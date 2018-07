GiaX rejoint MoCA®

SAN RAMON, Californie, 24 juillet 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- GiaX, start-up établie à Erlangue, en Allemagne, qui développe des produits d'accès au réseau à partir de câbles coaxiaux, a rejoint MoCA en qualité de membre associé. GiaX a rejoint l'Alliance car l'entreprise a l'intention d'intégrer MoCA Access(TM) dans son portefeuille de produits de recouvrement fibre optique-câble coaxial Ethernet 10 Go destiné aux opérateurs à systèmes multiples.

L'entreprise a récemment annoncé la disponibilité de son commutateur ES1440-BK et du noeud de commutation HelEOS(TM). L'ES1440-BK est un commutateur Ethernet à 4 ports 10 Go et 4 ports 2,5 Go. Le noeud de commutation HelEOS contient la passerelle HelEOS avec un commutateur ES1440-BK intégré. Il donne aux câblo-opérateurs la possibilité de déployer HelEOS(TM) en tant que solution virtuelle de fractionnement de noeud.

« Les opérateurs développent la prochaine génération de leurs réseaux qui utilisent des technologies telles que DAA (architectures d'accès distribué) et FDX (DOCSIS(TM) en duplex intégral), d'où la nécessité de réduire les tailles de groupe de service. En combinant notre solution HelEOS et la norme d'accès MoCA, on obtient un outil puissant et complémentaire pour les opérateurs à systèmes multiples. La norme d'accès MoCA offre la performance et la faible latence requises par les opérateurs qui s'efforcent en permanence d'améliorer leurs réseaux », explique Jörg Hellwig, PDG et fondateur de GiaX.

« Notre technologie et la politique actuelle de l'Alliance ont toujours eu pour but de collaborer avec les start-ups pour encourager l'innovation et les produits créatifs utilisant les normes technologiques MoCA. Nous sommes ravis que GiaX rejoigne l'Alliance et nous sommes impatients de découvrir sa contribution à l'innovation en matière d'accès », déclare Charles Cerino, président de MoCA.

À propos de GiaX

Fondée en mars 2015 par Joerg Hellwig, GiaX conçoit et commercialise des systèmes de recouvrement fibre optique-câble coaxial Ethernet 10 Go. L'entreprise a récemment annoncé la disponibilité d'HelEOS, une solution Ethernet sur câble coaxial de 10 Go, réduisant la durée de commercialisation des DAA (architectures d'accès distribué) et permettant aux opérateurs à systèmes multiples sur câble d'offrir des débits qui se comptent en gigaoctets et de réduire le coût total de possession.

À propos de MoCA®

La technologie MoCA® représente le système de connexion à domicile par Wi-Fi® le plus rapide et le plus fiable, comme de nombreux essais sur le terrain l'ont démontré. Elle a été adoptée par les câblo-opérateurs, les opérateurs de télécoms/d'IPTV et de satellite du monde entier. MoCA 2.0 offre un débit réel allant jusqu'à 1 Gbit. MoCA 2.5 offre un débit réel de 2,5 Gbits en plus d'une gamme d'outils de gestion de réseaux et d'options de sécurité.

MoCA Access(TM) est une technologie d'extension par fibre basée sur la spécification MoCA 2.5 destinée aux immeubles résidentiels, aux hôtels et aux complexes touristiques ainsi qu'à tous les bâtiments équipés de câbles coaxiaux.

