Getlink et Colt signent un accord exclusif pour l'installation et l'exploitation d'un nouveau réseau de fibre optique dans le tunnel sous la Manche

L'accord apportera de nouveaux services de fibre « noire » et de données dans le tunnel sous la Manche pour la première fois depuis une génération, en déployant la dernière technologie de connectivité entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale

Colt Technology Services et Getlink (Paris:GET) ont annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat de 25 ans, qui verra Colt installer son réseau « IQ » dans le tunnel sous la Manche, permettant une capacité de transfert de plusieurs térabits par seconde par paire de fibres.

Cet accord générera un minimum de 185 M€ sur la période pour Getlink, dont plus d'un tiers sera perçu sur les cinq premières années. Colt effectuera l'installation et l'exploitation complète du réseau sécurisé conformément aux règles de sécurité et de sûreté du Tunnel, tandis que Getlink se chargera de la maintenance. Colt commercialisera entièrement la fibre optique du tunnel sous la Manche – une infrastructure sous-marine unique et une connexion qui n'a jamais connu de temps d'arrêt. Il augmentera également la capacité de télécommunications interne de Getlink.

La qualité de l'actif permettra aux clients de bénéficier d’une fiabilité inégalée. Le réseau « IQ » Colt est un réseau optimisé à 100 Gbit/s, à bande passante élevée et à faible latence qui connecte en réseau plus de 900 centres de données et plus de 29 000 bâtiments dans le monde.

Les contrats existants de fibre « noire » installée dans le Tunnel en 1998 expireront progressivement jusqu'en 2025, et Colt en reprendra l'exploitation. L'augmentation significative de la bande passante entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale permettra de répondre à la forte croissance du trafic de données attendue d'ici 2025, faisant du tunnel sous la Manche un lien vital non seulement pour les passagers et les marchandises mais aussi pour les données.

Yann Leriche, Directeur général de Getlink, a déclaré : « L'emplacement stratégique et la fiabilité offerte par le Tunnel rendent notre infrastructure très attractive pour des développements de haute technologie comme la fibre optique. Nous sommes heureux de développer cette nouvelle opportunité qui valorise l'actif du tunnel sous la Manche et crée de la valeur pour nos actionnaires. »

Keri Gilder, Directrice générale de Colt a indiqué : « Colt est ravi d'avoir conclu cet accord stratégique avec Getlink. Il existe une demande croissante de bande passante entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale, qui ne fera qu'augmenter dans les années à venir. En exécutant notre réseau sécurisé via le tunnel sous la Manche, les clients de Colt bénéficieront d'une connectivité fiable, à faible latence et à bande passante élevée avec l'option d'une diversité complète sur l'ensemble du Tunnel.

Le potentiel futur de la connectivité du Tunnel est important, et c'est une période passionnante pour l'ensemble du secteur des télécommunications alors que nous continuons à tirer parti de la puissance des relations pour conduire la transformation numérique et avancer vers l'avenir numérique. »

Getlink SE (Euronext Paris et Londres : GET) gère, via sa filiale Eurotunnel, l'infrastructure du tunnel sous la Manche et exploite des services de Navettes Camions et Passagers (voitures et autocars) entre Folkestone (R.-U.) et Calais (France). Eurotunnel est concessionnaire et exploitant du tunnel sous la Manche, le moyen le plus rapide, le plus fiable, le plus facile et le plus respectueux de l'environnement pour travers la Manche, jusqu'en 2086.

Colt s'efforce de transformer la façon dont le monde fonctionne grâce à la puissance de la connectivité - en prenant ce qui a toujours été dans son ADN pour permettre le succès de ses clients. Le réseau de pointe Colt connecte plus de 900 centres de données et plus de 29 000 bâtiments en réseau à travers l'Europe, l'Asie et les plus grands centres commerciaux d'Amérique du Nord.

Colt comprend les exigences changeantes en matière de connectivité d'aujourd'hui et fournit des solutions réseau et voix agiles, à la demande et sécurisées à large bande passante pour garantir la prospérité des entreprises.

