82 Cours de l'action en date d'attribution (€) 11,55 Nombre de bénéficiaires 3 487 Taux d'intérêt sans risque (basé sur les obligations zéro coupon) : 1 an -0,46 % 4 ans -0,04 % E.2 Programme d’attribution d’actions de préférence (sous conditions de performance) convertibles en actions ordinaires L’assemblée générale des actionnaires du 18 avril 2018 a autorisé le conseil d’administration à attribuer aux dirigeants mandataires sociaux de Getlink SE et à certains cadres de la société et ses filiales, des actions de préférence d’un cent de valeur nominale chacune (actions D), sans droit de vote, convertibles en actions ordinaires de la société, sous conditions de performance, à l’issue d’une période de trois années. Le nombre total des actions de préférence ne peut donner droit à un nombre total supérieur à 1 500 000 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,40 € chacune. En vertu de cette autorisation, le conseil d’administration a approuvé le 18 avril 2018, l’attribution de 1 500 actions de préférence, chacune convertible à terme en un maximum de 1 000 actions ordinaires. Caractéristiques et conditions des actions de préférence Date d'attribution / principal personnel concerné Nombres d'actions attribuées Conditions d’acquisition des droits Durée

d’acquisition des droits Actions de préférence attribuées aux principaux dirigeants et cadres supérieurs le 18 avril 2018 (actions D) 1 500 Condition de présence.

Condition de performance interne pour 50 % du volume attribuable : repose sur la performance économique long-terme du Groupe appréciée par référence au taux moyen de réalisation des objectifs EBITDA annoncés au marché pour les années 2018, 2019 et 2020.

Condition de performance externe (TSR) pour 40 % du volume attribuable : repose sur la performance boursière de l’action Getlink SE comparée à la performance de l’indice GPR Getlink SE sur une période de 3 ans.

Condition de performance interne RSE pour 10 % du volume attribuable : repose sur la performance de l’Indice Composite RSE cible 2020. 3 ans Données utilisées pour évaluer la juste valeur des actions de préférence à la date d’attribution La juste valeur en date d’attribution des droits attribués aux salariés au titre du plan a été calculée en appliquant le modèle Monte-Carlo. Les données utilisées pour évaluer les justes valeurs en date d’attribution des plans fondés sur des actions ont été les suivantes : Actions D Juste valeur en date d'attribution (€) 7.69 Cours de l'action en date d'attribution (€) 11.55 Nombre de bénéficiaires 53 Taux d'intérêt sans risque (basé sur les obligations d'État) : 1 an -0,32 % 2 ans -0,20 % 3 ans 0,08 % E.3 Charges comptabilisées au compte de résultat En milliers d'euros 1er semestre

2018 1er semestre

2017 Exercice

2017 Actions gratuites sans conditions de performance 1 551 2 250 3 731 Actions de préférence et actions gratuites

avec conditions de performance 1 492 894 2 028 Total 3 043 3 144 5 759 F. Immobilisations incorporelles et corporelles L’écart d’acquisition de 20 392 milliers d’euros a été constitué dans le cadre de la prise de contrôle d’ElecLink en 2016. Les immobilisations propres sont constituées principalement du parc de matériel roulant des filiales Europorte et des travaux de construction du projet ElecLink. Les acquisitions d’immobilisations au cours du premier semestre 2018 sont constituées principalement des travaux de construction du projet d’ElecLink. Le Groupe n’a pas identifié d’indice de perte de valeur de ses actifs corporels ou incorporels au titre des activités d’Eurotunnel, d’Europorte ou du projet ElecLink. G. Financement et instruments financiers G.1 Dette financière L’évolution des dettes financières pendant la période se présente comme suit : En milliers d'euros 31

décembre

2017

publié 31

décembre

2017

recalculé * Ajustement

IFRS 9 ** Reclasse-

ment Encaisse-

ment Rembourse-

ment Intérêts,

indexation

et frais 30 juin

2018 Emprunt à Long Terme 4 206 973 4 209 860 25 929 (23 738 ) – – 27 598 4 239 649 Emprunts Europorte 12 555 12 555 – (530 ) – – – 12 025 Total emprunts non courants 4 219 528 4 222 415 25 929 (24 268 ) – – 27 598 4 251 674 Emprunt à Long Terme 61 766 61 814 – 23 738 – (38 492 ) 944 48 004 Emprunt EASL – – – – 214 435 – – 214 435 Emprunts Europorte 1 022 1 022 – 530 – (506 ) – 1 046 Intérêts courus sur emprunts 5 084 5 088 – – – – 1 465 6 553 Total emprunts courants 67 872 67 924 – 24 268 214 435 (38 998 ) 2 409 270 038 Total 4 287 400 4 290 339 25 929 – 214 435 (38 998 ) 30 007 4 521 712 * Les emprunts au 31 décembre 2017 (calculés au taux de change de 1 £= 1,127 €) ont été recalculés au taux de change 30 juin 2018 (soit 1 £=1,129 € ) pour faciliter la comparaison. ** Montant au taux de change du 30 juin 2018. Ajustement IFRS 9 – Instruments financiers La norme IFRS 9 « Instruments financiers », applicable à partir du 1er janvier 2018, établit des nouveaux principes de classification et d’évaluation des actifs et passifs financiers, et modifie notamment le traitement des restructurations de dette qualifiées renégociations de dettes. La renégociation des tranches A de l’Emprunt à Long Terme conclue en décembre 2015 est la seule opération qui nécessite un retraitement sous IFRS 9. En application de la norme IAS 39, la dette avait été maintenue au bilan avec ajustement du taux d’intérêt effectif et étalement du différentiel de flux sur la maturité résiduelle de la dette. En application de la norme IFRS 9, ce différentiel est désormais constaté en résultat à la date de renégociation. L’application de la norme IFRS 9 est rétrospective avec effet cumulatif de l’impact de transition constaté par ajustement du solde d’ouverture des dettes et des capitaux propres consolidés au 1er janvier 2018. En conséquence, le retraitement de cette opération a conduit à l’augmentation de la valeur comptable de la dette financière du Groupe au 1er janvier 2018 de 26 millions d’euros, avec la contrepartie comptabilisée en capitaux propres. Les autres modifications apportées par cette nouvelle norme, notamment en matière de dépréciation des créances commerciales et de traitement des contrats de couverture, n’ont pas eu d’impact significatif sur les états financiers consolidés du Groupe au 30 juin 2018. Emprunt EASL Le poste « Emprunt EASL » dans le tableau ci-dessus, d’un montant de 214 millions d’euros au 30 juin 2018, correspond à un emprunt bancaire de 190 millions de livres contracté par une filiale britannique de Getlink SE, Eurotunnel Agent Services Limited, dans le cadre de l’opération finalisée le 9 février 2018 et portant sur l’acquisition des obligations G2 (voir à la note A.2 ci-dessus). Cet emprunt porte intérêt à un taux variable initial de LIBOR +1 % avec une hausse progressive de la marge jusqu’à 3 % à sa maturité finale le 30 novembre 2018. Instruments de couverture En 2007, le Groupe a mis en place des instruments de couverture de sa dette à taux variable (tranches C1 et C2) sous forme de swaps de même durée et de même nominal (soit EURIBOR contre taux fixe de 4,90 % et LIBOR contre taux fixe de 5,26 %). Le montant nominal des swaps de couverture de flux de trésorerie est de 953 millions d’euros et de 350 millions de livres. Ces instruments ont été partiellement résiliés lors du refinancement de la tranche C de la dette au mois de juin 2017 comme détaillé à la note G.1.1.a) aux états financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2017. Ces instruments financiers dérivés sont comptabilisés au passif du bilan à leur juste valeur : En milliers d'euros 31 décembre

2017 * Variations

de la valeur

de marché Différence de

change 30 juin

2018 Contrats libellés en euros 503 517 17 845 – 521 362 Contrats libellés en livres 212 854 (15 774 ) 284 197 364 Total 716 371 2 071 284 718 726 * Enregistrées directement en capitaux propres. Le montant négatif des réserves des instruments de couverture a évolué comme suit : En milliers d'euros 31 décembre

2017 Recyclage de

la résiliation

partielle juin

2017 Variations

de la valeur

de marché Différence de

change 30 juin

2018 Contrats libellés en euros 796 458 (20 797 ) 17 845 – 793 506 Contrats libellés en livres 386 190 (7 618 ) (15 774 ) 564 363 362 Total 1 182 648 (28 415 ) 2 071 564 1 156 868 Au premier semestre 2018, ces instruments dérivés ont généré une charge de 28 millions d’euros enregistrée au compte de résultat (premier semestre 2017 : une charge de 34 millions d’euros). G.2 Coût de l’endettement financier net En milliers d'euros 1er semestre

2018 1er semestre

2017 Exercice

2017 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 859 565 1 808 Total produits financiers 859 565 1 808 Intérêts sur emprunts avant couverture (85 687 ) (80 205 ) (163 761 ) Intérêts sur instruments de couverture – (33 740 ) (31 706 ) Étalement des coûts de rupture des instruments de couverture (28 415 ) – (30 326 ) Immobilisation d'intérêts sur le financement du projet ElecLink 6 370 5 114 9 444 Ajustement pour taux effectif (3 742 ) (3 519 ) (7 715 ) Sous-total (111 474 ) (112 350 ) (224 064 ) Indexation du nominal sur l'inflation (24 947 ) (22 088 ) (47 967 ) Total du coût de l'endettement financier brut après couverture (136 421 ) (134 438 ) (272 031 ) Total du coût de l'endettement financier net (135 562 ) (133 873 ) (270 223 ) L’indexation du nominal sur l’inflation reflète l’effet estimé au 30 juin 2018 des taux annuels d’inflation français et britannique sur le montant en principal des tranches A de l’Emprunt à Long Terme, tel que détaillé à la note G.1.1.b) des états financiers consolidés annuels au 31 décembre 2017. G.3 Autres produits et (charges) financiers En milliers d'euros 1er semestre

2018 1er semestre

2017 Exercice

2017 Produits financiers liés aux opérations financières : Décote réalisée sur résiliation partielle des contrats de couverture – 15 473 15 304 Décote résiduelle sur acquisition des obligations à taux variable – 14 316 14 057 Sous-total – 29 789 29 361 Gains de change latents * 3 293 20 320 27 164 Produits d'intérêts sur les obligations détenues par le Groupe 4 124 2 655 2 607 Autres gains de change 1 762 4 275 9 042 Autres 138 25 1 071 Autres produits financiers 9 317 57 064 69 245 Charges financières liées aux opérations financières : Frais des anciennes tranches C1 et C2 non encore amortis – (20 663 ) (20 547 ) Frais de l'opération (7 ) (7 071 ) (7 361 ) Frais sur résiliation partielle des contrats de couverture – (3 371 ) (3 344 ) Frais sur acquisition des obligations (voir note A.2) (2 779 ) – (54 720 ) Sous-total (2 786 ) (31 105 ) (85 972 ) Pertes de change latentes * (3 710 ) (11 540 ) (15 510 ) Autres pertes de change (1 422 ) (4 628 ) (10 575 ) Autres (19 ) (18 ) (35 ) Autres charges financières (7 937 ) (47 291 ) (112 092 ) Total 1 380 9 773 (42 847 ) Dont (pertes) / gains latents nets (417 ) 8 780 11 654 * Essentiellement issus de la réévaluation des créances et dettes intragroupes. G.4 Autres actifs financiers En milliers d'euros 30 juin

2018 31 décembre

2017 Obligations indexées sur l'inflation (voir note G.1) 336 429 – Autres 4 817 11 697 Total non courant 341 246 11 697 Intérêt courus sur les obligations 199 – Total courant 199 – Acquisition d’obligations indexées sur l’inflation Comme exposé aux notes A.2 et G.1 ci-dessus, le 9 février 2018, une filiale britannique de Getlink SE, Eurotunnel Agent Services Limited, a finalisé une opération portant sur l’acquisition des obligations G2 de CLEF détenues par FMS. Les obligations G2 ont été comptabilisées à leur juste valeur à leur date d’acquisition pour un montant de 302 millions de livres. La juste valeur des obligations G2 à leur date d’acquisition a été déterminée par le Groupe en utilisant son propre modèle financier et corroborée par les estimations établies par un expert externe. Les obligations G2, d’un montant nominal de 150 millions de livres indexées sur l’inflation britannique, correspondent à la titrisation de la tranche A2 de la dette du Groupe et présentent les mêmes caractéristiques (intérêts et échéances) que cette dernière (voir note G.1 des états financiers annuels du Groupe au 31 décembre 2017). La différence entre la juste valeur des obligations à la date d’acquisition et leur prix d’acquisition, d’un montant de 49 millions de livres et correspondant à l’indemnité versée au titre d’une contribution aux frais encourus par FMS, a été comptabilisée en « Autres charges financières » dans le compte de résultat consolidé du premier semestre 2018. La provision d’un montant de 48 millions de livres comptabilisée au 31 décembre 2017 au titre de cette indemnité a été reprise à la date d’acquisition des obligations G2 (voir note D.4 ci-dessus). La différence entre la juste valeur des obligations G2 à leur date d’acquisition et leur valeur nominale indexée à cette même date sera amortie en compte de résultat sur la durée résiduelle jusqu’à leur maturité finale. G.5 Tableau de croisement des classes d’instruments financiers et catégories comptables et juste valeur Le tableau ci-après présente la valeur comptable et la juste valeur des instruments financiers. Les différents niveaux de juste valeur sont définis à la note G.7 des états financiers consolidés au 31 décembre 2017. Au 30 juin 2018 En milliers d'euros Valeur comptable Juste valeur Classes d’instruments financiers Note Actifs

évalués à la juste valeur par résultat Actifs

financiers à la juste valeur par capitaux

propres Titres au coût amorti Prêts

et

créances Instruments

dérivés de

couverture Passifs

au coût

amorti Total de

la valeur

nette

comptable Niveau

1 Niveau

2 Niveau

3 Total Actifs financiers évalués à la juste valeur Autres actifs financiers non-courants – – – – – – – – – – – Actifs financiers non évalués à la juste valeur Autres actifs financiers non-courants / courants G.4 – – 341 445 – – – 341 445 – – 337 273 337 273 Clients et comptes rattachés – – – 110 669 – – 110 669 – – – – Trésorerie et équivalents de trésorerie 274 297 – – – – – 274 297 274 297 – – 274 297 Passifs financiers évalués à la juste valeur Instruments dérivés de taux G.1 – – – – 718 726 – 718 726 – 718 726 – 718 726 Passifs financiers non évalués à la juste valeur Dettes financières G.1 – – – – – 4 521 712 4 521 712 – – 5 529 329 5 529 329 Autres dettes financières – – – – – 46 466 46 466 – – – – Dettes d'exploitation – – – – – 206 730 206 730 – – – – Au 30 juin 2018, l’information relative à la juste valeur de la dette financière a été déterminée conformément à la méthode décrite à la note G.6 des états financiers consolidés annuels au 31 décembre 2017 et en tenant compte de l’évolution des courbes de taux au 30 juin 2018. H. Capitaux propres et résultat par action H.1 Évolution du capital social En euros 30 juin

2018 31 décembre

2017 550 000 000 actions ordinaires d’une valeur nominale chacune de 0,40€, entièrement libérées 220 000 000,00 220 000 000,00 Actions de préférence de catégorie B d’une valeur nominale chacune de 0,01€, entièrement libérées 0,28 2,78 Actions de préférence de catégorie C d’une valeur nominale chacune de 0,01€, entièrement libérées 6,92 6,92 Total 220 000 007,20 220 000 009,70 250 actions de préférence de catégorie B, créées dans le cadre du programme 2014 des actions de préférence convertibles en actions ordinaires ont été annulées au cours du premier semestre 2018. Les plans des actions de préférence convertibles en actions ordinaires sont décrits à la note E.5 de l’annexe aux états financiers consolidés au 31 décembre 2017. H.2 Actions auto-détenues Les mouvements relatifs aux actions auto-détenues pendant la période sont les suivants : Programme de

rachat d'actions Contrat de

liquidité Total Au 1er janvier 2018 15 499 726 280 000 15 779 726 Programme de rachat d'actions 1 290 000 – 1 290 000 Actions transférées aux salariés (plans d'actions gratuites) (1 468 150 ) – (1 468 150 ) Exercice des options de souscription (340 250 ) – (340 250 ) Achat / (vente) net au titre du contrat de liquidité – 51 848 51 848 Au 30 juin 2018 14 981 326 331 848 15 313 174 Les actions propres détenues dans le cadre du programme de rachat d’actions renouvelé par l’assemblée générale des actionnaires du 18 avril 2018 et mis en œuvre par décision du conseil d’administration du 18 avril 2018 sont affectées à l’effet, notamment, de couvrir des plans d’options d’achat d’actions et d’attributions d’actions gratuites, dont ceux approuvés par les assemblées générales des actionnaires de 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. H.3 Profit / (perte) par action H.3.1 Calcul du nombre d’actions 1er semestre

2018 1er semestre

2017 Exercice

2017 Nombre moyen pondéré : – d'actions ordinaires émises 550 000 000 550 000 000 550 000 000 – d'actions propres (15 870 291 ) (16 076 590 ) (15 806 980 ) Nombre d'actions retenu pour le calcul du résultat de base par action (A) 534 129 709 533 923 410 534 193 020 – effet des options de souscription 371 498 446 694 447 642 – effet des actions gratuites 2 913 188 3 191 971 3 072 091 – effet des actions de préférence 1 118 774 1 063 055 1 303 457 Nombre d'actions ordinaires potentielles (B) 4 403 460 4 701 720 4 823 190 Nombre d'actions retenu pour le calcul du résultat dilué par action (A+B) 538 533 169 538 625 130 539 016 210 Les calculs ont été effectués sur la base de : l’hypothèse d’exercice de toutes les options de souscription attribuées et toujours en circulation au 30 juin 2018. L’exercice de ces options reste conditionné aux critères décrits à la note E.5.1 des états financiers consolidés au 31 décembre 2017 ;

l’hypothèse d’acquisition de toutes les actions gratuites attribuées aux salariés. Au premier semestre 2018, 360 575 des actions gratuites attribuées en 2014 et 2017 ont été acquises par les salariés et 348 700 nouvelles actions gratuites ont été attribuées (voir note E.1 ci-dessus). Les caractéristiques des actions gratuites sont décrites à la note E.5.2 des états financiers consolidés au 31 décembre 2017, et

l’hypothèse d’acquisition de toutes les actions de préférence gratuites attribuées et toujours en circulation au 30 juin 2018. La conversion de ces actions de préférence reste conditionnée à l’atteinte des objectifs et des critères de présence décrits à la note E.5.3 des états financiers consolidés au 31 décembre 2017. H.3.2 Résultat net par action 1er semestre

2018 1er semestre

2017 Exercice

2017 Part du Groupe : profit / (perte) Résultat net (en milliers d'euros) (C) 39 203 35 460 112 932 Résultat net par action (en euros) (C/A) 0,07 0,07 0,21 Résultat net par action après dilution (en euros) (C/(A+B)) 0,07 0,07 0,21 Activités poursuivies : profit / (perte) Résultat net (en milliers d'euros) (D) 39 199 30 196 108 166 Résultat net par action (en euros) (D/A) 0,07 0,06 0,20 Résultat net par action après dilution (en euros) (D/(A+B)) 0,07 0,06 0,20 Activités non poursuivies : profit / (perte) Résultat net (en milliers d'euros) (E) 4 5 205 5 116 Résultat net par action (en euros) (E/A) 0,00 0,01 0,01 Résultat net par action après dilution (en euros) (E/(A+B)) 0,00 0,01 0,01 H.4 Détail des réserves consolidées par origine En milliers d'euros 30 juin

2018 31 décembre

2017 Contrats de couverture (1 156 868 ) (1 182 648 ) Stock options, actions gratuites, actions de préférence et actions propres (106 078 ) (96 011 ) Retraite (28 060 ) (28 039 ) Impôts différés 99 855 107 224 Report à nouveau 843 464 913 368 Total (347 687 ) (286 106 ) Dividende Le 18 avril 2018, l’assemblée générale ordinaire de Getlink SE a décidé le versement du dividende relatif à l’exercice 2017, d’un montant de 0,30 centimes d’euro par action. Ce dividende a été versé le 26 mai 2018 pour un montant total de 160 millions d’euros. I. Impôts sur les bénéfices I.1 Impôts comptabilisés au compte de résultat En milliers d'euros 1er semestre

2018 1er semestre

2017 Exercice

2017 Impôts courants : Impôts sur bénéfices (1 913 ) (469 ) (2 724 ) Taxes sur les dividendes – (4 170 ) 8 889 Total des impôts courants (1 913 ) (4 639 ) 6 165 Impôt différé 4 874 (1 300 ) 50 369 Total 2 961 (5 939 ) 56 534 L’impôt sur les bénéfices est déterminé en appliquant au résultat du semestre le taux effectif d’impôt estimé sur la base des prévisions internes pour l’ensemble de l’exercice. Le taux effectif d’impôt est de -8,2 % au 30 juin 2018 (30 juin 2017 : 4,9 % hors taxe sur les dividendes) dû à l’impact de l’activation d’impôt différé au titre des déficits fiscaux. I.2 Variation des impôts différés au cours de la période 2018 impact sur : En milliers d'euros Au 31

décembre

2017

publié Au 31

décembre

2017

recalculé le résultat le bilan l'état du

résultat

global Au 30 juin

2018 Effets fiscal des différences temporelles liées aux : Immobilisations 167 957 167 669 (9 365 ) – – 158 304 Écart d'acquisition ElecLink (20 392 ) (20 392 ) – – – (20 392 ) Sursis d'imposition du profit de restructuration (352 353 ) (352 353 ) – – – (352 353 ) Contrats de couverture 104 251 104 251 – – (7 376 ) 96 875 Autres 3 884 3 848 72 3 448 6 7 374 Pertes fiscales 314 073 314 396 14 167 – – 328 563 Actifs / (passifs) d'impôts nets 217 420 217 419 4 874 3 448 (7 370 ) 218 371 L’impact de la première application d’IFRS 9 est présenté dans la ligne « autres » ci-dessus. J. Événements postérieurs à la clôture de la période Néant. RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL DE GETLINK SE AU 30 JUIN Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL DE GETLINK SE AU 30 JUIN Attestation du responsable du rapport financier semestriel RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L’INFORMATION FINANCIÈRE SEMESTRIELLE 2018 À l’Assemblée Générale de la société Getlink SE, En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée Générale et en application de l’article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l’examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Getlink SE, relatifs à la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité. Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes. I – Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire. Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « G.1 Dette financière – Ajustement IFRS 9 – Instruments financiers » de l’annexe des comptes semestriels consolidés qui expose les impacts de la première application de la norme IFRS 9 – Instruments financiers. II – Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n’avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés. Les commissaires aux comptes, le 24 juillet 2018 Paris La Défense Courbevoie KPMG Audit

Département de KPMG S.A. Fabrice Odent

Associé Mazars

Francisco Sanchez

Associé ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2018 J’atteste, à ma connaissance, que les états financiers consolidés résumés pour ce semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de Getlink SE et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport financier semestriel présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les états financiers consolidés semestriels résumés, des principales transactions entre parties liées ainsi qu’une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice. Jacques Gounon,

Président-Directeur général de Getlink SE,

24 juillet 2018 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180724005999/fr/

