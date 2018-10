Getlink progresse à la 22ème place dans l’indice Gaïa index, référence de l’Investissement Socialement Responsable

Regulatory News:

Getlink (Paris:GET) a été retenu pour la neuvième année consécutive, par Gaïa Rating, parmi 230 sociétés analysées pour intégrer le Gaïa Index composé des 70 meilleures valeurs françaises.

Créé en 2009, le Gaïa Index1 est un indice dédié aux valeurs moyennes portant sur les données extra-financières, dont les enjeux de développement durable et de responsabilité sociale. La notation est réalisée à partir de plus de 150 critères dont 32 portent notamment sur l’environnement, 42 sur le social ou encore 40 sur la gouvernance.

La note globale de Getlink est en constante amélioration et a progressé de 5 points en 2017 par rapport à 2016 et de 11 points par rapport à 2015 lui permettant ainsi de frapper aux portes du Top 20. Getlink est 22ème du classement sur les 230 sociétés analysées.

Considéré comme une référence de l’ISR (Investissement Socialement Responsable), le Gaïa index permet aux émetteurs et aux investisseurs de pouvoir apprécier concrètement l’engagement des entreprises dans le développement durable et d'intégrer les enjeux extra-financiers dans leur processus d'analyse et décisions d'investissement.

Jacques Gounon, Président Directeur général de Getlink a déclaré : « Notre bon positionnement dans l’indice Gaïa reflète notamment la qualité de la gouvernance du Groupe une nouvelle fois saluée par nos parties prenantes. »

1 Etabli par Ethifinance avec le soutien de la SFAF et de MiddleNext,

