Getlink chiffre d'affaires 2018 : 9ème année de croissance

Chiffre d’affaires de l’exercice 2018 : 1,079 milliard d’euros, en croissance de + 5% à taux de change constant 1.

- Eurotunnel, concessionnaire du tunnel sous la Manche :

Chiffre d’affaires des Navettes en progression de 6% à 636,4 millions d’euros

Eurostar : une année record avec près de 11 millions de passagers transportés (+7%)

- Europorte : chiffre d’affaires en hausse (+2%) à 121 millions d’euros

Jacques Gounon, Président-Directeur général du Groupe, a déclaré : « Getlink, en véritable entreprise de service, continue sur sa lancée en renforçant ses positions et en établissant de nouveaux records historiques. »

Quatrième trimestre 2018 : éléments marquants

- Eurotunnel

Le Shuttle Freight : Nouveaux records historique de trafic mensuel pour Le Shuttle Freight aux mois d’octobre et novembre. Nouveau record de trafic annuel avec près de 1,7 million de camions ayant traversé la Manche, surperformant largement ses concurrents.



En 2018, plus de 2,7 millions de véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des Navettes Passagers, soit une hausse de +2%. Le trafic voitures a atteint un niveau record depuis 2000.

Le fret ferroviaire poursuit une bonne dynamique avec 2 077 trains (+3%).

Le programme ETICA, visant à développer de nouveaux services transmanche a permis à Eurostar de lancer son nouveau service à destination d’Amsterdam, dont le succès est supérieur aux attentes. Eurostar a annoncé de nouveaux services sur Amsterdam l’été prochain.

- Europorte

Renforcement des volumes sur les segments pétrochimie et ciment de son activité de traction ferroviaire et renouvellement des contrats arrivés à échéance en fin d’année, gain d’un nouveau contrat de manutention ferroviaire sur le site industriel d’un grand groupe pétrolier.

- ElecLink

Les travaux et les études de sécurités se poursuivent selon le calendrier.

CHIFFRE D’AFFAIRES : ANNEE PLEINE.

En millions d’euros 2018

non audité 2017

Recalculé* Variation 2017

publié** Taux de change : 1£ 1,128€ 1,128€ 1,140€ Navettes Eurotunnel 636,4 601,2 +6% 604,1 Réseau ferroviaire 305,6 291,3 +5% 292,8 Autres revenus 16,4 17,6 -7% 17,6 Sous-total Eurotunnel 958,4 910,1 5% 914,5 Europorte 121,0 118,4 2% 118,5 Chiffre d’affaires 1 079,4 1 028,5 5% 1 033,0

CHIFFRE D’AFFAIRES : QUATRIEME TRIMESTRE

En millions d’euros 4ème trimestre

2018

non audité 4ème trimestre

2017

recalculé* Variation 4ème trimestre

2017

publié** Navettes Eurotunnel 149,9 139,4 +8% 140,1 Réseau ferroviaire 77,2 72,7 +6% 73,1 Autres revenus 4,2 6,2 -32% 6,1 Sous-total Eurotunnel 231,3 218,3 +6% 219,3 Europorte 31,8 30,2 +5% 30,3 Chiffre d’affaires 263,1 248,5 +6% 249,6

* Au taux de change moyen pour l’exercice 2018 : 1 £ = 1,128 €

** Au taux de change moyen pour l’exercice 2017 : 1 £ = 1,140 €

A. Groupe

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 1,079 milliard d’euros, soit une hausse de +5% à taux de change constant. Getlink poursuit sur sa lancée, après des croissances de +4% en 2016 et 2017, et établit à cette occasion un nouveau record historique de revenus à taux de change et périmètre constants.Il s’agit là de la 9ème année consécutive de croissance de son chiffre d’affaires à périmètre comparable et taux de change constant.

B. Eurotunnel

A 958,4 millions d’euros, le chiffre d’affaires d’Eurotunnel a enregistré une hausse de 5% en 2018.Le chiffre d’affaires de l’activité Navettes augmente de 6% à 636,4 millions d’euros par rapport à 2017 grâce à une augmentation du trafic et du yield.Le chiffre d’affaires du Réseau ferroviaire est en hausse de 5% tiré par les bons chiffres de trafic d’Eurostar et son nouveau service Londres-Amsterdam.La baisse de 7% des autres revenus est liée notamment à des revenus non récurrents perçus en 2017.

C. Opérateurs de fret ferroviaire : Europorte et ses filiales

Le chiffre d’affaires d’Europorte est en hausse de 2%, une augmentation essentiellement liée à un surcroît d’activité chez les principaux clients.

TRAFIC EUROTUNNEL : ANNEE PLEINE

2018 2017 Variation Navettes Camions Camions 1 693 462 1 637 280 +3% Navettes Passagers Voitures ¹ 2 660 414 2 595 247 +3% Autocars 51 300 51 229 0% Trains à grande vitesse ² Passagers Eurostar 10 971 650 10 300 622 +7% Trains de marchandises 3 Nombre de trains 2 077 2 012 +3%

TRAFIC EUROTUNNEL : QUATRIEME TRIMESTRE

T4 2018 T4 2017 Variation Navettes Camions Camions 433 746 411 337 +5% Navettes Passagers Voitures ¹ 590 063 561 790 +5% Autocars 13 195 12 271 +8% Trains à grande vitesse ² Passagers Eurostar 2 767 842 2 568 246 +8% Trains de marchandises 3 Nombre de trains 517 482 +7%

1 Y compris motos, véhicules avec remorques, caravanes et camping-cars.

2 Seuls sont comptabilisés dans ce tableau les passagers d’Eurostar qui empruntent le tunnel sous la Manche, ce qui exclut les trajets entre gares continentales (liaisons Bruxelles-Calais, Bruxelles-Lille, Bruxelles-Amsterdam, etc..).

3 Les trains des entreprises ferroviaires (DB Cargo pour le compte de BRB, la SNCF et ses filiales, GB Railfreight, Rail Operations Group, RailAdventure et Europorte) ayant emprunté le Tunnel.

Les avantages du Tunnel, à savoir la sécurité, la fiabilité, la rapidité, la fréquence, le respect de l’environnement, restent plébiscités par les clients. Preuve en est avec plus de 21 millions de passagers cette année.

A. Navettes Eurotunnel

Activité Navettes Camions : L’activité Navettes Camions a établi un nouveau record historique avec plus de 1,693 million de camions transportés en 2018, soit 3% de mieux qu’en 2017. Le Shuttle Freight a confirmé sa place de premier acteur du marché avec 40,9% de part de marché sur l’année, soit un gain de 1,8 pts par rapport à 2017. Le service de Navettes Camions a largement surperformé un marché en baisse de 1,1%.

: L’activité Navettes Camions a établi un nouveau record historique avec plus de 1,693 million de camions transportés en 2018, soit 3% de mieux qu’en 2017. Le Shuttle Freight a confirmé sa place de premier acteur du marché avec 40,9% de part de marché sur l’année, soit un gain de 1,8 pts par rapport à 2017. Le service de Navettes Camions a largement surperformé un marché en baisse de 1,1%. Activité Navettes Passagers : Le trafic voitures a retrouvé une dynamique positive avec une croissance de +3% de son trafic, établissant ainsi un nouveau record depuis 2000, avec plus de 2,66 millions de véhicules. La part de marché voitures du Shuttle est de 54.6% en 2018.

B. Réseau ferroviaire

Trains à grande vitesse : Eurostar a enregistré une forte hausse du trafic sur l’ensemble de l’année 2018, et a établi, avec 10,97 millions de voyageurs transportés, un nouveau record historique en dépassant le précèdent de plus d'un demi-million de voyageurs. L’ouverture des réservations sur la 3 ème fréquence du service direct Londres-Amsterdam en juin 2019 est un signe de confiance en la demande.

Eurostar a enregistré une forte hausse du trafic sur l’ensemble de l’année 2018, et a établi, avec 10,97 millions de voyageurs transportés, un nouveau record historique en dépassant le précèdent de plus d'un demi-million de voyageurs. L’ouverture des réservations sur la 3 fréquence du service direct Londres-Amsterdam en juin 2019 est un signe de confiance en la demande. Le fret ferroviaire transmanche est en hausse (+3%) en 2018 grâce à la politique d’aide à la relance, Etica.

Les résultats annuels du Groupe seront publiés le jeudi 21 février avant Bourse.

1 L’ensemble des comparaisons avec 2017 se fait au taux de change moyen de 2018 de : 1 £ = 1,128 €.

