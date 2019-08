Gibraltar rejette la demande US de saisie du pétrolier iranien Grace 1

GIBRALTAR, 18 août (Reuters) - Les autorités de Gibraltar ont rejeté dimanche la demande américaine de saisie visant le pétrolier iranien Grace 1, arraisonné le 4 juillet au large de Gibraltar par les forces britanniques sur des soupçons de violation des sanctions internationales contre la Syrie.

"Le régime de sanctions de l'Union européenne contre l'Iran - qui s'applique à Gibraltar - est beaucoup plus étroit que celui qui s'applique aux Etats-Unis", explique dans un communiqué le gouvernement du territoire britannique d'outre-mer, à l'extrémité sud de la péninsule ibérique.

Washington avait tenté de prolonger l'immobilisation du Grace 1 du fait de ses liens avec le corps des gardiens de la Révolution islamique, classé sur la liste noire américaine des organisations terroristes.

Le pétrolier iranien, qui transporte 2,1 millions de barils de pétrole, a été saisi le 4 juillet au large du rocher de Gibraltar par les forces des Royal Marines, provoquant un nouvel accès de tension avec l'Iran qui a arraisonné à son tour un navire britannique, le Stena Impero.

Les autorités de Gibraltar ont annoncé jeudi la levée de l'ordre d'immobilisation du navire, dont le nom a été effacé de la coque et qui ne bat plus pavillon du Panama. D'après la télévision publique iranienne citant l'Autorité maritime et portuaire, il a été rebaptisé Adrian Darya et naviguera sous pavillon iranien. (Marco Trujillo et Jon Nazca Henri-Pierre André pour le service français)